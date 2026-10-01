De la Hollywood la economia AI: două zile la Impact SEE’26. „Potențialul de creștere există, dar trebuie să profităm de el”

Ryan Reynolds a adus perspectiva unui antreprenor asupra creativității. Anna Lembke a vorbit despre competiția pentru atenția oamenilor. David Popovici a explorat excelența și oportunitățile dincolo de sport. Alături de economiști, lideri de business și factori de decizie din Europa de Sud-Est, aceștia au conturat două zile de conversații despre resursele esențiale pentru creștere și competitivitate: talentul, tehnologia, capitalul și încrederea.

Ryan Reynolds Credit foto: Courtesy of Impact Deschide galeria foto

Impact SEE’26, prezentat de Mastercard, a adus aproape 3.000 de participanți și aproximativ 200 de speakeri la Romexpo Exhibition Center și Face Convention Center, în perioada 29–30 septembrie. Cea de-a treia ediție de la București a avut trei scene principale și opt direcții tematice, două dintre ele introduse în premieră anul acesta: Investments & Startups și Culture. Programul a inclus și Impact Bookstore, un spațiu dedicat cărților și întâlnirilor cu autorii prezenți la eveniment.

Temele abordate au variat de la strategiile din spatele construirii unui brand de succes până la capacitatea Europei de a dezvolta tehnologie și de a finanța companii în creștere. Lideri de la Mastercard, Banca Transilvania, McLaren Racing, Trendyol și UiPath s-au alăturat speakerilor din administrație, știință, sport și cultură.

Ryan Reynolds: businessul din spatele creativității

Ryan Reynolds a urcat pe scenă în cea de-a doua zi a evenimentului, alături de Andreea Esca de la PRO TV, pentru o conversație despre antreprenoriat, cu ocazia primei sale apariții oficiale în România.

Experiența de business a starului de la Hollywood include Maximum Effort, Aviation Gin și Mint Mobile. În toate aceste proiecte, umorul, atenția la cultura momentului și o voce distinctă au contribuit la transformarea publicității în conținut pe care oamenii aleg să îl urmărească. Întrebat cum își dă seama când o idee creativă este gata, Reynolds a vorbit despre presiunea perfecțiunii și despre valoarea greșelilor.

„Nu poți gestiona perfecțiunea. Perfecțiunea este o boală care, cred eu, afectează în acest moment aproape întreaga societate. Trebuie să fii dispus să fii slab la ceva pentru a putea deveni bun. Chiar cred asta. Încerc să-i învăț asta pe copiii mei tot timpul: faceți greșeli. Greșelile sunt îngrășământ. Nu contează dacă ai făcut greșeli în viață. Contează cum folosești acele greșeli”, a spus Ryan Reynolds.

Relația dintre brand și performanță s-a regăsit și în fireside chat-ul cu Louise McEwen, Chief Marketing Officer al McLaren Racing. Moderată de Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing, Comunicare și Customer Experience la Banca Transilvania, conversația „Leadership, Brand and Performance: A Conversation with Lou McEwen” a adus la București perspectiva comercială din Formula 1. Discuția a inclus și concluzii despre impactul parteneriatului Mastercard cu McLaren Mastercard Formula 1 Team.

Ryan Reynolds și Andreea Esca Credit foto: Courtesy of Impact

Atenția are un cost uman

Pentru companii, atenția poate fi începutul unei relații cu un client. Pentru persoana care o oferă, însă, experiența merge dincolo de o singură reclamă, o achiziție sau un ecran.

Dr. Anna Lembke, psihiatru la Stanford și autoarea volumului Dopamine Nation, a analizat această dimensiune umană în keynote-ul susținut în prima zi. Ulterior, i s-au alăturat Ömer Tetik, CEO Banca Transilvania, Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard pentru România și Croația, și campionul de tenis Horia Tecău, în cadrul sesiunii „The Dopamine Economy: Leadership, Technology and the Battle for Human Attention”.

Discuția a conectat studiul recompensei și al comportamentului cu întrebări cu care se confruntă liderii de business: cum reușește tehnologia să capteze atenția oamenilor, cum influențează serviciile digitale relațiile cu clienții și ce responsabilitate vine odată cu această competiție pentru atenție.

