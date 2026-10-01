Live TV

AI, plăți digitale și comerț agentic: cum vede Mastercard următoarea etapă a economiei digitale

Data actualizării: Data publicării:
55558436868_f3aec934f8_c (1) Articol susținut de Mastercard
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
AI schimbă și ceea ce se întâmplă înainte de plată Agentic commerce: de la recomandare la acțiune Brandurile trebuie să rămână relevante și pentru oameni Automatizarea nu poate însemna pierderea controlului

Plățile digitale trec printr-o etapă în care schimbarea nu mai ține doar de momentul tranzacției. Inteligența artificială începe să influențeze felul în care oamenii caută produse, compară opțiuni și iau decizii, în timp ce tehnologii precum tokenizarea, portofelele digitale sau autentificarea biometrică fac experiența tot mai simplă pentru utilizator.

În contextul Impact SEE, Bartosz Ciołkowski, Division President Southeast Europe, Mastercard, și Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România & Croația, au vorbit despre modul în care aceste evoluții se văd la nivel regional și despre felul în care încep deja să schimbe piața din România.

Pentru Bartosz Ciołkowski, contextul actual este definit de mai multe transformări care au loc simultan: „Este cu atât mai relevant acum, pentru că mai multe transformări majore au loc simultan. Inteligența artificială evoluează foarte rapid, comerțul se schimbă, plățile devin tot mai digitale, iar securitatea cibernetică este din ce în ce mai importantă. Întrebarea nu mai este pur și simplu care va fi următoarea tehnologie, ci cum o folosim astfel încât să genereze valoare reală.”

AI schimbă și ceea ce se întâmplă înainte de plată

În România, una dintre cele mai clare schimbări ține de așteptările consumatorilor, care vor aceeași simplitate pe care o cunosc deja din plățile contactless și în experiențele digitale.

„Cred că, înainte de orice, vedem o schimbare foarte clară în așteptările oamenilor. Consumatorii s-au obișnuit cu simplitatea plăților contactless în magazin și încep să se aștepte la aceeași experiență și online. Nu vor să introducă de fiecare dată datele cardului, să țină minte parole sau să treacă prin mai mulți pași decât este necesar. De aici vine și dezvoltarea unor tehnologii precum tokenizarea, Click to Pay sau payment passkeys, care simplifică experiența și oferă în același timp un nivel ridicat de securitate. În Europa, până în iunie 2026, trei din cinci tranzacții de e-commerce realizate cu Mastercard erau deja tokenizate. În România, Click to Pay acoperă peste 80% din piața locală, iar payment passkeys sunt și ele în extindere”, a spus Cosmin Vladimirescu.

AI adaugă însă o nouă dimensiune acestei transformări. Cosmin Vladimirescu a subliniat că schimbarea începe să se producă înainte de momentul efectiv al plății: „Iar acum AI adaugă o nouă dimensiune. Până de curând, mare parte din inovație s-a concentrat pe simplificarea momentului plății. Acum, AI începe să schimbe și ceea ce se întâmplă înainte de plată, iar aici cred că vom vedea unele dintre cele mai interesante evoluții în următorii ani.”

Bartosz Ciołkowski completează această perspectivă și vede inteligența artificială drept una dintre tehnologiile cu cel mai mare potențial de a transforma experiența consumatorilor: „Dacă ar trebui să aleg una singură, probabil aș spune inteligența artificială, pentru că are potențialul de a schimba nu doar felul în care plătim, ci și ceea ce se întâmplă înainte de plată. Portofelele digitale și plățile integrate fac deja experiența mai simplă și mai puțin vizibilă pentru utilizator. Inteligența artificială duce lucrurile cu un pas mai departe. Un agent AI poate ajuta un consumator să caute un produs, să compare diferite opțiuni și, atunci când primește autorizarea necesară, să finalizeze achiziția în numele acestuia.”

Agentic commerce: de la recomandare la acțiune

Una dintre cele mai importante evoluții este trecerea de la AI care oferă informații și recomandări la AI care poate acționa în numele utilizatorului.

