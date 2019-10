Schimb dur de replici între Daniel Dăianu şi Eugen Teodorovici. Cum a fost pus la punct ministrul de Finanţe

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, și ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, au avut un schimb de replici dure, în cadrul unui eveniment în domeniul investițiilor.

Ministrul Teodorovici l-a întrerupt pe președintele Consiliului Fiscal în timp ce își exprima dezacordul cu privire la politica fiscal-bugetară.

“Ați devenit foarte vocal de când sunteți la Consiliul Fiscal”, i-a spus Teodorovici lui Dăianu, care a replicat: "Am avut rezerve să vin la acest eveniment, la insistența organizatorilor și de la un gând că o țară nu poate să stea în loc și nu stă în loc de runde de alegeri. Am avut rezerve pentru că propaganda este inevitabilă. Nu este firesc ca afirmația făcută de domnul Eugen Teodorovici: <<precedenții miniștri de Finanțe au fost contabili>>, iar domnia sa…Această manieră de a vorbi nu vă onorează. Vă rog să mă lăsați să vorbesc, fără intervenții. Puteți să aveți o replică după."

După numeroase întreruperi și neînțelegeri, Dăianu l-a apostrofat pe ministru: “Ați jignit oamenii în general. Domnule Teodorovici, vă rog să tăceți acum! Există un cod de conduită.”

Teodorovici a continuat: "Știu foarte bine de ce aveți acest discurs. De fapt, colegii de la BNR știu și mai bine frustrările care motivează poziția dumneavoastră. O să vă arăt în continuare că lucrurile stau cum spun eu, nu cum vrea Consiliul Fiscal. Este și mai bine că sunteți mult mai temători."

"Mă miră declaraţia domniei sale, îşi depăşeşte atribuţiile de Preşedinte al Consiliului Fiscal. Acest consiliu are alte atribuţii, emite opinii atunci când se fac bugete, opinii de care noi ţinem cont dar suntem liber să avem şi noi opinia noastră. S-a văzut an de an, ce am spus noi a fost şi ceea ce a fost corect. Dar în timpul ăsta am o întrebare clară şi răspuns foarte clar. Da, asta doreşte opoziţia, tăieri masive, concedieri şi fel de fel de alte aplicări de taxe. Asta ştiu să facă", a declarat Teodorovici.

Sursa: Mediafax

Redactare G.M.