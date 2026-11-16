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Luca Niculescu: „Avem dificultăți economice și bugetare importante”. Ce promite Guvernul mediului de afaceri

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Luca Niculescu, premierul României Foto: Facebook / Luca Niculescu
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Din articol
„Nu ne dorim creșteri de taxe și impozite” Ajutoarele de stat, orientate spre investiții productive Relația economică cu SUA și aderarea la OCDE

România trebuie să reducă deficitul, să îmbunătățească încasarea veniturilor și să cheltuiască mai responsabil banii publici, a declarat luni premierul Luca Niculescu, la AmCham CEO Forum. Șeful Executivului a susținut că ajustarea bugetară nu trebuie făcută prin sacrificarea investițiilor care produc creștere economică și a reiterat angajamentele Guvernului privind menținerea cotei unice și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027.

Premierul le-a transmis reprezentanților mediului de afaceri că așteptările privind stabilitatea, predictibilitatea, claritatea regulilor și respectarea angajamentelor sunt legitime. El a afirmat că Guvernul trebuie evaluat în funcție de rezultate, nu doar de intențiile anunțate.

„Ne întâlnim într-un moment important pentru economia României. Știu foarte bine ce așteptați de la noi. Așteptați stabilitate, predictibilitate, reguli clare, respectarea angajamentelor. Sunt așteptări legitime pe care le împărtășesc. Spuneați, de altfel, într-un document din iunie, că piețele financiare și partenerii economici evaluează rezultatele, nu intențiile. După nici patru săptămâni de când suntem la guvernare, puteți să ne judecați încă după intenții. Rezultatele vor veni foarte rapid. Dar este un principiu după care vreau să funcționeze și Guvernul pe care îl conduc", a declarat acesta. 

Șeful Executivului a susținut că există și semnale încurajatoare, invocând reacția pozitivă a piețelor financiare și creșterea economică înregistrată de România în trimestrul al treilea. Aceste evoluții nu înseamnă însă că problemele economice și bugetare au fost rezolvate, a avertizat premierul.

„Economia României a înregistrat în trimestrul al treilea a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. Evident că aceste semnale bune nu înseamnă neapărat rezolvarea problemelor. Avem dificultăți economice și bugetare importante, pe care trebuie să le abordăm cu seriozitate. Consolidarea fiscală este necesară. Trebuie să reducem deficitul, să colectăm mai bine veniturile, să cheltuim mai responsabil banii publici. Avem nevoie de un stat mai eficient", a afirmat Niculescu.

Premierul a făcut trimitere și la reforma instituțiilor și companiilor de stat, despre care a spus că trebuie să conducă la simplificarea și digitalizarea administrației.

„Nu ne dorim creșteri de taxe și impozite”

Premierul a afirmat că reducerea deficitului nu trebuie realizată prin oprirea investițiilor care pot susține economia. El a reiterat că Guvernul intenționează să păstreze cota unică și să elimine impozitul minim pe cifra de afaceri de la începutul anului viitor.

„Nu putem face consolidare fiscală sacrificând investițiile care produc creștere economică. Avem nevoie de un stat mai eficient. De aceea, ne-am asumat menținerea cotei unice, ne-am asumat eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027, fără o nouă amânare. Nu ne dorim creșteri de taxe și impozite. Vrem un sistem fiscal care să încurajeze investițiile și dezvoltarea și, mai ales, vrem predictibilitate. Trebuie să știți dumneavoastră și companiile dumneavoastră pe ce vă puteți baza nu doar anul viitor, ci și în următorii trei, patru sau cinci ani", le-a transmis acesta reprezentanților mediului de afaceri.

Guvernul și-a propus, totodată, să reducă sarcinile administrative pentru companii cu 25% și să scurteze cu 30% perioadele necesare obținerii autorizațiilor.

