Live TV

Activele fondurilor de pensii private obligatorii au ajuns la 246,8 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie

Data publicării:
pensii pilon II administrare companii
Foto: Guliver/Getty Images

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei, la finalul lunii iulie din 2026, în creştere cu 39% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată anul trecut, conform datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

„Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, se arată în raportul ASF, consultat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, contribuţiile încasate în luna iulie 2026 au fost în valoare de 2,01 miliarde de lei, în timp ce contribuţia medie a fost de 437 de lei.

La finalul lunii iulie, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în structura activelor, respectiv 152,09 miliarde de lei (61,6%). Acestea erau urmate de acţiuni, cu 75,51 miliarde de lei (30,6%), obligaţiuni corporative, cu 7,66 miliarde de lei (3,1%) şi fonduri de investiţii, cu 7,19 miliarde de lei (2,9%).

ASF precizează că, la finalul lunii iulie 2026, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.553.656 de participanţi.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN şi Vital.

Alte articole
De ce își mută țările europene rezervele de aur din America de Nord? Noua strategie a băncilor centrale
Harta veniturilor din România. Unde sunt cele mai mari pensii și cele mai bune salarii
Șeful Dacia avertizează că fabrica din România ar putea suferi din cauza costurilor mari la energie. „Mingea e în terenul Guvernului”
Ghinea, despre PNRR: Autostrada Moldovei, cea mai mare investiție din cadrul programului la nivel european. Care e cel mai mare eșec
Spaniolii, fără dubii despre Cristi Chivu, înainte de Real Madrid - Inter, din prima etapă a UEFA Champions League
Digi Sport
Spaniolii, fără dubii despre Cristi Chivu, înainte de Real Madrid - Inter, din prima etapă a UEFA Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
PNL nu va vota un Guvern din care face parte PSD. Replica...
Serghei Lavrov
„Este, în esenţă, începutul unui război real”, spune șeful...
zelenski - witkoff - kushner - ucraina
Emisarii lui Donald Trump au ajuns la Kiev. Steve Witkoff și Jared...
jurilovca
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are...
Ultimele știri
Circulația trenurilor, afectată la Buftea și Drăgănești Olt. O locomotivă a luat foc, iar un incendiu de vegetație a redus vizibilitate
Restricțiile de circulație din Piața Unirii, ridicate înainte de începerea școlii. Băluță: „S-a lucrat mult, repede și bine”
„Nu este niciun mister”. Avertismentul unui fost șef al CIA: Războiul SUA cu Iranul riscă să se prelungească cu încă șase luni
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
laptop semn avertizare
Avertisment ASF pentru investitori. Documentele „Licență de Broker” pot fi false și nu dovedesc autorizarea
bancnote de 100 de lei
O țeavă spartă sau o furtună pot aduce pagube de sute de mii de lei. Cât au plătit asigurătorii în doar trei luni
pension
Activele fondurilor de pensii private au ajuns la 227,5 miliarde de lei. Cum sunt investiți banii românilor din Pilonul II
polita RCA
Tarifele de referință RCA au crescut cu peste 12% în ultimele șase luni. ASF invocă majorarea costurilor cu daunele și reparațiile
An de vechime pentru pensie în 2026. Foto Getty Images
Cum schimbă ASF regulile pentru pensiile Pilon III: fără prag de 90 de contribuții și mai multă flexibilitate la încasarea banilor
Partenerii noștri
Pe Roz
A crezut că fiul ei o minte și și-a ras părul pe ascuns. Adevărul descoperit câteva zile mai târziu le-a...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Ruptură Marius Şumudică – Denis Drăguş, după ce atacantul a ales FCSB: „Relaţia noastră nu mai este ca...
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Marius Şumudică, prima reacţie de interesul lui Gigi Becali de a veni la FCSB: “Sunt epuizat!”
Adevărul
Satul ascuns din Grecia în care oamenii „uită să moară”. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi...
Playtech
Cât curent consumă un congelator plin cu alimente pentru iarnă. Diferența dintre un aparat nou și unul vechi...
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
Pro FM
Câte intervenții estetice și-a făcut Michael Jackson. Ce spunea regele pop înainte de moarte și ce a arătat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Satul ascuns din Grecia în care oamenii „uită să moară”. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi...
Newsweek
Ce șanse sunt ca pensiile să fie indexate la 1 ianuarie 2027? Ce spun guvernul, sindicatele, BNR, experții?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
O femeie în comă s-a trezit după ce un câine i-a atins mâna. Medicii susțin că e un miracol: „N-am mai văzut...
Film Now
El are șase căsnicii la activ, ea, două, iar acum sunt super îndrăgostiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”