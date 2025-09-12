Alexandru Nazare, „maraton de întâlniri” cu marii finanţatori de pe Wall Street: Au sprijinit constant accesul României pe pieţe

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat într-o vizită în Statele Unite ale Americii, a anunțat că a avut întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street, instituţii financiare care au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat.

Nazare a anunțat, vineri, într-o postare pe Facebook, că a avut întâlniri cu marii finanţatori de pe Wall Street şi a explicat de ce consolidarea parteneriatului financiar România – Statele Unite este un obiectiv strategic.

„Maraton de întâlniri zilele acestea, în cadrul vizitei de lucru la Washington D.C., cu Bank of America, Citibank, Goldman Sachs şi JP Morgan, parteneri esenţiali în implementarea planului de finanţare suveran al României. Aceste instituţii au sprijinit constant accesul României pe pieţele internaţionale, cât şi dezvoltarea pieţei titlurilor de stat, printr-o tranzacţionare activă pe piaţa secundară. De asemenea, tot acestea au susţinut diversificarea bazei investiţionale şi a instrumentelor de datorie”, a scris Nazare pe Facebook.

Potrivit acestuia, în 2025, România a atras un împrumut sindicalizat de 1 miliard de euro cu Bank of America ca aranjor şi plasamente private în format de împrumut cumulat de 800 milioane de euro, administrate de Goldman Sachs - facilităţi menite să susţină planul extern de finanţare.

„Acest plan iniţial, în valoare de circa 17 miliarde de euro, este deja realizat integral, urmând să decidem suplimentarea sa în funcţie de condiţiile de piaţă şi de deficitul bugetar ce va fi stabilit la rectificare”, a mai transmis ministrul.

Nazare a afirmat, de asemenea, că Citibank şi JP Morgan au contribuit semnificativ la dezvoltarea pieţei secundare interne a titlurilor de stat şi la promovarea României în faţa investitorilor internaţionali.

„Prin acest parteneriat, ne-am diversificat baza investiţională şi am întărit prezenţa României pe pieţele externe”, s subliniat ministrul Finanţelor.

Oficialul a precizat că vizita continuă, având obiective strategice: consolidarea dialogului economic şi financiar cu Statele Unite, atragerea de investiţii pe termen lung şi deschiderea de noi căi de finanţare pentru dezvoltarea României.

