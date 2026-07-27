(P) Tot mai mulți români își plătesc facturile din telefon. Ce avantaje aduce o soluție fără comisioane

Lunar, milioane de români trebuie să gestioneze aceeași listă de plăți: energie electrică, gaze, apă, internet, televiziune sau alte servicii recurente. Deși majoritatea furnizorilor oferă deja opțiuni digitale, procesul poate deveni complicat când facturile sunt răspândite între mai multe aplicații și platforme.

Într-un context în care digitalizarea serviciilor financiare continuă să accelereze, consumatorii caută soluții care să simplifice aceste operațiuni și să le permită să își administreze plățile dintr-un singur loc, fără costuri suplimentare și fără a pierde timp la ghișee sau în centre de plată.

O astfel de opțiune este disponibilă acum prin Aircash, aplicația financiară utilizată de peste 1,5 milioane de persoane în Europa, care permite plata facturilor direct din telefon, fără comisioane de tranzacționare.

Facturile, una dintre activitățile financiare pe care consumatorii vor să le simplifice

Timpul economisit a devenit unul dintre cele mai importante criterii atunci când utilizatorii aleg servicii financiare digitale. Plata unei facturi nu mai este percepută ca o activitate care justifică deplasări, cozi sau program limitat. În plus, multe persoane își doresc o evidență clară a plăților efectuate, accesibilă oricând și din orice loc. Posibilitatea de a verifica rapid dacă o factură a fost plătită și când a fost efectuată tranzacția poate elimina numeroase situații neplăcute generate de întârzieri sau documente pierdute.

Plata facturilor în câteva secunde, direct din aplicație

Prin funcționalitatea dedicată din aplicația Aircash, utilizatorii pot plăti facturi pentru energie electrică, apă, gaze, internet, televiziune și alte servicii direct de pe telefonul mobil. Plata este disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, inclusiv în weekend și în zilele de sărbătoare. Procesul este simplificat: utilizatorii selectează opțiunea de scanare și plată din aplicație, scanează codul QR de pe factură și confirmă tranzacția. Întregul proces poate fi realizat în doar câteva momente, fără deplasări și fără utilizarea numerarului.

Unul dintre principalele beneficii este faptul că nu sunt percepute comisioane pentru plata facturilor, aspect care diferențiază serviciul de unele metode tradiționale de plată.

Mai mult decât plata facturilor

Aircash funcționează ca o platformă financiară digitală prin care utilizatorii pot realiza și alte operațiuni de zi cu zi. Aplicația permite trimiterea și primirea de bani, efectuarea de cumpărături online, utilizarea unei card Mastercard preplătit și accesarea unor servicii asociate călătoriilor.

Pentru persoanele care preferă să opereze și cu numerar, fondurile pot fi încărcate în aplicație prin intermediul unei rețele extinse de parteneri comerciali prezenți și în România, inclusiv puncte de vânzare din retail și rețele specializate de plăți.

De asemenea, utilizatorii pot opta pentru cardul Aircash Mastercard, care poate fi utilizat pentru plăți online și în magazinele fizice din întreaga lume, fără a fi necesar un cont bancar

Pentru cei care utilizează frecvent numerar, aplicația oferă și posibilitatea alimentării contului prin intermediul unei rețele extinse de parteneri din România, inclusiv Profi, Inmedio, Un-Doi, Lukoil, Socar, PayPoint, SelfPay, Kaseria, StartPay.

Prezentă în peste 15 piețe europene

Compania care dezvoltă aplicația, Aircash, este o instituție de monedă electronică autorizată la nivel european, cu sediul în Zagreb, Croația. Lansată în 2015, platforma operează în peste 15 piețe europene și numără peste 1,5 milioane de utilizatori.

Modelul de business este construit în jurul accesibilității și al simplificării operațiunilor financiare de zi cu zi, adresându-se atât utilizatorilor familiarizați cu tehnologia, cât și celor care caută alternative mai simple la serviciile bancare tradiționale.

O schimbare de comportament care continuă

Pe măsură ce tot mai multe servicii devin disponibile online, plata digitală a facturilor începe să fie percepută nu doar ca o alternativă convenabilă, ci ca noul standard pentru administrarea finanțelor personale.

Pentru utilizatori, diferența constă în economie de timp, acces permanent la serviciu și eliminarea costurilor suplimentare asociate unor metode de plată. Iar pentru cei care își doresc să centralizeze mai multe activități financiare într-o singură aplicație, soluțiile integrate devin tot mai relevante.

Editor : A.D.V.