F. Cîţu, la Digi24: Banca Transilvania, cea mai lovită de OUG 114. BERD, care e acţionar, ar putea intenta proces

Senatorul PNL Florin Cîţu a vorbit la Jurnalul de Seară despre efectele negative din economie ale OUG 114. El a atras atenţia asupra situaţiilor de la Banca Transilvania, CEC Bank şi CEO Oltenia. Cu privire la Banca Transilvania, senatorul liberal semnalează pericolul ca BERD, care este acţionar la această bancă, să acţioneze în contencios administrativ pentru pierderile înregistrate.

"Avem în continuare afectat sistemul bancar. Banca Transilvania, cea mai lovită de această ordonanţă. Foarte bizar, la Banca Transilvania e BERD acţionar, iar ministrul Finanţelor e, prin funcție, în Consiliul Guvernatorilor la BERD. Nu știu ce se va întâmpla când vor veni rezultatele investiției BERD în această bancă. Deja au scăzut cu 30%. S-ar putea ca BERD să acţioneze în contencios administrativ în instanța pentru această pierdere.



Celălalt efect: CEC Bank, bancă de stat, deja a spus că nu are bani să plătească taxa. În proiectul de buget am găsit 940 milioane de lei subvenţii pentru CEC, pentru a face față acestei situaţii.



Băncile au reînceput să rediscute contractele cu companiile, pentru că au crescut costurile de finanţare. Dacă pot transfera costul către cetățeni, vor transfera. Taxele nu încurajează unui sector. În România, sectorul bancar reprezintă 20% din PIB.



Ați văzut un alt efect imediat în energie. Greva la CEO și imediat salarii mai mari, costuri care s-au văzut imediat în buget.



Până acum avem doar costuri, niciun beneficiu în economie. Statul se împrumută la bănci pentru a acoperi deficitul bugetar. De când a fost introdusă ordonanţa, statul în prima lună a luat 40% din ce a vrut, la toate scadențele a luat mai scump. În februarie se întâmplă la fel. Niciunul din efectele pe care spuneau că o să le vedem nu le-am văzut.



Anul trecut am plătit doar dobânzi aproape 13 mld lei", a explicat la Digi24 senatorul PNL Florin Cîţu.

