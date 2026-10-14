Live TV

Băncile ar putea fi obligate să recalculeze în funcție de IRCC creditele clienților prejudiciați în dosarul ROBOR

Data publicării:
lost my dollars
man look his money fly away
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce credite ar putea fi recalculate Amenzi de până la 100.000 de lei

Senatul a adoptat miercuri, 14 octombrie, proiectul de lege care prevede recalcularea creditelor raportate la ROBOR și despăgubirea clienților prejudiciați, dacă încălcarea legislației concurenței este constatată printr-o decizie definitivă. Băncile ar urma să refacă obligațiile de plată în funcție de IRCC și să restituie prejudiciul dovedit. Proiectul merge la Camera Deputaților, forul decizional. 

Proiectul are legătură cu dosarul ROBOR, deschis de Consiliul Concurenței în 2022. În iunie 2026, autoritatea a anunțat că a amendat zece bănci cu un total de 3,73 miliarde de lei, susținând că acestea și-au coordonat comportamentul în procedura de stabilire a indicelui și au făcut schimb de informații confidențiale și strategice.

Mai multe bănci au respins concluziile și au anunțat că vor contesta decizia în instanță. Amenzile nu înseamnă, prin ele însele, că debitorii primesc automat bani înapoi: proiectul condiționează despăgubirea de o decizie definitivă și de dovedirea prejudiciului.

Citește și: Consiliul Concurenței a trimis băncilor motivarea sancțiunilor din dosarul ROBOR. Ce au anunțat Raiffeisen, UniCredit, Exim și ING

Ce credite ar putea fi recalculate

Prevederile s-ar aplica împrumuturilor afectate aflate în derulare, inclusiv celor acordate înainte de 2 mai 2019, dacă dobânda variabilă a fost calculată integral sau parțial în funcție de ROBOR. Ar putea fi vizate și contractele încheiate între timp, cu respectarea termenului general de prescripție din Codul civil.

Proiectul precizează că legea nu redeschide drepturile de restituire pentru care termenul de prescripție s-a împlinit înainte de intrarea sa în vigoare.

Pentru creditele afectate, dobânda ar urma să fie recalculată în funcție de IRCC, începând cu 2 mai 2019 și pentru întreaga perioadă în care rata variabilă a fost raportată la ROBOR.

După constatarea prejudiciului în urma unei anchete a unei autorități competente, printr-un document administrativ, consumatorul ar avea la dispoziție 45 de zile pentru a cere băncii revizuirea contractului. De la depunerea cererii, clauza privind dobânda variabilă s-ar suspenda până la soluționarea solicitării, pe cale amiabilă sau în instanță.

Banca ar trebui să transmită în scris o propunere de revizuire, cu prezentarea detaliată a recalculării și a prejudiciului total. Proiectul prevede un termen de cel mult 45 de zile pentru recalcularea obligațiilor și unul de maximum 30 de zile pentru soluționarea cererii, finalizarea recalculării și transmiterea propunerii. Consumatorul poate cere explicații suplimentare în acest interval.

Dacă acceptă în scris propunerea, clientul ar trebui să primească sumele datorate în cel mult 15 zile. Dacă nu există un acord, procedura de compensare s-ar suspenda, iar consumatorul ar putea merge în instanță pentru recalcularea obligațiilor și recuperarea prejudiciului. Pe durata procesului, clauza privind dobânda variabilă ar rămâne suspendată.

Amenzi de până la 100.000 de lei

Proiectul prevede amenzi între 10.000 și 50.000 de lei pentru neîndeplinirea obligațiilor, între 20.000 și 100.000 de lei pentru nesoluționarea cererilor în termen sau necomunicarea documentelor necesare și între 50.000 și 100.000 de lei pentru neplata la timp a sumelor acceptate în scris de consumator.

Sancțiunile ar fi aplicate de reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Odată cu amenda, aceștia ar putea stabili un termen de cel mult 30 de zile pentru îndeplinirea obligației încălcate. Valoarea sancțiunii ar ține cont de gravitatea și durata faptei, de numărul clienților afectați, de sumele neachitate și de măsurile luate de creditor pentru a înlătura consecințele.

