(P) Mobilitate inteligentă pentru întregul parc auto: Soluțiile pentru companii și manageri de flote

Mobilitatea este motorul economiei de azi, indiferent de domeniu – de la distribuție și producție, până la servicii financiare, farmaceutice sau tehnologice. Iar în centrul mobilității eficiente se află managementul inteligent și digital al vehiculelor dintr-o firmă. O privire de ansamblu organizată și completă asupra parcului auto permite o alocare mai eficientă a resurselor financiare. Exact aceasta este misiunea DKV Mobility și ceea ce furnizorul oferă clienților săi în România și nu numai.

Companiile din România care administrează flote auto – indiferent de numărul de vehicule sau domeniul de activitate – pot beneficia de soluțiile personalizate DKV Mobility. Cea mai simplă și eficientă soluție, atât pentru șoferi, cât și pentru manageri, este utilizarea unui singur card de alimentare, precum DKV Fleet Card. Acesta permite alimentarea fără numerar și accesul la servicii conexe auto și de mobilitate. Managerii beneficiază de rapoarte detaliate cu toate tranzacțiile realizate, grupate după numerele de înmatriculare sau numele șoferilor din firmă.

Cardurile de combustibil DKV Mobility oferă acces la una dintre cele mai extinse rețele de mobilitate din Europa, precum și la aproximativ 1.300 de benzinării, 400 de stații de alimentare pentru combustibili alternativi (precum GPL), 2.700 de puncte de încărcare electrică și 300 de service-uri auto din toată România. Prin platforma de client DKV Cockpit, administratorii flotelor beneficiază de o imagine de ansamblu clară și structurată asupra vehiculelor. Platforma de client aduce avantaje importante în ceea ce privește optimizarea financiară și este accesibilă atât de pe desktop, cât și de pe dispozitive mobile.

Platforma DKV Cockpit, cu modulul DKV Analytics integrat, permite gestionarea limitelor de utilizare ale cardurilor de combustibil, blocarea sau reemiterea acestora, setarea notificărilor pentru diferite acțiuni, adăugarea de utilizatori noi și vizibilitate completă asupra costurilor. Totodată, datele disponibile online în acest sens oferă managerilor posibilitatea să analizeze retrospectiv tendințele de consum ale propriului parc auto.

Creșterea profitabilității, economisirea resurselor și automatizarea proceselor consumatoare de timp contribuie semnificativ la îmbunătățirea operațiunilor unui parc auto. Iar, de cele mai multe ori, cheia acestui progres constă în componenta digitală a afacerii. Mai mult ca oricând, tehnologia își dovedește eficiența și relevanța în optimizarea gestionării unei flote auto indiferent de dimensiune sau tipul acesteia.

Cu aproximativ 425.000 de clienți activi în peste 50 de țări europene și o istorie de peste 90 de ani, DKV Mobility este un lider european în domeniul serviciilor internaționale de mobilitate pentru transportul rutier.

