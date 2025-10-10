Live TV

(P) De ce plătesc românii mai mult cu cardul decât cu numerar

Data actualizării: Data publicării:
One,Young,Beautiful,Caucasian,Business,Woman,Is,Buying,Online,On
Din articol
O societate care a învățat să aibă încredere în tehnologie Comerțul electronic și impactul asupra obiceiurilor de plată Beneficiile plăților digitale pentru afaceri Control financiar mai bun pentru consumatori O tranziție firească spre o economie digitală

Obiceiurile românilor de a folosi banii s-au modificat în ultimii ani. Observăm o schimbare majoră și în relația românilor cu banii fie ca vorbim de bani fizici sau virtuali. Știm că bancnotele și monedele (banii fizici) erau simbol pentru siguranță și control asupra cheltuielilor. Obiceiul de a lucra exclusiv cu cash s-a modificat, iar astăzi cardul bancar și telefonul mobil sunt utilizate mai des pentru tranzacții.

Pandemia, confortul adus de dezvoltarea tehnologică și limitele legale cu privire la plata cash pentru mediul business au contribuit la transformarea comportamentului financiar al românilor, astfel trecerea de la numerar la plățile digitale s-a făcut rapid, natural, fiind mai mult o a fost doar o chestiune de comoditate.

O societate care a învățat să aibă încredere în tehnologie

Românii plătesc tot mai des cu cardul pentru că au încredere în tehnologie. Știm că acum 10 ani, cei mai mulți oameni priveau cu suspiciune plata electronică, iar soluția de a plăti cu cardul atunci era considerată riscantă. Faptul că băncile au investit în securitate cibernetică și au introdus metode de autentificare dublă, a diminuat teama de fraude. Confortul adus de aplicații mobile intuitive, a contribuit la creșterea plăților electronice. Acestea permit monitorizarea în timp real a conturilor, blocarea rapidă a cardului și controlul cheltuielilor. Pentru mulți români plata digitală este rutină, nu excepție.

Plata contactless a schimbat dinamica cumpărăturilor de zi cu zi. Faptul că o tranzacție se finalizează în câteva secunde, prin apropierea cardului sau a telefonului de un terminal POS, a crescut confortul și implicit apetitul românilor pentru această metodă. Magazinele mici, restaurantele, taxiurile și piețele agroalimentare au terminale ceea ce facilitează accesul la digitalizare. Acum, plata cu cardul este accesibilă tuturor.

Comerțul electronic și impactul asupra obiceiurilor de plată

În România, în timpul pandemiei, oamenii au fost obligați să își schimbe obiceiurile de a face achiziții. Practic, atunci comerțul electronic a explodat, iar asta a avut un rol important în consolidarea plăților cu cardul. Potrivit BNR, în ultimii cinci ani, volumul tranzacțiilor online cu cardul a crescut cu peste 50%. Tot mai mulți români preferă să facă cumpărături de pe platforme digitale, fie pentru produse, fie pentru servicii. Tendința a fost alimentată și de dezvoltarea infrastructurii logistice și de campaniile băncilor care au încurajat plățile online sigure.

Pentru cumpărător, plata digitală aduce claritate și trasabilitate. Cheltuielile lunare pot fi monitorizate cu ajutorul extraselor lunare care oferă o imagine completă asupra bugetului personal. Pentru că inflația a crescut prețurile și a modificat comportamentul de consum, transparența cheltuielilor este un avantaj major. Românii sunt mai atenți la cum și cât cheltuiesc, iar plata cu cardul le oferă un instrument real de control financiar.

Beneficiile plăților digitale pentru afaceri

Pentru mediul de afaceri, adoptarea plăților electronice nu este doar un avantaj, ci o obligație legală. Eliminarea manipulării numerarului reduce riscurile de erori, furt sau pierderi, iar viteza tranzacțiilor prin soluții de plată moderne contribuie la creșterea eficienței operaționale. Un alt aspect care a dus la creșterea tranzacțiilor digitale este plafonarea de către stat a sumelor ce pot fi operate de companii cu cash.

Plățile digitale susțin transparența și fiscalizarea corectă. Pentru antreprenori, digitalizarea nu mai este doar o opțiune, ci o obligativitate legală. Chiar și micii comercianți pun accent pe experiența clientului și oferă soluții de plată variate și comode. Implementarea acestora este posibilă și datorită avantajelor pe care le oferă  fintech-urile românești pentru instalarea de terminale POS, adaptate dimensiunii și nevoilor fiecărui business.

