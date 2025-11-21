Live TV

Bolojan spune că a primit pângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de afaceri „inhibă investiţiile”

Ilie Bolojan, la evenimentul de lansare a noii linii de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric, în cadrul companiei Star Assembly Sebeș. Foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că toți marii investitori români şi străini cu care a discutat au reclamat că impozitul pe cifra de afaceri inhibă investiţiile. Bolojan spune că cel mai târziu în decembrie guvernul va lua o decizie privind acest aspect.

„Pentru România este important, pe de o parte, să atragă în continuare investiţii străine directe în România, să le menţină pe cele pe care le avem astăzi, să ne susţinem antreprenorii români şi să creăm condiţii, în general, pentru ca toţi cei care sunt în România sau doresc să investească în România să poată să se dezvolte, să-şi atingă planurile de afaceri şi România să rămână o ţară pe agenda lor de investiţii”, a spus premierul Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă, despre planurile onor companii de relocare a activităţii în alte ţări.

Şeful Executivului a enumerat o serie de aspecte care depind de Guvernul României, dar și altele, care depind de pieţele internaţionale sau de alte conjunturi.

„Gândiţi-vă ce a însemnat componenta de tarife care a fost în această perioadă, ce perturbări a făcut în pieţe şi evident sunt lucrurile care, aşa cum am spus, depind de noi, de la stabilirea salarului minim, de la stabilirea unor taxe şi de impozite, de la regulile de autorizare, de la debirocratizare, de la digitalizare. Toate aceste aspecte sunt câte un factor după care o companie decide dacă investeşte în România sau nu”, a explicat el.

„În toate discuţiile pe care le-am avut cu mari investitori români, dar şi străini, acest impozit pe cifra de afaceri a fost reclamat ca unul care inhibă investiţiile şi în discuţiile pe care le avem în momentul de faţă la grupul de lucru de la Ministerul de Finanţe, la care participă reprezentanţi specialişti de la toate partidele, aspectele care ţin de programe de sprijin pentru economie, de reducerea acestui impozit, sunt pe agenda de lucru”, a anunţat premierul.

El a arătat că, cel mai târziu în luna decembrie, „vor lua decizii şi pentru aceste aspect”.

„În mod evident, cu cât condiţiile de a investi în România sunt mai atractive, cu cât avem o infrastructură mai bună, cu cât suntem mai predictivi, avem o forţă de muncă calificată, avem o productivitate mai bună, cu atât vom fi mai atractivi şi, într-adevăr, suntem într-o competiţie globală, suntem într-o competiţie regională şi pentru fiecare investiţie uneori trebuie să dai bătălii, să ţii cont de ceea ce oferă şi alţii şi alţii vor să atragă investiţii sau vor să şi le menţină pe cele care sunt în ţările lor şi asta este o prioritate, în etapa următoare”, a mai afirmat premierul.