Cosmin Vladimirescu explică această schimbare pornind de la modul în care oamenii folosesc deja inteligența artificială: „Cred că cel mai simplu mod de a înțelege agentic commerce este să ne uităm la felul în care folosim deja AI astăzi. Îi cerem să găsească informații, să compare opțiuni sau să ne facă recomandări. Următorul pas este ca aceeași tehnologie să ne ajute nu doar să luăm o decizie, ci și să o transformăm în acțiune. De exemplu, îi poți spune unui agent AI ce cauți, ce buget ai și ce este important pentru tine. El poate compara mai multe variante și, dacă îi dai permisiunea, poate finaliza achiziția în numele tău. Și nu mai vorbim doar despre un scenariu de viitor. La finalul lunii aprilie, am realizat prima tranzacție pilot end-to-end executată de un agent AI în România. În același timp, lucrurile evoluează și la nivel european, unde toți emitenții Mastercard sunt integrați în Mastercard Agent Pay.”

Pentru comercianți, această evoluție schimbă inclusiv felul în care trebuie prezentate produsele. Bartosz Ciołkowski atrage atenția că oferta va trebui să poată fi înțeleasă nu doar de consumatori, ci și de sistemele AI care îi asistă.

„Această evoluție schimbă comerțul într-un mod interesant. Comercianții vor trebui să se gândească nu doar la felul în care oamenii le descoperă produsele, ci și la modul în care agenții AI le înțeleg. Informații precum prețul, disponibilitatea, livrarea, politica de retur sau afirmațiile despre produse vor trebui să fie clare și ușor de verificat”, a spus el.

Brandurile trebuie să rămână relevante și pentru oameni

Pe măsură ce AI capătă un rol mai mare în descoperirea și alegerea produselor, se schimbă și relația dintre consumatori și branduri.

Cosmin Vladimirescu consideră că firmele vor trebui să găsească un echilibru între felul în care sunt interpretate de noile instrumente digitale și relația directă pe care o construiesc cu oamenii: „Cred că brandurile intră într-o nouă etapă a relației cu consumatorii. Dacă până acum, accentul era pus în primul rând pe modul în care se prezintă și comunică direct cu consumatorii, pe măsură ce AI începe să aibă un rol mai mare în alegerile de cumpărare, va conta tot mai mult cât de clar și relevant își pot prezenta oferta, astfel încât aceasta să poată fi identificată și recomandată în mod corect de noile instrumente digitale.”

Totuși, rolul tehnologiei nu înseamnă dispariția componentei umane din procesul de cumpărare.

„Cred că provocarea pentru branduri va fi să găsească echilibrul între relevanța digitală și conexiunea umană. Cu alte cuvinte, să ofere informații clare și ușor de interpretat de tehnologie, fără să piardă autenticitatea, încrederea și diferențiatorii care îi fac pe consumatori să le aleagă,” a punctat el.

Cercetările Mastercard arată, în același timp, că există deja deschidere față de o utilizare mult mai extinsă a AI în cumpărături. Bartosz Ciołkowski citează datele incluse în raportul A Short History of the Future of Shopping and Payments:

„Cea mai recentă cercetare a noastră, realizată în rândul a 26.000 de părinți și adolescenți din 13 piețe, inclusiv România, arată că 27% dintre adolescenții intervievați ar fi dispuși să folosească un asistent de cumpărături gestionat integral de AI. Separat, raportul estimează că, până în 2030, peste 300 de milioane de cumpărători online din întreaga lume ar putea folosi în mod curent agenți AI pentru cumpărături și plăți. Dar nu cred că dimensiunea umană a cumpărăturilor va dispărea. Preferințele personale, experiența și legătura emoțională pe care oamenii o au cu brandurile vor continua să conteze.”

Automatizarea nu poate însemna pierderea controlului

Pe măsură ce o parte din procesul de cumpărare poate fi delegată unui agent AI, apare și întrebarea privind limitele în care acesta poate acționa.

Pentru Cosmin Vladimirescu, controlul trebuie să rămână în mod clar la utilizator: „Cred că oamenii vor adopta astfel de agenți doar dacă au convingerea că ei rămân în control. Un agent AI poate face multe în numele tău, dar trebuie să existe limite clare ale autorității sale. Consumatorul ar trebui să poată stabili ce poate cumpăra agentul, cât poate cheltui și în ce situații este necesară o confirmare suplimentară. La fel de important este ca utilizatorul să știe ce informații poate accesa agentul și să îi poată modifica sau revoca permisiunile în orice moment.”