„Mai mult nu înseamnă mai bine atunci când «mai mult» înseamnă că încercăm permanent să evadăm din realitate. Cred că trebuie să înfruntăm și să acceptăm realitatea: să ieșim din spatele ecranelor, să ieșim în lume, să privim cerul și să vorbim cu alți oameni. Căutarea neîncetată a plăcerii de dragul plăcerii duce, din păcate, la suferință. Când primim o notificare pe dispozitivele noastre digitale, probabil că simțim o mică euforie, anticipând recompensa care urmează. Iar asta ne determină să ne verificăm telefoanele chiar și atunci când ne-am spus: «De data asta nu voi pune mâna pe telefon. Voi fi atent»”, a spus Dr. Anna Lembke.

Anna Lembke Credit foto: Courtesy of Impact

David Popovici: condițiile necesare excelenței

Dezvoltarea talentului presupune atât angajament individual, cât și acces la oportunități. Campionul olimpic la înot David Popovici a explorat această relație împreună cu Raluca Negulescu Balaci, Executive Director al UiPath Foundation, într-o conversație moderată de Michael Atalla, Chief Marketing Officer la UiPath.

„Where Excellence, Opportunity and AI Shape the Next Generation of Leaders” a adus experiența sportului de performanță alături de eforturile de extindere a accesului la educație. Popovici a vorbit despre redescoperirea bucuriei de a înota după câștigarea aurului olimpic, în timp ce Raluca Negulescu Balaci a vorbit despre sprijinul constant de care copiii au nevoie pentru a-și descoperi și dezvolta propriile aspirații.

Programul mai amplu dedicat leadershipului a explorat competențele, mentalitatea și autoritatea morală așteptate de la viitorii CEO, precum și influența rețelelor de leadership feminin.

David Popovici Credit foto: Courtesy of Impact

Resursele din spatele următorului val de creștere al Europei

Capacitatea Europei de a rămâne competitivă a deschis temele economice ale evenimentului. Ilian Mihov, economist și fost decan al INSEAD, a analizat perspectivele de creștere ale continentului, reglementările și relevanța sa în următorul deceniu, înainte de a intra în dialog cu Bartosz Ciołkowski, General Manager pentru Europa de Sud-Est la Mastercard, și Erdem İnan, CEO Trendyol Group.

Discuția lor, „The New Rules of Competitiveness: Talent, Technology and Capital”, a abordat combinația de resurse de care companiile au nevoie pentru a se dezvolta și condițiile care determină dacă aceste resurse sunt disponibile.

„În Europa Centrală și de Est, potențialul de creștere există, dar trebuie să profităm de el. Personal, cred că Europa are cea mai mare concentrație de capital uman pe kilometru pătrat. Provocarea Europei nu este lipsa capitalului uman, ci modul în care este organizată inovația. Inovația are nevoie de finanțare, însă piețele bursiere din Europa sunt fragmentate și foarte mici. Trebuie să ne dezvoltăm piețele financiare, astfel încât Europa să își poată finanța propriile investiții”, a spus Ilian Mihov.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a analizat modul în care ambiția economică se poate transforma în prosperitate, în timp ce Carlos Mulas-Granados, reprezentant regional al FMI pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, a vorbit despre politicile necesare pentru stabilitate și creștere. Un panel regional a reunit lideri ai băncilor centrale din Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina, precum și ministrul adjunct al Finanțelor din Albania, pentru o discuție despre convergență economică și stabilitate.

Legătura dintre talent, investiții și creșterea viitoare i-a adus împreună pe Ambrozie-Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România; Michał Baranowski, subsecretar de stat în Ministerul Dezvoltării Economice și Tehnologiei din Polonia; și Arkadiusz Bąk de la Polska Grupa Zbrojeniowa.

Securitatea și capacitatea industrială au adăugat o altă dimensiune perspectivelor economice ale Europei. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale din Polonia, a discutat cu Aman Dogra de la Financial Times despre ce este necesar pentru ca Europa să rămână în siguranță. Un panel separat a analizat suveranitatea industrială și întrebarea cine va construi viitorul Europei, avându-l printre invitați pe Daniel Ryczek, președintele Consiliului de Administrație al Agenției pentru Dezvoltare Industrială din Polonia (ARP).

Ilian Mihov Credit foto: Courtesy of Impact

AI: de la ambiție la implementare

Kelly Devine, președinte Mastercard Europe, și-a construit keynote-ul în jurul unei întrebări directe: „What Problem Are We Solving?” („Ce problemă rezolvăm?”).

