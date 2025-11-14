Live TV

Cum schimbă Inteligența Artificială piețele financiare

Data publicării:
isf Articol susținut de ISF

Transformarea digitală a piețelor financiare este o preocupare tot mai mare a companiilor și autorităților din întreaga lume. Chiar dacă inteligența artificială nu este un concept nou, evoluția ei din ultimii ani a făcut ca jucătorii din piețele financiare să fie tot mai atenți la modul în care ea transformă ceea ce înțelegem prin eficiență și la felul în care provoacă regulile de etică și reglementările din piață.

⁠Cătalin Câmpeanu - secretar general al Institutului de Studii Financiare
,,Este un fel de nouă revoluție industrială, dar aceste provocări înseamnă și oportunități. Trebuie să le vedem ca atare. Inteligența artificială este un instrument. Nu este ceva de care să ne fie teamă. Trebuie să îl folosim, dar trebuie să îl folosim corect. + Noi trebuie să înțelegem că nu suntem singuri. Suntem în Uniunea Europeană. Fiecare țară se dezvoltă în direcția ei. Fiecare țară învață anumite lucruri. În momentul în care suntem într-o rețea internațională, într-o rețea europeană, așa cum Institutul de Studii Financiare este membru EFICERT, avem oportunitatea extraordinară de a învăța, de a înțelege ceea ce fac colegii noștri din alte țări ale Uniunii Europene."

Schimbarea este deja în atenția autorităților care trebuie să găsească soluții și să integreze aceste instrumente.

Alexandru Petrescu - președinte al Autorității de Supraveghere Financiară
,,Reglementarea trebuie să urmeze inovația, nu să o inhibe, ci să o corijeze și să o ghideze. Evident că și noi subscriem acestui principiu și citat al președintei Băncii Centrale Europene. Adopția de inovație este constantă în cadrul Autorității și procedurilor, automatizărilor subiecților de reglementare. Este întotdeauna un fine line, o formulă de succes pe care cu toții trebuie să o găsim între transformare digitală, digitalizare, raporturi automatizate."

Gabriel Avrămescu - prim-vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară
,,În ceea ce privește piața și stabilitatea pieței, considerăm extrem de important ca inteligența artificială să fie utilizată într-un cadru, în primul rând, etic. Atunci când vorbim despre modul în care o companie se dezvoltă sau alege să se dezvolte utilizând instrumentele pe care le pune la dispoziție piața financiară e nevoie ca informația pe care o transmit către potențialii investitori să fie corectă."

Printre temele dezbătute la cea de-a unsprezecea ediție a Conferinței Internaționale a Institutului de Studii Financiare s-au numărat Impactul inovației asupra protecției consumatorilor și educației financiare și convergența României cu standardele europene și internaționale.

