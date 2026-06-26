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Pachetul Diaspora de la Raiffeisen Bank: soluții bancare dedicate românilor care trăiesc și muncesc peste hotare

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Raiffeisen Contul Diaspora_1 Articol susținut de Raiffeisen Bank
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Raiffeisen Bank a lansat Diaspora, un pachet de cont curent și beneficii creat special pentru românii care trăiesc și muncesc în străinătate, dezvoltat pornind de la nevoile reale identificate în rândul acestora și validat prin interesul ridicat din campania de pre-lansare derulată în perioada aprilie–mai.

Lansarea vine în continuarea studiului dedicat românilor din Diaspora realizat de Frappe Digital, care arată că legătura acestora cu România rămâne puternică: 6 din 10 locuiesc în străinătate de peste 8 ani, dar revin în țară cel puțin o dată sau de două ori pe an, în principal pentru a-și vizita familia. În același timp, gestionarea banilor între două țări și accesul la servicii financiare simple, digitale și avantajoase rămân nevoi importante.

Pachetul de cont curent Diaspora răspunde exact acestor nevoi: poate fi deschis 100% online, direct din aplicația de mobile banking, și include numeroase beneficii: cont în euro cu transferuri și încasări gratuite, nelimitat, cont și card debit în lei cu transferuri și încasări gratuite, nelimitat, schimb valutar la curs BNR până la 1.500 euro/zi (maximum 10.000 euro/lună prin aplicația mobilă, în zilele lucrătoare, între 10:00 și 11:00), curs valutar preferențial pentru schimburile euro–lei, card de debit digital first, care poate fi folosit imediat după înrolare și card fizic cu taxă redusă de livrare a cardului în străinătate, la fel ca în România, precum și o aplicație mobilă gratuită și sigură, cu acces la toate produsele și serviciile băncii.

„Interesul foarte bun din pre-lansare ne confirmă că românii din Diaspora au nevoie de soluții simple, digitale, care să-i țină conectați financiar la România. Prin Contul Diaspora le oferim acces rapid la banii lor, costuri transparente, un curs valutar competitiv și soluții moderne de banking la distanță, astfel încât să își poată sprijini mai ușor familiile din țară, să își administreze economiile și să își planifice investițiile în România. Este un pas firesc în strategia noastră de a fi aproape de clienți, acolo unde sunt ei”, declară Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Pachetul de cont curent este disponibil pentru românii din Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova și Spania.

Primii 30.000 de clienți care deschid Cont Diaspora în luna iunie 2026, pot obține bonusuri totale de până la 500 de euro garantat, echivalent în lei: 100 EUR pentru că devin clienți, ulterior până la 400 euro, echivalent în lei, dacă își aduc și prietenii la Raiffeisen.

Editor : A.D.V.

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