Senatul a adoptat proiectul ca primă Cameră sesizată. Până la adoptarea lui de către Camera Deputaților și intrarea în vigoare, clienții nu pot cere despăgubiri în baza acestor prevederi.

Citește și: Zece mari bănci au fost amendate cu 710 milioane de euro, pentru manipularea ROBOR, anunță Consiliul Concurenței

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
toma cuzin fb
2
Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a...
actorul rj mitte rade
3
A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad”
Volodimir Zelenski și Donald Trump
4
Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care...
traian basescu in fata ta digi24
5
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea...
Rusia contraatacă rapid, după ce Olanda a luat decizia care face înconjurul lumii
Digi Sport
Rusia contraatacă rapid, după ce Olanda a luat decizia care face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de zile înainte să le expire actele
asistente pe hol in spital
Concediu plătit pentru însoțirea la investigații a pacienților care au cancer. Proiectul adoptat de Senat merge la Camera Deputaților
bebelus la nastere
Însoțitor în sala de nașteri. Ce spun viitoarele mame, dar și medicii despre proiectul de lege discutat, zilele acestea, în Parlament
Senat 0
O declarație AUR privind dreptul României de a-şi proteja interesele în Politica Externă a UE, aprobată de Senat. Reacția Oanei Țoiu
Senat 0
Poliția s-ar putea sesiza din oficiu în cazul vânzării lucrărilor de licență și doctorat. Proiectul a trecut de Senat
Recomandările redacţiei
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A început ședința decisivă la PSD pentru susținerea Guvernului Luca...
ilie bolojan
PNL vrea să voteze învestirea Guvernului Niculescu și acord cu...
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu consideră că Guvernul Niculescu va trece de Parlament...
cristian-busoi
Cristian Bușoi, despre schema de sprijin pentru gazele populației...
Ultimele știri
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au aruncat în aer centrele de date
George Simion spune, în PE, că România e „republică bananieră” și cere monitorizarea acțiunilor justiției împotriva lui Călin Georgescu
Inteligența artificială ar putea declanșa atacuri cibernetice mai rapide și de amploare. Cum vrea Comisia Europeană să se apere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii ies, în sfârșit, din perioada problemelor financiare. În a doua jumătate a lunii octombrie 2026...
Cancan
Care este, de fapt, cauza morții lui Daniel Oprea. Prezentatorul TV nu a făcut infarct
Fanatik.ro
Culisele scandalului de la FCSB: „Mustață lovește în Gigi Becali când dă în Meme Stoica!”
editiadedimineata.ro
Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date rusești nu au oprit propaganda Kremlinului
Fanatik.ro
Iosif Rotariu, revoltat că riscă să rămână fără indemnizația de merit pentru Supercupa Europei: „E dureros...
Adevărul
Irineu Darău: Damen Mangalia are datorii de 178 de milioane de lei către stat și Primăria Mangalia
Playtech
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dezlănțuit în direct la adresa lui Cristi Chivu, a cerut schimbarea: ”Să se urce în nava spațială. E pe...
Pro FM
Reacția lui MGK după ce s-a spus că regretă despărțirea de Megan Fox. Replica lui vulgară a devenit virală
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorul cu care Scarlett Johansson are o „chimie excelentă”: O, îl iubesc. Este unul dintre preferații mei
Adevarul
Orașul european în care o româncă de 25 de ani nu găsește chirie din cauza cățelușei sale: „Aș prefera să...
Newsweek
Știm cine se va ocupa de pensiile românilor. O veste bună și una rea pentru pensionari. Cu cât cresc pensiile?
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Un „pește canibal” cu dinți ca niște colți, găsit pe o plajă din Oregon. Creatura rară a fost studiată de...
Film Now
Primele imagini din „Miami Vice ’85”. Austin Butler și Michael B. Jordan devin faimoșii detectivi Crockett și...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro