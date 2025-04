Acționarii EVERGENT Investments aprobă dividende de 97,7 milioane de lei, cu un randament de 7,64 %

• Acționarii EVERGENT au aprobat un dividend brut de 0,11 lei pe acțiune.

• S-au aprobat Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și un program de investiții în valoare de 224,9 milioane de lei.

• S-a aprobat operațiunea de răscumpărare a acțiunilor proprii pentru reducerea capitalului social si derularea de programe de tip “stock option plan”.

Actionarii EVERGENT Investments, companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul EVER, au aprobat cu o larga majoritate propuneri de pe ordinea de zi a Adunărilor generale extraordinara și ordinara din 29 aprilie 2025.

Principalele hotărâri adoptate in cadrul Adunării generale ordinare au fost aprobarea situațiilor financiare consolidate și individuale aferente anului 2024, an în care compania a obținut rezultate financiare solide. Astfel principalul indicator de performanta al EVERGENT Investments, rezultatul net, a fost de 263,66 milioane de lei la nivel individual, în creștere cu 29,4 % față de anul precedent. Tot in 2024, randamentul total al acțiunii EVER, de 22,94%, a depășit semnificativ indicele de referință BET-TR de 16,15%, iar valoarea totală a activelor administrate a fost de 3,38 miliarde de lei, în creștere cu 14,8% fata de anul precedent.

Acționarii au aprobat distribuirea de dividende in valoare bruta de 0,11 lei/acțiune, cu un randament de 7,64% si Programului de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025, iar in Adunarea generala extraordinara au aprobat derularea unei operațiuni de răscumpărare a acțiunilor proprii.

„Le mulțumim acționarilor noștri pentru participarea la Adunările generale si pentru încrederea în profesionalismul EVERGENT Investments, fundament al performantelor financiare remarcabile. Rămânem ferm angajați sa creăm valoare pentru acționari prin politica predictibila de dividend, operațiuni de răscumpărare si creșterea performantei portofoliului de active. In 2025 continuam investițiile, pentru care am alocat un buget de 224,9 milioane lei. Strategia noastră bine definită, echipa experimentată si eficiența operațională ne asigură capacitatea de a naviga cu succes in mediul volatil și de a obține performanțele așteptate de acționarii noștri.” a declarat Claudiu Doroș, Președintele Consiliului de administrație al EVERGENT Investments.

„Rezultatele financiare aprobate astăzi reflectă eficienta strategiei de investiții si a principiilor care ne ghidează și reconfirmă încrederea acționarilor în strategia noastră pe termen lung. Vom continua să obținem profitabilitate prin performanța solidă a portofoliului si sa consolidam poziția companiei in piața de capital.” a declarat Cătălin Iancu, Director general al EVERGENT Investments.

Fondul de dividende aprobat este de 97.759.147,20 lei. Data de înregistrare va fi 23 mai 2025 (ex-date 22 mai 2025) si 13 iunie 2025 va fi data plății dividendului.

EVERGENT Investments va desfășura o operațiune de răscumpere a unui număr maxim de 39.730.955 acțiuni proprii, în limita a 4,46% din capitalul social în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor și pentru programe de tip „stock option plan”.

Derularea operațiunii de răscumpărare se va realiza prin tranzacții în piață pentru maximum 13.006.097 acțiuni (1,46% din capitalul social) pentru SOP si prin OPC pentru maximum 26.724.858 acțiuni (3% din capitalul social) in scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor.

Prețul minim al acțiunilor răscumpărate va fi cel al pieței, iar cel maxim a fost stabilit la 2 lei. Programele se vor derula fiecare pe parcursul a cel mult 18 luni și au fost propuse ca urmare a succesului înregistrat de programele anterioare, care au contribuit la susținerea lichidității acțiunilor EVER și la recunoașterea activelor sale în piață.

Bugetul de venituri și cheltuieli 2025 aprobat prevede venituri totale de 156,7 milioane lei și un rezultat net de 101,6 milioane lei, în timp ce programul de investiții este în valoare de 224,9 milioane lei.

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments, cu o experiență de peste 30 de ani în piața românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunității din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunități investiționale, atât în piața de capital, cât şi prin proiecte de private equity în agribusiness, real estate si tehnologie. www.evergent.ro

Editor : A.D.V.