Bartosz Ciołkowski completează această perspectivă cu partea de securitate și infrastructură necesară unor astfel de tranzacții: „De aceea sunt importante tehnologii precum tokenizarea, autentificarea puternică și passkey-urile pentru plăți. În comerțul agentic avem nevoie, de asemenea, de identități verificate, consimțământ clar și de o modalitate prin care să putem demonstra că tranzacția reflectă ceea ce consumatorul i-a cerut efectiv agentului să facă. Pe măsură ce agenții devin mai autonomi, aceste mecanisme de protecție devin și mai importante.”

Dincolo de o anumită tehnologie, perspectiva celor doi executivi converge către ideea că următoarea etapă a digitalizării va fi definită de felul în care AI, plățile și infrastructura de securitate vor funcționa împreună. Pentru consumatori, rezultatul ar trebui să fie o experiență mai simplă, dar în care controlul asupra banilor, datelor și deciziilor rămâne clar.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
3
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
Traian Băsescu saluta cu mana
4
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233...
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
Digi Sport
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Plata card
Grupurile de plăţi din Europa îşi combină forţele pentru reducerea dependenţei de giganții americani Visa şi Mastercard
Image of processing circle with rotating euro over blue and black digital space
Euro digital prinde contur. De ce testul practic al BCE din 2027 poate schimba modul în care plătim în Europa
RO-bill-payment_mainphoto4
(P) Tot mai mulți români își plătesc facturile din telefon. Ce avantaje aduce o soluție fără comisioane
780x440
(P) Economia experiențelor schimbă regulile marketingului sportiv. Un caz-școală: BT în Formula 1
Taxele ascunse și recenziile false care îți pot strica vacanța. Foto Getty Images
Taxele ascunse și recenziile false care îți pot strica vacanța. Avertismentul experților în turism înainte să rezervi o cazare
Recomandările redacţiei
United,States,Of,America,And,Romania's,Flags,Are,Seen,During
Cum este percepută România de investitorii americani. Corupția și...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
Copilotul avionului Flydubai ar fi vrut să comită un atac similar...
800484473_1074301132159849_4750143618637553002_n
De ce s-a blocat TollRo după lansare. CNAIR: „Sistemele antispam ale...
nicusor dan gala repatriot
Nicușor Dan: „România a progresat în 20 de ani”. Mesaj pentru românii...
Ultimele știri
Operațiune de căutare a unui bărbat în Lacul Bentu Mare, după ce s-a răsturnat cu mașina în apă
Jandarmeria Capitalei a dat 32 de amenzi de aproape 38.000 de lei susținătorilor lui Călin Georgescu
Rușii ar fi pierdut moaștele Sfântului trimise de Putin pe front pentru victorie, în timp ce fugeau de armata ucraineană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințesa de Wales, o zi printre oameni. Zâmbetul și căldura lui Kate, „antidotul singurătății” pentru...
Cancan
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină...
Fanatik.ro
Spania, lecție pentru fotbalul românesc! Ce s-a întâmplat după ce ibericii au învins România U21 în urmă cu 7...
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Titular pentru România în Polonia, apoi transfer de milioane în Bundesliga sau Serie A? Hagi a vorbit public...
Adevărul
Cine este pilotul erou care a salvat 174 de oameni după ce a fost înjunghiat de copilot: gestul care a...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
Pro FM
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, la doi ani și jumătate după ce au lăsat Bucureștiul pentru viața la sat: "Noi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita asiatică. Prima apariție publică a celor doi a fost în urmă cu...
Adevarul
Remus Pricopie: Nu este exclus ca și alți parlamentari să voteze pentru suspendarea președintelui
Newsweek
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce te simți mai obosit toamna, chiar dacă dormi suficient. 5 explicații ale specialiștilor în somn
Digi Animal World
Elio, un câine poliţist din Italia, a descoperit 1 milion de euro, bani ascunşi în două valize. VIDEO
Film Now
Fiul lui Superman, diagnosticat cu un cancer rar la doar 34 de ani. Semnul observat la duș, la trei luni de...
UTV
Victoria Lungu a izbucnit în lacrimi la cununia fiicei sale. Ce s-a întâmplat pe scările de la Starea Civilă