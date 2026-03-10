Live TV

Video Patru din zece funcții de conducere în România sunt ocupate de femei. Ce le diferențiază de bărbații lideri: „Sunt mai înțelegătoare”

Data publicării:
femeie de afaceri
Patru din zece funcții de conducere în România sunt ocupate de femei. Datele Eurostat arată că ne înscriem în media Uniunii Europene, peste țări precum Olanda, Germania, Italia sau Danemarca. Dacă bărbații lideri tind să preia roluri strategice, femeile sunt orientate către detalii și pun accent mai mult pe centrarea pe om, spun specialiștii.

Elena are o afacere în domeniul HoReCa și are 25 de angajați.

„În mai puțin de 15 ani de zile, am reușit de la un bucătar amator să ajung un jurat internațional și să jurizez farfuriile celorlalți, ale oamenilor din breaslă”, povestește Elena Pădurariu, antreprenor din Iași.

Ca să se poată bucura și de viața de familie, organizarea e cheia.

„Să înveți să pui 'stop', să știi să muncești performant. De exemplu, în două ore să faci cât pentru opt. Este nevoie de răbdare pe piață, pe partea asta de management. Unele decizii trebuie luate cumpătat”, e de părere Elena.

Datele Eurostat arată că, în Romania, femeile ocupă patru din 10 funcții de management.

„Femeile care ajung în poziții de management pun accentul mai degrabă pe cultura organizațională, pe centrarea spre om, mai mult decât spre competiție, care este cumva mai caracteristică managerului bărbat”, explică Ioana Maxim, lector, Resurse Umane, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

„Femeile sunt mult mai calculate decât bărbații și mai înțelegătoare, cred”, spune o femeie.

„Mi se pare că femeile, în general, sunt mult mai atente la nevoile angajaților sau, mai bine zis, a subordonaților”, e de părere un bărbat.

Multe tinere spun că sunt mai preocupate decât generațiile anterioare de o carieră și inclusiv de poziții de conducere.

„După părerea mea, este important pentru că trebuie și noi să fim independente”, spune o tânără.

„În ziua de azi, au început și fetele să pună mai mult accent pe carieră în sine și nu mai preferă ideea de stat în casă și avut grijă de copii și făcut mâncare”, completează o altă tânără.

Țările cu cele mai multe femei manager, cu procente de până la 45%, sunt Suedia, Letonia și Polonia. În Cipru, Croația sau Italia, doar un sfert dintre funcțiile de conducere sunt ocupate de femei.

