Live TV

21 de companii românești pregătite să se extindă în Austria, Marea Britanie, SUA și, în premieră, Japonia, prin programul MoonShotX 2.0

Data publicării:
foto_moonshotx1 Articol susținut de Raiffeisen Bank
Din articol
Program intens de pregătire și oportunități internaționale Companiile participante la MoonShotX 2.0

Raiffeisen Bank România și InnovX au anunțat finalizarea selecției pentru cea de-a doua ediție a MoonShotX, un proiect unic pe piața locală care sprijină companiile românești de tip mid-corporate (cu cifră de afaceri între 5 și 50 de milioane de euro) în procesul de expansiune internațională.

21 de companii locale vor beneficia de mentoring personalizat pentru a-și consolida strategiile de scalare. 10 dintre acestea vor avea ulterior șansa să participe la sesiuni internaționale de scalare în Austria, Marea Britanie, Statele Unite și, în premieră, Japonia.

Prima ediție, lansată în septembrie 2024, a avut deja rezultate concrete, cinci companii românești aflându-se în plin proces de scalare externă, patru în Marea Britanie și una în Statele Unite.

Interesul crescut pentru ediția 2025-2026 s-a reflectat într-un număr record de peste 2.200 de înscrieri.

Susținem cu consecvență de peste 25 de ani dezvoltarea companiilor inovatoare din România, iar acum ne dorim să facem încă un pas, spre dezvoltarea lor la nivel internațional. Proiectul MoonshotX arată, o dată în plus, potențialul antreprenorilor români de a concura la nivel global și consolidează poziția țării noastre ca hub regional de antreprenoriat și inovație”, declară Cristian Sporiș, Vice-Președinte, Divizia Corporate și Investment Banking, membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România.

Program intens de pregătire și oportunități internaționale

Programul debutează în noiembrie cu o serie de bootcamp-uri de accelerare executivă și va continua cu sesiuni de mentoring personalizat, în cadrul cărora companiile își vor consolida strategiile de scalare internațională.

Ulterior, 10 dintre companii intră în etapa de internaționalizare, urmând a-și prezenta business-ul în fața potențialilor investitori din Austria, S.U.A, Marea Britanie și Japonia.

Noutatea acestei ediții o reprezintă organizarea în prima parte a anului 2026, a unei serii de challenge-uri pe industrii, iar companiile câștigătoare vor avea posibilitatea să participa la sesiunile internaționale de scalare.

Prin intermediul MoonShotX, nu doar că ajutăm companiile românești să ajungă pe piețele internaționale - dar modelăm o nouă generație de inovatori globali. Fiecare ediție dovedește că antreprenorii români au talentul, reziliența și creativitatea necesare pentru a reuși pe scena globală.”, declară Diana Dumitrescu, CEO al InnovX.

Companiile participante la MoonShotX 2.0

Companiile selectate activează în domenii diverse, precum IT&C, comerț online, energie, industrie alimentară, producție de echipamente electronice și medicale, inginerie, telecomunicații și publicitate. Acestea provin din principalele centre de afaceri ale țării, precum București, Ilfov, Cluj, dar și din alte județe, demonstrând o reprezentativitate națională la nivel de competențe și potențial de dezvoltare. Majoritatea firmelor prezintă o cifră de afaceri solidă, fiind reprezentative pentru segmentul mid-corporate din România.

Cele 21 de companii selectate pentru ediția din 2025-2026 a MoonShotX sunt: Poytrade Global, Riviera Bike, Electroprecizia Electrical Motors, Quartz Metrix, Verla, It Teams, IPP Group, Neakaisa, Mindit Services, Parapet, Optima Group, Your Stuff, Wolf e Robotics, Future Work Force, Bitstone, Datacor, Răzvan Idicel, Homplex, IV Future, Euro Narcis, Frontera Trading.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
anderson
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că...
gaza
Israel şi Hamas au semnat în Egipt acordul de încetare a focului în...
diana sosoaca cu botnita in parlamentul european
Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității...
oana toiu si marco rubio dau mana
Ce au discutat Oana Țoiu și Marco Rubio în SUA. Anunțul ministrului...
Ultimele știri
Premierul Ilie Bolojan va modifica „Ordonanța 52”, criticată de primari pentru că le-ar bloca activitatea
Pericol de avalanșe în Munții Făgăraș și Bucegi. Avertismentul transmis de meteorologi
Kremlinul susține că eforturile Rusiei şi Statelor Unite de a pune capăt răboiului din Ucraina sunt încă în desfăşurare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
Din ce trăiește, de fapt, Alina Bica în Italia. Renașterea spectaculoasă a fostei șefe DIICOT, după ce a...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Cât pierzi din pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani. Exemplu de calcul
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
"Încă n-am murit!" Dolly Parton admite că s-a neglijat după decesul soțului: "Am lăsat baltă multe lucruri"
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...