Proiect controversat. Evazioniștii scapă de închisoare

Un proiect de lege controversat, depus în Parlamentul Romaniei, prevede ca persoanele condamnate pentru evaziune fiscală să scape de închisoare dacă plătesc prejudiciul, la prima abatere.

Proiectul PSD a trecut marți dimineaţă de Comisia juridică şi are susţinerea UDMR. Ministrul de Finanţe a explicat: este o măsură europeană, spune el, şi este în interesul statului să recupereze banii şi nu să trimită oamenii la închisoare.

„E o primă, să spunem, măsură această inițiativă a colegului meu, dl. Rădulescu. Noi, la nivel de guvern, avem aprobat un memorandum pentru a discuta într-un cadru mai larg, cu ministru de finanțe, justiție și toate celelalte structuri implicate de evaziunea fiscală, pentru că spuneam că până la final de an 2018 trebuie să prezentăm pe masa guvernului un proiect de modificare a unor acte normative care se referă la evaziunea fiscală tocmai pentru a aduce practica din statele europene avansate în România, adică statul să urmărească recuperarea unui prejudiciu și nu neapărat închiderea unor companii și trimiterea în închisoare a unor acționari sau nu numai”, a declarat, marți, ministrul Eugen Teodorovici.

Deputații USR sunt singurii care au votat împotriva acestui proiect și spun că ar putea chiar să sesizeze Curtea Constituțională. Liberalii s-au abținut de la vot, iar în dezbaterile din comisie au explicat că textul nu e clar și ar putea fi interpretat de unii avocați, astfel încât clemența să fie acordată de mai multe ori. Deputații PSD și UDMR au propus modificări care reduc valoarea prejudiciului ce trebuie restituit și prelungesc perioada în care banii trebuie dați înapoi.

Camera Deputaților este cameră decizională în acest caz, așadar, după votul de marți din Comisia juridică, proiectul merge la vot final în Parlament, probabil miercuri sau cel mai târziu săptămâna viitoare.

Potrivit proiectului, evazioniștii pot scăpa de închisoare dacă plătesc valoarea integrală a prejudiciului în decurs de un an. La această valoare a prejudiciului se adaugă o majorare nu de 50 la sută, cum era în varianta de la Senat, ci de 20 la sută, iar la această sumă se adaugă și dobânzi și penalizări. Totodată, la solicitarea UDMR, inculpatul, dacă promite că plătește integral valoarea prejudiciului, dar motivează că nu reușește într-un an, iar instanța decide că are suficiente argumente, atunci îi poate acorda un răgaz de până la trei ani pentru a restitui întreaga sumă.

