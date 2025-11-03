Pluxee oferă avantaje suplimentare pentru companii și angajați, de Black Friday. Beneficii exclusive, în luna noiembrie

Pentru organizațiile care pun accent pe creșterea eficienței financiare și pe susținerea angajaților, fiecare ocazie de a atinge aceste obiective contează. Pluxee România creează astfel de oportunități în contextul Black Friday 2025. Lider global în beneficii extrasalariale și soluții pentru creșterea implicării angajaților, Pluxee propune în acest an oferte care îmbină optimizarea resurselor financiare ale companiilor și sprijinul acordat membrilor echipelor.

Black Friday se desfășoară în perioada 1 – 30 noiembrie 2025. În acest interval, Pluxee oferă un set de reduceri și beneficii atât pentru angajatori cât pentru utilizatorii finali. Dincolo de economiile realizate pe termen scurt, campania Pluxee de Black Friday 2025 se concentrează pe consolidarea relațiilor de business și pe creșterea performanței interne și a satisfacției angajaților.

Oferte de Back Friday la încheierea unor contracte noi

Companiile care aleg să devină parte din ecosistemul Pluxee și vor semna contracte noi în luna noiembrie vor beneficia de o ofertă specială, concepută pentru a le sprijini în crearea unui mediu de lucru modern, flexibil și orientat spre starea de bine a angajaților:

zero costuri pentru încărcarea cardurilor Pluxee Gusto, Cadou, Turist și Cultura, timp de 1 an de zile .

pentru încărcarea cardurilor Pluxee Gusto, Cadou, Turist și Cultura, . în același timp, beneficiarii cardurilor Pluxee Gusto, pot primi în perioada campaniei de Black Friday și un voucher în valoare de 50 lei , de la Carrefour, conform conditiilor campaniei .

, de la Carrefour, . zero costuri pentru emiterea și livrarea cardurilor până la 31 decembrie 2025.

Pentru companiile care își doresc să ofere echipelor lor libertatea de a-și alege beneficiile potrivite propriilor nevoi și stilului de viață, prin intermediul platformei MyBenefits, și care încheie un contract nou în luna noiembrie, Pluxee lansează o ofertă specială: toate organizațiile care semnează un contract nou în luna noiembrie vor beneficia de zero costuri la abonamentul lunar pentru accesul platforma MyBenefits timp de 12 luni.

Prin MyBenefits, angajații pot selecta în mod flexibil avantajele care contează cel mai mult pentru ei — de la card de masă, de vacanță și abonamente medicale, până la opțiuni de dezvoltare personală, sport sau wellbeing.

În plus, platforma va include, în această perioadă, o secțiune dedicată Black Friday, cu peste 70 de oferte speciale, oferind angajaților și mai multe oportunități de a-și valorifica beneficiile în mod personalizat și avantajos.

Aceste oferte speciale sunt menite să adauge valoare pachetelor de beneficii extrasalariale pe care angajații le utilizează deja, contribuind la îmbunătățirea calității vieții profesionale și personale a acestora și asigurând un control mai ridicat asupra propriilor cheltuieli zilnice.

Editor : A.D.V.