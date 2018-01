Ce spune canadianul care își închide afacerea din cauza modificărilor fiscale

Proprietarul canadian al unui restaurant din Cluj-Napoca spune că ar putea să-şi închidă afacerea din cauza taxelor pe care trebuie să le plătească statului. Acestea sunt de 4 ori mai mari decât anul trecut. Tot anul acesta au crescut şi impozitele pentru cei 7 angajaţi ai localului.

Oliver a ajuns ca turist în Cluj-Napoca, dar i-a plăcut atât de mult încât a decis să nu mai plece din România. A deschis în urmă cu aproape patru ani un restaurant cu specific canadian. Schimbările legislative i-au dat însă afacerea peste cap.

Oliver Ryffel, proprietar restaurant: „Guvernul a decis să pună un impozit special pentru restaurante şi hoteluri care nu mai era bazat pe venituri sau profit, ci pe unde este localizat restaurantul. Pentru noi a avut efectul de a crește de patru ori ce aveam de plătit.”

Nu erau singurii bani pe care avea să îi dea în plus.

Oliver Ryffel, proprietar restaurant: „Guvernul a scos o nouă lege potrivit căreia inclusiv pentru angajații part-time trebuie să plătești ca și cum ar fi full-time. Și mare parte din angajații noștri sunt part-time pentru că ne dă mai multă flexibilitate pentru că în unele zile nu e atât de aglomerat.”

Când a realizat că nu mai face faţă cheltuielilor, a decis să închidă afacerea. Avea șapte angajați.

Tudor Farcaș, angajat: „Ușor nu îi. Să rămâi fără serviciu acum la ce prețuri sunt la mâncare, la curent, gaz etc. Eram atașat de local. Și am și construit pe aici băncuțele astea și am vopsit și am făcut și am dres.”

Adrian Coroian, specialist economie: „Codul fiscal se modifică o dată la 2-3 zile în România şi asta este foarte păgubos pentru antreprenori pentru că nu pot să stea pe un plan de afaceri pe care îl face pe 2-3-5 ani.”