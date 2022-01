Bitcoin nu reuşeşte să mai urce peste 40.000 de dolari, deşi cu jumătate de an în urmă se apropia de pragul de 70 de mii de dolari. Cine a vândut la timpul potrivit a făcut un profit spectaculos şi nu se mai întreabă acum dacă şi când va fi din nou Bitcoin vedeta lumii crypto.

După ce a încercat diverse moduri de a face bani în online, fără succes, Vlad Stoica a hotărât în 2018 să intre pe piața criptomonedelor. Primii bani investiți au fost 200 de euro, pe care i-a înmulțit ulterior. Acesta recunoaște că pe lângă noroc, un ingredient foarte important pentru succes în acest domeniul este și documentarea.

Vlad Stoica - investitor: Eram în academia de poliție, eram student și un coleg mi-a spus că a văzut un articol de știri că un anumit băiat s-a îmbogățit și și-a schimbat viața prin criptomonede. 59 Practic toată suma pe care am investit-o vreodată în crypto a fost 4-5.000 de dolari și câștigul total undeva peste un milion de dolari. După care doar am reinvestit din profituri, adică nu am mai adăugat bani de la mine.

Deși Bitcoin, cea mai valoroasă monedă virtuală, a scăzut luni sub pragul de 33 de mii de dolari, cu mult sub recordul de aproape 69 de mii de dolari consemnat în noiembrie, unii investitori spun că aceasta reprezintă o oportunitate.

George Rotariu- CEO & CO-fondator Bitcoin România: Întotdeauna am investit aproximativ 20 % din fondurile pe care le aveam. Investițiile pe care le-am făcut au rămas acolo și vor rămâne acolo o perioadă lungă de timp de acum înainte. Pe mine nu m-a afectat scăderea, adică m-a afectat pozitiv pentru că am putut să cumpăr Bitcoin la un preț mai mic.

Foarte multă lume asociază investiția în monede virtuale cu îmbogățirea peste noapte, dar adevărul este că, în cele mai multe cazuri, posibilitatea de a pierde este mai mare decât cea a câștigului, spun specialiștii în domeniu. De aceea, ei recomanda ca primii pași în investițiile în criptomonede să fie corelați cu cei ai educației financiare.

Marius Morra - CEO platformă de tranzacționare: Se pot întâmpla lucururi bune, se poate câștiga pe termen scurt, dar mi se pare că este accidental și asociat cu norocul. Să experimentăm mai întâi cu sume mici ca să înțelegem foarte bine care sunt mecanismele. Este un fenomen în cripto, acest FOMO, fear of missing out, teama de a nu rata oportunitatea, care îi face pe cei la început de drum să simtă că acum este cea mai mare ocazie și riscă să piardă fonduri.

Analiștii economici spun că piața monedelor virtuale este foarte riscantă și nu are la bază niciun fundament economic.

Iancu Guda - analist economic: Ne preocupăm și este această toxicitate și volativitate foarte mare pe sectorul speculativ cum sunt criptomonedele. Vedeți cum apar momentele de incertitudine, acestea nu scad, se prăbușesc. De exemplu, Bitcoin-ul este la jumătate față de maximul din toamna anului trecut. Este o scădere incredibilă, ajunsese la 68.000, acum este pe la 33.000. Deci acolo avem aceste probleme unde speculăm fără să avem fundamente, unde mergem pe oportunitate fără să ne bazăm pe analize aprofundate.

Analiștii băncii elvețiene UBS atrag atenția că ar putea urma o perioadă de scădere pentru monedele virtuale. Ei arată că reducerea sprijinului Rezervei Federale americane pentru economia americană, problemele tehnologiei cripto și reglementarea ar putea afecta valoarea acestor active.