„Trebuie să simplificăm relația dintre stat și mediul de afaceri. Ne-am propus să reducem cu 25% sarcinile administrative și cu 30% perioada de autorizare. Sunt obiective concrete pentru care administrația trebuie să răspundă și, ca să ajungem la ele, vreau să lucrăm împreună", a completat Niculescu.

Ajutoarele de stat, orientate spre investiții productive

Premierul a susținut că marile investiții trebuie să creeze oportunități și pentru companiile românești, prin integrarea acestora în lanțurile de furnizori, transfer de tehnologie și acces la piețele internaționale.

„O investiție mare nu înseamnă doar capital și locuri de muncă, înseamnă oportunități pentru firmele din jur, transfer de tehnologie și acces la piețe internaționale. Când o mare companie investește aici, mi-aș dori să ne întrebăm câte firme din România pot să devină furnizorii ei, câte pot crește și câte pot ajunge, la rândul lor, să exporte. Avem specialiști foarte buni, antreprenori competitivi și resurse importante. Vrem să orientăm mai bine ajutoarele de stat și instrumentele de finanțare către investiții productive, industrie, cercetare și dezvoltare", a explicat șeful Guvernului.

Acesta a indicat energia drept unul dintre domeniile esențiale pentru economie. România dispune de gaze din Marea Neagră, energie nucleară, hidroenergie și surse regenerabile, însă aceste avantaje trebuie transformate în energie disponibilă la prețuri competitive, a arătat acesta.

„Nu este suficient să avem resurse. Trebuie să le transformăm în energie disponibilă la prețuri competitive pentru industrie și pentru consumatori. Și lucrăm la asta", a afirmat premierul.

Niculescu a vorbit și despre necesitatea apropierii educației de cerințele economiei, prin dezvoltarea competențelor tehnice și digitale și crearea mai multor oportunități pentru tineri.

Relația economică cu SUA și aderarea la OCDE

În privința relației economice dintre România și Statele Unite, premierul a declarat că exporturile românești de bunuri și servicii au ajuns anul trecut la aproape 6,4 miliarde de dolari, iar stocul investițiilor americane depășește nouă miliarde de dolari.

„SUA sunt cel mai important investitor al României din afara Uniunii Europene. Sunt cifre importante, dar, în același timp, cred că putem avea ambiții și mai mari. Avem oportunități concrete în energie, securitate cibernetică, minerale critice, industria de apărare și tehnologii avansate. Îmi doresc ca dimensiunea economică a Parteneriatului Strategic să devină la fel de dinamică precum cea de securitate", a declarat Luca Niculescu.

Premierul a mai anunțat că România a obținut 24 dintre cele 25 de avize formale necesare în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

El a susținut că aderarea la OCDE poate aduce investiții, dar și reguli administrative mai clare, instituții mai eficiente și politici publice fundamentate pe date.

„Dincolo de investițiile pe care le va aduce, lucrul cel mai important de care cred că are nevoie România este creșterea competenței în administrație. OCDE ne va ajuta să avem instituții mai eficiente, reguli mai clare, transparență și politici publice care se bazează pe date. Avem atât de multă nevoie să ne bazăm pe date, și nu pe inspirația de moment", a arătat premierul.

Luca Niculescu și-a încheiat discursul cu un mesaj privind refacerea încrederii dintre Guvern și mediul de afaceri, subliniind că Executivul nu promite soluții miraculoase, ci rezultate concrete.

„Încrederea nu se câștigă prin discursuri, chiar dacă vorbim frumos. Se construiește în timp, prin consecvență, prin respectarea angajamentelor, prin rezultate. Nu promitem miracole, problemele nu se rezolvă peste noapte. Cred că așteptați rezultate concrete din partea acestui Guvern. Este un Guvern care vă va asculta, care își respectă cuvântul și care înțelege cât de important este rolul dumneavoastră. Nu putem vorbi despre nimic din ceea ce ne propunem dacă nu avem investiții care rămân și investiții care vin în această țară", a declarat premierul.

Editor : A.D.

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