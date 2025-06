O nouă aplicație mobilă Pluxee. Soluția digitală pentru un acces mai ușor și mai rapid la toate beneficiile extrasalariale

Mai inteligentă și mai intuitivă, noua aplicație Pluxee oferă utilizatorilor o experiență optimizată de gestionare a cardurilor de beneficii

• Interfața noii aplicații a fost proiectată pentru a susține o interacțiune mai prietenoasă cu utilizatorul, printr-un design modern și o structură de navigare simplificată.

• Aplicația asigură acces imediat la informații esențiale precum soldul disponibil, istoricul tranzacțiilor, codul PIN și ofertele active.

• Utilizatorii se pot bucura, datorită noii aplicații, de o gestionare completă a cardurilor Pluxee, direct din telefon.

Pluxee România, partenerul global pentru beneficii extrasalariale și soluții pentru creșterea implicării angajaților la locul de muncă, a creat o variantă nouă a aplicației sale, cu un design modern, orientat spre claritate și eficiență, care optimizează fiecare interacțiune, pentru o experiență digitală îmbunătățită a utilizatorilor.

Disponibilă în App Store și Google Play, noua aplicație are la bază o tehnologie care asigură o viteză mai mare de încărcare, precum și livrarea mai rapidă a tuturor funcționalităților.

Interfața intuitivă permite o navigare mai simplă, mai sigură și accesul imediat la toate datele despre cardurile de beneficii extrasalariale deținute de utilizator – de la vizualizarea istoricului tranzacțiilor și a soldului actualizat, la recuperarea codului PIN, la posibilitatea de suspendare a cardului, de actualizare rapidă a datelor personale asociate contului, și până la informații despre rețeaua extinsă de parteneri Pluxee și despre promoțiile speciale oferite de aceștia. Autentificarea biometrică, prin amprentă sau recunoaștere facială, asigură conectarea securizată la aplicație.

„Noua aplicație mobilă reprezintă un instrument esențial în arhitectura noastră digitală, gândit pentru a oferi un nivel ridicat de control și accesibilitate asupra beneficiilor extrasalariale. Această soluție tehnologică joacă un rol important în crearea unui mediu organizațional transparent și responsabil, în care angajații dispun de instrumente eficiente pentru a valorifica pachetele oferite. Pentru angajatori, noua aplicație devine parte dintr-o strategie eficientă de retenție și valorizare a resursei umane, contribuind direct la consolidarea unei culturi organizaționale orientate către performanța și satisfacția echipelor.

Relevanța și impactul acțiunilor noastre sunt validate și de percepțiile clienților Pluxee. Peste jumătate dintre aceștia (53%) au remarcat o îmbunătățire semnificativă a serviciilor noastre în ultimele șase luni, iar 94% consideră că soluțiile noastre întrunesc sau chiar depășesc așteptările pe care le au de la un partener dedicat motivării și retenției angajaților, potrivit rezultatelor Brand & CX Tracker 2025, Studiu Global condus de Pluxee șiIpsos România”, a declarat Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România și Bulgaria.

Plăți rapide cu cardul, telefonul sau online

Noua platformă le oferă utilizatorilor o soluție tehnologică avansată pentru administrarea cardurilor. Funcționalitatea de înrolare și utilizare a Apple Pay™ și Google Pay™ este pe deplin integrată, susținând efectuarea de plăți rapide și sigure cu telefonul mobil, alături de plata cu cardul său online. În luna aprilie, conform datelor Pluxee, 31,5% din totalul tranzacțiilor au fost realizate cu telefonul mobil, ceea ce confirmă atât preferința utilizatorilor pentru soluții digitale, cât și oportunitatea de a extinde această experiență într-un cadru tehnologic unificat, sigur și eficient.

Toate cardurile Pluxee fizice și virtuale deja existente în actuala aplicație Pluxee vor continua să funcționeze fără a necesita intervenții suplimentare, asigurând astfel o tranziție fluidă și neîntreruptă către noua platformă digitală.

Numele și icon-ul actualei aplicații Pluxee au fost deja modificate în Pluxee PLX, în timp ce aplicația nouă poate fi găsită și descărcată sub denumirea Pluxee.

În prezent, aplicația Pluxee are peste un milion de utilizatori, iar obiectivul companiei este ca, în cursul acestui an, toți aceștia să migreze către noua platformă digitală.

În cadrul tranziției la noua aplicație mobilă, conturile utilizatorilor vor fi migrate automat. Autentificarea va continua să se realizeze pe baza credențialelor actuale, iar utilizatorii vor avea acces direct la toate cardurile asociate beneficiilor extrasalariale furnizate de angajator.

Editor : A.D.V.