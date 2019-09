Anghel (BVB): Promovarea României la statutul de Piaţă Emergentă poate fi considerată echivalentul momentului aderării la UE

Promovarea României la statutul de Piaţă Emergentă poate fi considerată, din punct de vedere economic pentru piaţa de capital, echivalentul momentului aderării României la Uniunea Europeană, afirmă Lucian Anghel, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

„Promovarea României la statutul de Piaţă Emergentă poate fi considerată, din punct de vedere economic pentru piaţa de capital, echivalentul momentului aderării României la Uniunea Europeană. România merita să fie promovată pentru că a demonstrat, în repetate rânduri, că este o piaţă funcţională şi accesibilă. Un nou statut înseamnă noi posibilităţi de investiţii. Fonduri mult mai mari decât cele de până acum şi care gestionează sute de miliarde de euro vor putea să investească în România în următorii ani pentru că până acum aceşti administratori de fonduri erau restricţionaţi, prin prospect, să investească în pieţele de frontieră. Tocmai de aceea, investitorii români ar putea să beneficieze pe termen lung de această promovare fructificând randamentele oferite de oportunităţile investiţionale pe bursă. Am dori să le mulţumim tuturor entităţilor implicate în piaţa de capital şi autorităţilor care au fost aproape de bursă în acest proces de reformă a pieţei locale care a început acum aproape 7 ani," a declarat Lucian Anghel, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat publicat vineri pe site-ul BVB, furnizorul global de indici FTSE Russell a promovat România la statutul de Piaţă Emergentă de la cel de Piaţă de Frontieră, decizia fiind luată după ce România s-a aflat timp de trei ani pe lista de monitorizare.

Reclasificarea statutului va intra în vigoare în septembrie anul viitor.

De ce este importantă promovarea BVB

La rândul său, directorul general al BVB, Adrian Tănase, afirmă că acest statut obţinut de piaţa de capital din România poate „să deschidă ochii cât mai multor manageri din companiile private şi de stat şi să privească bursa ca pe un mediu eficient prin care îşi pot finanţa dezvoltarea afacerilor”.

„Acest nou statut reprezintă o recunoaştere a progreselor pieţei de capital locale şi reprezintă un moment de importanţă fundamentală pentru dezvoltarea viitoare. Ratingul de investment grade la nivel de ţară se va reflecta şi pe bursă odată cu această reclasificare pentru că bursa nu este altceva decât o oglindire fidelă a economiei. Când bursei îi merge bine şi economiei îi merge bine. Îmi doresc ca noul statut să deschidă ochii cât mai multor manageri din companiile private şi de stat şi să privească bursa ca pe mediu eficient prin care îşi pot finanţa dezvoltarea afacerilor. Suntem martorii unui moment istoric: este recunoaşterea internaţională că România merită să fie promovată şi sunt mândru şi fericit să conduc echipa care a făcut acest moment posibil”, a spus CEO-ul BVB.

Piaţa locală de capital a atins în septembrie un nou maxim istoric pentru indicele BET-TR, care include şi dividendele. Indicele a trecut de pragul de 15.000 de puncte în septembrie şi a ajuns la o creştere de 39% doar în acest an, ceea ce a făcut ca România să fie una dintre cele mai performante pieţe de capital din Europa.

„Ţelul nostru pentru următorii 10 ani este să dublăm nivelul de reprezentativitate al pieţei în economie - nivelul capitalizării companiilor româneşti listate ca procent din PIB - de la nivelul actual de 10% la 20% din PIB”, a adăugat Tănase.

România a fost promovată la statutul de Piaţă Emergentă de la cel de Piaţă de Frontieră, a anunţat, pe 26 septembrie, furnizorul global de indici FTSE Russell.

„FTSE Russell are deosebita plăcere să anunţe că România va primi statutul de Piaţă Emergentă Secundară. Ca parte a revizuirii anuale, Comitetul Consultativ FTSE Russell pentru Clasificarea Ţărilor a aprobat următoarea modificare a criteriului de rating: "Lichiditate" - Lichiditate de piaţă suficientă pentru a susţine investiţiile globale semnificative" - îmbunătăţită de la "Restricţionat" la "Admis". Prin urmare, România îndeplineşte cele 9 criterii de calitate ale FTSE pentru statutul de Piaţă Emergenă Secundară potrivit schemei FTSE pentru clasificarea ţărilor. FTSE Russell felicită autorităţile pieţei de capital din România pentru atingerea acestui statut”, se arată în raportul furnizorului global de indici.

