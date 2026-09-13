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Breşă de securitate la Revolut. Compania a căzut în capcana unor solicitări false şi a oferit date sensibile. Ce știm până acum

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Revolut
Foto: Profimedia
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Compania britanică de tehnologie financiară Revolut a confirmat că informaţii sensibile ale clienţilor au fost divulgate către o terţă parte neautorizată după ce a primit solicitări frauduloase trimise de pe un domeniu de e-mail al unei agenţii guvernamentale legitime, a declarat sâmbătă pentru Reuters un purtător de cuvânt al companiei.

„Imediat ce am depistat acest lucru, am blocat adresa şi am alertat agenţia guvernamentală relevantă, precum şi agenţiile de aplicare a legii, autorităţile de protecţie a datelor şi autorităţile de reglementare financiară”, a spus purtătorul de cuvânt, informează News.ro.

„Sistemele Revolut şi fondurile clienţilor nu au fost afectate”, a precizat purtătorul de cuvânt, fără a dezvălui numărul exact de persoane afectate de această breşă de securitate.

Datele compromise includ data naşterii clienţilor, adresele poştale şi de e-mail, precum şi numerele de telefon, alături de copii ale documentelor de identitate ale acestora, inclusiv paşapoarte şi permise de conducere, potrivit unui articol publicat de site-ul TechCrunch. Datele ar fi putut include, de asemenea, selfie-uri de verificare, extrase de cont şi istoricul tranzacţiilor, potrivit sursei.

Revolut, cu sediul în Londra, are peste 80 de milioane de clienţi la nivel mondial şi îşi desfăşoară activitatea ca bancă în peste 30 de ţări.

Revolut are în plan o eventuală listare la bursă şi vizează o valoare de până la 200 de miliarde de dolari. Este una dintre cele mai de succes companii europene din domeniul fintech, fără sucursale bancare fizice.

Editor : Sebastian Eduard

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