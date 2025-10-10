(P) De ce plătesc românii mai mult cu cardul decât cu numerar

Obiceiurile românilor de a folosi banii s-au modificat în ultimii ani. Observăm o schimbare majoră și în relația românilor cu banii fie ca vorbim de bani fizici sau virtuali. Știm că bancnotele și monedele (banii fizici) erau simbol pentru siguranță și control asupra cheltuielilor. Obiceiul de a lucra exclusiv cu cash s-a modificat, iar astăzi cardul bancar și telefonul mobil sunt utilizate mai des pentru tranzacții.

Pandemia, confortul adus de dezvoltarea tehnologică și limitele legale cu privire la plata cash pentru mediul business au contribuit la transformarea comportamentului financiar al românilor, astfel trecerea de la numerar la plățile digitale s-a făcut rapid, natural, fiind mai mult o a fost doar o chestiune de comoditate.

O societate care a învățat să aibă încredere în tehnologie

Românii plătesc tot mai des cu cardul pentru că au încredere în tehnologie. Știm că acum 10 ani, cei mai mulți oameni priveau cu suspiciune plata electronică, iar soluția de a plăti cu cardul atunci era considerată riscantă. Faptul că băncile au investit în securitate cibernetică și au introdus metode de autentificare dublă, a diminuat teama de fraude. Confortul adus de aplicații mobile intuitive, a contribuit la creșterea plăților electronice. Acestea permit monitorizarea în timp real a conturilor, blocarea rapidă a cardului și controlul cheltuielilor. Pentru mulți români plata digitală este rutină, nu excepție.

Plata contactless a schimbat dinamica cumpărăturilor de zi cu zi. Faptul că o tranzacție se finalizează în câteva secunde, prin apropierea cardului sau a telefonului de un terminal POS, a crescut confortul și implicit apetitul românilor pentru această metodă. Magazinele mici, restaurantele, taxiurile și piețele agroalimentare au terminale ceea ce facilitează accesul la digitalizare. Acum, plata cu cardul este accesibilă tuturor.

Comerțul electronic și impactul asupra obiceiurilor de plată

În România, în timpul pandemiei, oamenii au fost obligați să își schimbe obiceiurile de a face achiziții. Practic, atunci comerțul electronic a explodat, iar asta a avut un rol important în consolidarea plăților cu cardul. Potrivit BNR, în ultimii cinci ani, volumul tranzacțiilor online cu cardul a crescut cu peste 50%. Tot mai mulți români preferă să facă cumpărături de pe platforme digitale, fie pentru produse, fie pentru servicii. Tendința a fost alimentată și de dezvoltarea infrastructurii logistice și de campaniile băncilor care au încurajat plățile online sigure.

Pentru cumpărător, plata digitală aduce claritate și trasabilitate. Cheltuielile lunare pot fi monitorizate cu ajutorul extraselor lunare care oferă o imagine completă asupra bugetului personal. Pentru că inflația a crescut prețurile și a modificat comportamentul de consum, transparența cheltuielilor este un avantaj major. Românii sunt mai atenți la cum și cât cheltuiesc, iar plata cu cardul le oferă un instrument real de control financiar.

Beneficiile plăților digitale pentru afaceri

Pentru mediul de afaceri, adoptarea plăților electronice nu este doar un avantaj, ci o obligație legală. Eliminarea manipulării numerarului reduce riscurile de erori, furt sau pierderi, iar viteza tranzacțiilor prin soluții de plată moderne contribuie la creșterea eficienței operaționale. Un alt aspect care a dus la creșterea tranzacțiilor digitale este plafonarea de către stat a sumelor ce pot fi operate de companii cu cash.

Plățile digitale susțin transparența și fiscalizarea corectă. Pentru antreprenori, digitalizarea nu mai este doar o opțiune, ci o obligativitate legală. Chiar și micii comercianți pun accent pe experiența clientului și oferă soluții de plată variate și comode. Implementarea acestora este posibilă și datorită avantajelor pe care le oferă fintech-urile românești pentru instalarea de terminale POS, adaptate dimensiunii și nevoilor fiecărui business.

Control financiar mai bun pentru consumatori

Pentru consumatorii individuali, trecerea la plățile digitale a însemnat, mai presus de toate, un control mai bun asupra finanțelor personale. Faptul că fiecare tranzacție este înregistrată și vizibilă în aplicațiile bancare ajută la o gestionare conștientă a bugetului. Spre deosebire de numerar, unde cheltuielile pot trece neobservate, plățile cu cardul oferă o imagine clară a obiceiurilor de consum.

Românii au devenit mai educați financiar, iar instrumentele digitale joacă un rol important în acest proces. Mulți utilizează aplicații care clasifică automat cheltuielile, stabilesc limite lunare și trimit alerte atunci când bugetul este depășit. În contextul unei economii instabile, aceste funcționalități au devenit indispensabile.

O tranziție firească spre o economie digitală

România se aliniază astfel unei tendințe globale: renunțarea treptată la numerar. Sprijinul guvernamental pentru digitalizare, extinderea infrastructurii de plată și educația financiară în creștere au accelerat această transformare. Chiar și în zonele rurale, unde numerarul era cândva rege, plățile digitale își fac loc, datorită costurilor mai mici ale echipamentelor și internetului mobil.

În final, românii nu plătesc mai mult cu cardul doar pentru că este la modă, ci pentru că este mai simplu, mai sigur și mai eficient. Plățile digitale au devenit parte din viața de zi cu zi, oferind o combinație ideală între tehnologie, transparență și confort. Trecerea de la numerar la card este, de fapt, o dovadă a maturizării financiare a societății românești, care învață să folosească tehnologia în avantajul propriei stabilități economice.