„Un sistem poate părea foarte eficient privit de sus și, în același timp, imposibil de folosit pentru cei din interiorul lui. Nu mă interesează inovația de dragul inovației. Judec fiecare inovație după un criteriu simplu: face viața mai bună? Face administrarea unui business mai ușoară? Pentru mine, leadershipul înseamnă să rămâi aproape de realitate, să înțelegi ce îi împiedică de fapt pe oameni să avanseze și apoi să folosești puterea pe care o ai pentru a schimba lucrurile”, a spus Kelly Devine.

Provocarea practică a fost aceea de a transforma adoptarea AI în valoare pentru business. Itai Green, Founder și CEO al Innovate Israel, a vorbit despre implementarea tehnologiei în cadrul organizațiilor. Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a analizat impactul AI asupra creșterii economice și competitivității Europei, în timp ce Barbora Paulovič Deckerová, președintă Microsoft pentru Europa Centrală și Asia Centrală, a explorat modul în care tehnologia ar putea mări distanța dintre lideri și cei rămași în urmă.

Capacitatea Europei de a dezvolta și scala AI a conectat aceste teme de business cu politicile digitale. Stefan Andonovski, ministrul Transformării Digitale din Macedonia de Nord, s-a alăturat reprezentanților Parlamentului European, Vodafone România și Adobe pentru a discuta această capacitate. Diella, ministrul de stat pentru Inteligență Artificială din Albania, a avut o intervenție video despre competiția globală pentru tehnologie, control și putere.

În sectorul bancar, reprezentanți ai BCR și UniCredit au analizat rolul AI în reducerea costurilor și construirea relațiilor cu clienții. În domeniul plăților, Brice van de Walle, Executive Vice President for Core Payments Europe la Mastercard, a discutat despre încredere într-un context în care intenția umană se transformă într-o tranzacție executată de o mașină. Întrebările legate de protecție și responsabilitate s-au extins și către securitatea cibernetică: Richard K. LaTulip, Field Chief Information Security Officer la Recorded Future, a vorbit despre riscul la nivel de companie, în timp ce alte sesiuni au analizat reziliența cibernetică și apărarea în sectoarele critice.

Kelly Devine Credit foto: Courtesy of Impact

Cum construiești afaceri care pot trece granițele

Noua direcție Investments & Startups s-a concentrat asupra capacității regiunii de a dezvolta companii cu anvergură internațională.

„Can CEE Build the Next European Champions” a reunit reprezentanți ai Gecad Ventures, Agenției pentru Dezvoltare Industrială din Polonia și Maspex, într-o discuție moderată de Grzegorz Nawacki de la XYZ. Maya Zlatanova, cofondatoare și CEO al TrialHub, a adus perspectiva schimbării într-o industrie conservatoare. Antreprenori și investitori au analizat, de asemenea, punctele forte, vulnerabilitățile și oportunitățile ecosistemului de startup-uri din Europa de Sud-Est.

Provocările comerciale au continuat în discuțiile despre e-commerce: unde se menține creșterea, unde apar presiuni și cum influențează valoarea, confortul și experiența alegerile consumatorilor.

Valoarea unui loc

Creșterea depinde și de ceea ce face un loc suficient de atractiv pentru a fi vizitat, pentru a atrage investiții și pentru a-i face pe oameni să revină. Noua direcție Culture a explorat această temă prin patrimoniu și artă contemporană.

Reprezentanți ai BONTE Foundation, Polish History Museum și ai orașului Poznań au discutat despre patrimoniul cultural ca motor al transformării. Un fireside chat cu Catinca Tabacaru de la RAD a analizat rolul colaborării în dezvoltarea scenei de artă contemporană din România.

Turismul și mobilitatea au adus în discuție rolul culturii în dezvoltarea și atractivitatea destinațiilor. Marcin Moczyróg, General Manager for Mobility in Central and Eastern Europe la Uber, a analizat relația lor cu economia verde. O discuție la care a participat Simona Constantinescu, președinta Federației Industriei Hoteliere din România, s-a concentrat asupra construirii unor destinații reziliente.

Conversațiile dincolo de scenă

La Impact Bookstore, participanții au avut ocazia să îi întâlnească pe autori precum Anna Lembke și Itai Green în cadrul sesiunilor de autografe.

Formatele de networking și Evening Networking Cocktail au adus împreună participanți din industrii și piețe diferite. Companiile internaționale au putut întâlni oameni care construiesc afacerile și instituțiile Europei de Sud-Est, iar organizațiile din regiune au avut ocazia să intre în contact cu potențiali colaboratori din afara rețelelor lor obișnuite.

Editor : A.D.V.