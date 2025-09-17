Transformă cheltuielile în economii cu Pluxee Cashback – aplicația care îți crește puterea de cumpărare prin shopping inteligent

Live TV

Data publicării:
Peste 750 de oferte ale comercianților parteneri, în aplicația Pluxee Cashback* Pluxee Cashback – beneficii atât pentru angajații din România, cât și pentru comercianți

Cheltuielile personale pot deveni o sursă de beneficii financiare suplimentare atunci când sunt susținute de soluții ce transformă o parte din valoarea acestora în economii. Un astfel de instrument este aplicația Cashback, dezvoltată de Pluxee, partenerul global pentru beneficii extrasalariale și soluții pentru creșterea implicării angajaților. Utilizatorii Pluxee Cashback au acces la o rețea extinsă de comercianți parteneri, iar până la 10% din valoarea tranzacțiilor, realizate atât cu cardurile de beneficii extrasalariale, cât și cu cele bancare personale, le este returnată. Această funcționalitate susține o creștere reală a puterii de cumpărare și încurajează un model de shopping inteligent, bazat pe maximizarea valorii fiecărei cheltuieli.

Pluxee Cashback este singura aplicație din România care oferă oportunitatea de a economisi nu doar prin folosirea cardurilor Pluxee, precum Gusto, Cadou, Cultura și Turist, ci și în urma tranzacțiilor efectuate cu cardurile bancare personale de către angajații care primesc beneficii extrasalariale de la Pluxee.

Acest program inovator de cashback, lansat în decembrie 2024, se conturează ca un mecanism eficient prin care cumpărăturile cotidiene, înregistrate prin orice metodă de plată, pot genera beneficii directe, fără efort suplimentar, dar cultivând un comportament de consum responsabil.

Cashback-ul este, în esență, un mecanism de monetizare a unui comportament deja existent, consumul, printr-o infrastructură digitală modernă și predictibilă. Introducerea acestui tip de instrument reprezintă o optimizare a pachetului nostru de beneficii extrasalariale pentru că susține mai bine nevoile reale ale angajaților și le oferă posibilitatea de a-și folosi veniturile mai inteligent, indiferent că este vorba despre achiziții recurente, cumpărături spontane sau tranzacții planificate. Dincolo de beneficiul financiar imediat, miza este oferirea unui cadru coerent în care eficiența devine o consecință firească a alegerilor personale. Faptul că aplicația funcționează prin orice metodă de plată - cardul de beneficii extrasalariale și cardul bancar personal, adaugă o dimensiune de flexibilitate pe care o considerăm esențială în arhitectura unui beneficiu extrasalarial”, a declarat Silviu Ștefan, Director Merchants and Partners, Pluxee România.

Peste 750 de oferte ale comercianților parteneri, în aplicația Pluxee Cashback*

Aplicația Pluxee Cahsback, care poate fi descărcată gratuit din App Store sau Google Play, pune la dispoziția utilizatorilor peste 750 de oferte* ale comercianților parteneri, cu magazine fizice sau platforme online, care acoperă o varietate de produse și servicii, de la cumpărăturile zilnice la supermarket, până la cele ocazionale, ca achizițiile din domeniul tehnologiei, sau plățile efectuate în avans, precum rezervările turistice.
În funcție de metoda de plată, utilizatorii au două opțiuni de a recupera o parte din valoarea tranzacțiilor: Fast Cashback, pentru cumpărăturile cu cardurile de beneficii extrasalariale Pluxee, și e-Cashback, în cazul folosirii oricărui alt tip de card bancar.

Promoțiile din secțiunea Fast Cashback nu necesită activare, însă ofertele e-Cashback pot fi accesate doar printr-un link direct disponibil în aplicație și este necesar ca efectuarea plății să aibă loc în cadrul aceleiași sesiuni, fără închiderea Pluxee Cashback, în maximum 30 de minute.

În secțiunea Fast Cashback, utilizatorii pot beneficia de ofertele comercianților parteneri din sectoarele:

• Fashion: LC Waikiki – până la 5% cashback

• Food&Drink: Stradale – până la 6% cashback, Gelateria La Romana – până la 8% cashback, Domino’s Pizza – până la 10% cashback

• Groceries: Sezamo.ro – până la 10% cashback, Bringo – până la 9% cashback, Annabella – până la 6% cashback

• Health&Beauty: Lensa – până la 8% cashback, Farmec – până la 8% cashback

• Home&Garden: Tefal – până la 5% cashback, Nobila Casa – până la 6% cashback

• Tech: iSTYLE – până la 8% cashback

• Travel: Directbooking – până la 5% cashback, Turism Felix – până la 3% cashback, Fiald Hotel & Spa – până la 7% cashback.

Printre brandurile ale căror promoții pot fi accesate în secțiunea e-Cashback se numără:

• Noriel, cu o ofertă de cashback de până la 6%.

Pluxee Cashback – beneficii atât pentru angajații din România, cât și pentru comercianți

Pluxee Cashback este o soluție digitală menită să sprijine bunăstarea financiară a angajaților, iar gradul de interes pentru astfel de instrumente inovatoare este măsurabil, în primele șase luni de la lansare, aplicația fiind descărcată de peste 100.000 de utilizatori. Peste 165.000 de lei au fost primiți sub formă de cashback de cei care folosesc aplicația.

De asemenea, comercianții parteneri Pluxee Cashback au înregistrat, în primele șase luni ale programului, vânzări de peste 3 milioane de lei, dovadă a contribuției Pluxee la crearea unui ecosistem de beneficii atât pentru utilizatorii aplicației, angajați ai companiilor din România, precum și pentru magazinele fizice și online cu oferte disponibile în platformă.

* Ofertele menționate sunt supuse unor termeni și condiții specifice, conform criteriilor de eligibilitate.

