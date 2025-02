Ce mașină poate deveni o investiție? Răspunsul economistului Cristian Păun

„O mașină poate fi o investiție când o folosești să obții banii cu ea,” a spus profesorul de economie Cristian Păun la emisiunea „În fața ta” de la Digi24. Întrebat și dacă mașina condusă acum de David Popovici poate deveni o investiție, economistul este de părere că nu.

„O mașină de epocă poate fi o investiție. O mașină poate fi o investiție când o folosești să obții banii cu ea. Adică orice mașină de transport de marfă, orice mașină de transport de persoane poate deveni o investiție,” a explicat profesorul de economie Cristian Păun.

Întrebat dacă mașina condusă acum de David Popovici poate deveni o investiție, economistul este de părere că nu.

„Eu zic că nu, deocamdată nu. Eu nu cred că poate obține, semnificativ, un preț mai mare sau mai bun, pentru că a fost mașina lui. Sunt foarte multe celebrități în lume, mult mai mari decât David Popovici, cu mai multe medalii, care ar putea genera eventual un interes pentru cineva care vrea să cumpere o mașină pentru notorietatea celui care a condus-o. Mă îndoiesc. Adică nu cred că există un plus pentru un investitor. Plus că David Popovici, să recunoaștem, e deocamdată la începutul carierei. Mai are multe de dovedit până să devină Michal Phelps. Adică mai are,” a precizat economistul.