Potrivit BVB, este pentru prima dată când un furnizor global de indici upgradează piaţa de capital românească la Piaţă Emergentă.

Bursa a fost redeschisă în 1995, după ce a fost închisă în comunism

Reprezentanţii bursei afirmă că este un moment istoric pentru România, a cărei bursă a fost închisă în timpul regimului comunist şi redeschisă aproape jumătate de secol mai târziu. Când a început din nou să funcţioneze, în noiembrie 1995, pe bursă erau listate 6 companii. Acum, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) sunt listate 84 de companii doar pe piaţa principală şi, împreună, au o capitalizare de 36 de miliarde de euro.

„Piaţa de capital locală a avut de trecut peste multe obstacole şi a fost nevoie de timp ca să ajungem unde suntem astăzi. Doar gândiţi-vă că, în urmă cu şase ani, nu existau raportări simultane în limba engleză din partea companiilor listate, iar investitorilor străini le era foarte dificil să înţeleagă în mod clar ce anume se întâmpla în piaţă. Astăzi avem mecanisme de piaţă noi şi îmbunătăţite, acces facil la piaţă pentru investitori, mediu fiscal favorabil pentru investitorii instituţionali, raportare corporativă transparentă şi calitativă a emitenţilor, disponibilitatea fluxului de informaţii privind piaţa de capital şi legislaţia şi în limba engleză, un cadru de tranzacţionare competitiv, o guvernanţă corporativă îmbunătăţită pentru companiile listate. Acest mediu nou a atras în ultimii ani noi listări de acţiuni şi obligaţiuni”, a subliniat preşedintele Consiliului de Administraţie al BVB.

Pentru a putea atinge acest nou statut de piaţă, o serie de procese au fost accelerate şi îmbunătăţite în ultimul an şi jumătate.

„Ne-am concentrat pe ceea ce aveam de făcut, am văzut ce ne lipsea şi am ţintit să îndeplinim toate criteriile. Încă de anul trecut, criterii care figurau ca neîndeplinite acum nu mai au această etichetă. Liberalizarea tranzacţiilor OTC a devenit posibilă anul trecut. Lichiditatea a fost, de asemenea, îmbunătăţită: valoarea medie zilnică de tranzacţionare pe segmentul de acţiuni este mai mare decât anul trecut. Am făcut tot ce sa putut face în acest timp extrem de scurt pentru a îndeplini toate criteriile necesare acestui upgrade”, a adăugat CEO-ul BVB, adăugând că „noi proiecte de dezvoltare a pieţei sunt în pregătire”.

De asemenea, promovarea la statutul de Piaţă Emergentă va permite pieţei de capital şi economiei româneşti să absoarbă noi fonduri şi transmite un semnal puternic către companiile private şi de stat că pot creşte semnificativ prin intermediul bursei.

Bursa de Valori Bucureşti are planuri să dezvolte în continuare infrastructura de piaţă şi îşi va concentra eforturile asupra proiectului CCP, contrapartea centrală locală care va deveni funcţională în următoarele 16 luni şi care va contribui decisiv la creşterea lichidităţii.

„Vom sărbători 25 de ani de bursă modernă în noiembrie anul viitor. Ne dorim să le arătăm partenerilor noştri că facem progrese în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii pieţei. În acest sens, proiectul Contrapărţii Centrale va crea cadrul care va permite o îmbunătăţire semnificativă a lichidităţii. Proiectul CCP va relansa piaţa derivatelor în România şi, în etapele viitoare, va da posibilitatea investitorilor sofisticaţi să acceseze noi tipuri de instrumente. Am pornit la drum cu proiectul CCP cu un singur scop în minte: să creştem lichiditatea pe termen mediu şi lung şi să le oferim investitorilor instrumentele necesare care să facă această piaţă şi mai atractivă”, a subliniat Adrian Tănase.

Bursa de Valori Bucureşti administrează pieţe de acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau sisteme alternative de tranzacţionare şi furnizează o gamă variată de servicii participanţilor la pieţele financiare. BVB este o companie listată pe propria piaţă din 2010.