Control financiar mai bun pentru consumatori

Pentru consumatorii individuali, trecerea la plățile digitale a însemnat, mai presus de toate, un control mai bun asupra finanțelor personale. Faptul că fiecare tranzacție este înregistrată și vizibilă în aplicațiile bancare ajută la o gestionare conștientă a bugetului. Spre deosebire de numerar, unde cheltuielile pot trece neobservate, plățile cu cardul oferă o imagine clară a obiceiurilor de consum.

Românii au devenit mai educați financiar, iar instrumentele digitale joacă un rol important în acest proces. Mulți utilizează aplicații care clasifică automat cheltuielile, stabilesc limite lunare și trimit alerte atunci când bugetul este depășit. În contextul unei economii instabile, aceste funcționalități au devenit indispensabile.

O tranziție firească spre o economie digitală

România se aliniază astfel unei tendințe globale: renunțarea treptată la numerar. Sprijinul guvernamental pentru digitalizare, extinderea infrastructurii de plată și educația financiară în creștere au accelerat această transformare. Chiar și în zonele rurale, unde numerarul era cândva rege, plățile digitale își fac loc, datorită costurilor mai mici ale echipamentelor și internetului mobil.

În final, românii nu plătesc mai mult cu cardul doar pentru că este la modă, ci pentru că este mai simplu, mai sigur și mai eficient. Plățile digitale au devenit parte din viața de zi cu zi, oferind o combinație ideală între tehnologie, transparență și confort. Trecerea de la numerar la card este, de fapt, o dovadă a maturizării financiare a societății românești, care învață să folosească tehnologia în avantajul propriei stabilități economice.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
mircea cartarescu portret
5
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-10 at 12.49.24
Grindeanu, la congresul UDMR: „Uneori, în coaliție pare că vorbim...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Premiul Nobel pentru Pace pentru 2025 a fost câștigat de venezueleana...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, glume pe seama lui Sorin Grindeanu la Congresul UDMR...
steag nato
NATO va începe săptămâna viitoare exercițiul nuclear anual: „Vom...
Ultimele știri
Viktor Orban, mesaj electoral la Cluj înaintea alegerilor din Ungaria: „În 2026, patria are nevoie de maghiarii din Transilvania”
„Toată lumea este încă speriată”. Acordul de încetare a focului aduce speranță în Gaza, dar temerile privind un viitor incert persistă
SUA vor trimite până la 200 de soldați în Israel pentru a monitoriza încetarea focului din Gaza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
lei in mana unei femei
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. Economist: Numerarul este sfânt
mana introduce card in atm, close up
Tânăr păcălit de prietenii cu care a mers în vacanță la mare: i-au furat cardul și au scos de pe el 95.000 de lei
barbat la atm
Trei bărbați și o femeie, trimiși în judecată după ce au torturat un bărbat pentru a-i afla PIN-ul cardului. Victima a murit la spital
Un bărbat din Ilfov, torturat în propria casă pentru 100.000 de euro. Trei suspecți, printre care și o femeie, audiați
Un bărbat din Ilfov, torturat în propria casă pentru 100.000 de euro. Trei suspecți, printre care și o femeie, audiați
donatie cu cardul biserica
„Cutia milei” în era tehnologiei. Orașul din România unde donațiile la biserică se pot face și cu cardul bancar
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenii lui Jennifer Lopez, ieșire rară pe covorul roșu. Au 17 ani, se pregătesc de facultate și sunt copia...
Cancan
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm...
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul ofertat de Dinamo, marele câștig al naționalei României după 2-1 cu Moldova: “Joacă...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre israelianul Eissat, debutant în naţionala României care nu vorbeşte limba română
Adevărul
Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A...
Playtech
Unde vezi când te poţi pensiona? Îţi arată data exactă în câteva secunde
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
Angelina Jolie, noi dezvăluiri despre lupta cu Brad Pitt pentru domeniul Miraval: „Eu și copiii nu am mai pus...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Daniel Craig, a treia oară în rolul detectivului Benoit Blanc: „N-aş face-o dacă nu ar fi distractiv”. Knives...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”