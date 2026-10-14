Băncile ar putea fi obligate să recalculeze în funcție de IRCC creditele clienților prejudiciați în dosarul ROBOR

Senatul a adoptat miercuri, 14 octombrie, proiectul de lege care prevede recalcularea creditelor raportate la ROBOR și despăgubirea clienților prejudiciați, dacă încălcarea legislației concurenței este constatată printr-o decizie definitivă. Băncile ar urma să refacă obligațiile de plată în funcție de IRCC și să restituie prejudiciul dovedit. Proiectul merge la Camera Deputaților, forul decizional.

Proiectul are legătură cu dosarul ROBOR, deschis de Consiliul Concurenței în 2022. În iunie 2026, autoritatea a anunțat că a amendat zece bănci cu un total de 3,73 miliarde de lei, susținând că acestea și-au coordonat comportamentul în procedura de stabilire a indicelui și au făcut schimb de informații confidențiale și strategice.

Mai multe bănci au respins concluziile și au anunțat că vor contesta decizia în instanță. Amenzile nu înseamnă, prin ele însele, că debitorii primesc automat bani înapoi: proiectul condiționează despăgubirea de o decizie definitivă și de dovedirea prejudiciului.

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Ce credite ar putea fi recalculate

Prevederile s-ar aplica împrumuturilor afectate aflate în derulare, inclusiv celor acordate înainte de 2 mai 2019, dacă dobânda variabilă a fost calculată integral sau parțial în funcție de ROBOR. Ar putea fi vizate și contractele încheiate între timp, cu respectarea termenului general de prescripție din Codul civil.

Proiectul precizează că legea nu redeschide drepturile de restituire pentru care termenul de prescripție s-a împlinit înainte de intrarea sa în vigoare.

Pentru creditele afectate, dobânda ar urma să fie recalculată în funcție de IRCC, începând cu 2 mai 2019 și pentru întreaga perioadă în care rata variabilă a fost raportată la ROBOR.

După constatarea prejudiciului în urma unei anchete a unei autorități competente, printr-un document administrativ, consumatorul ar avea la dispoziție 45 de zile pentru a cere băncii revizuirea contractului. De la depunerea cererii, clauza privind dobânda variabilă s-ar suspenda până la soluționarea solicitării, pe cale amiabilă sau în instanță.

Banca ar trebui să transmită în scris o propunere de revizuire, cu prezentarea detaliată a recalculării și a prejudiciului total. Proiectul prevede un termen de cel mult 45 de zile pentru recalcularea obligațiilor și unul de maximum 30 de zile pentru soluționarea cererii, finalizarea recalculării și transmiterea propunerii. Consumatorul poate cere explicații suplimentare în acest interval.

Dacă acceptă în scris propunerea, clientul ar trebui să primească sumele datorate în cel mult 15 zile. Dacă nu există un acord, procedura de compensare s-ar suspenda, iar consumatorul ar putea merge în instanță pentru recalcularea obligațiilor și recuperarea prejudiciului. Pe durata procesului, clauza privind dobânda variabilă ar rămâne suspendată.

Amenzi de până la 100.000 de lei

Proiectul prevede amenzi între 10.000 și 50.000 de lei pentru neîndeplinirea obligațiilor, între 20.000 și 100.000 de lei pentru nesoluționarea cererilor în termen sau necomunicarea documentelor necesare și între 50.000 și 100.000 de lei pentru neplata la timp a sumelor acceptate în scris de consumator.

Sancțiunile ar fi aplicate de reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Odată cu amenda, aceștia ar putea stabili un termen de cel mult 30 de zile pentru îndeplinirea obligației încălcate. Valoarea sancțiunii ar ține cont de gravitatea și durata faptei, de numărul clienților afectați, de sumele neachitate și de măsurile luate de creditor pentru a înlătura consecințele.

Senatul a adoptat proiectul ca primă Cameră sesizată. Până la adoptarea lui de către Camera Deputaților și intrarea în vigoare, clienții nu pot cere despăgubiri în baza acestor prevederi.

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Editor : A.D.