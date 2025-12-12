Tranzacțiile cu criptomonede vor fi raportate la ANAF. Ce date vor ajunge la fisc și de când se aplică noile reguli

Furnizorii de servicii de criptoactive vor fi obligați să transmită anual către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informații despre tranzacțiile cu criptomonede ale clienților lor, dar și date de identificare ale acestora, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate recent de Guvern. Noile reguli se aplică tranzacțiilor realizate începând cu 1 ianuarie 2026, iar prima raportare către ANAF va fi făcută până la 15 martie 2027.

Măsura este prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2025, publicată în Monitorul Oficial în 10 decembrie, și reprezintă transpunerea în legislația națională a unei directive europene care vizează creșterea transparenței fiscale în domeniul criptomonedelor.

Vezi Ordonanța de urgență aici.

Cine va raporta la ANAF

Obligația de raportare nu revine persoanelor fizice care cumpără sau vând criptomonede, ci furnizorilor de servicii de criptoactive.

În această categorie intră platformele de tranzacționare, bursele de criptomonede și alte entități care intermediază sau facilitează tranzacții cu criptoactive.

Acești furnizori vor trebui să transmită anual către ANAF informații despre utilizatorii lor și despre tranzacțiile efectuate de aceștia prin intermediul platformelor.

Pentru persoanele fizice, furnizorii vor raporta numele și prenumele, adresa, statul de rezidență fiscală, codul de identificare fiscală, precum și data și locul nașterii.

În cazul firmelor sau al altor entități juridice, raportarea va include denumirea, adresa, statul de rezidență și codul de identificare fiscală.

Aceste date sunt necesare pentru identificarea contribuabililor și stabilirea corectă a rezidenței fiscale.

Pe lângă datele de identificare, ANAF va primi și informații despre tranzacțiile cu criptomonede realizate de utilizatori.

Pentru fiecare tip de criptoactiv, cum ar fi Bitcoin sau alte monede virtuale, vor fi raportate valori agregate, nu fiecare tranzacție individuală.

Astfel, vor fi transmise sumele brute totale plătite la achizițiile de criptomonede în schimbul monedei clasice, precum leul sau euro, sumele brute totale încasate la vânzare, numărul total de unități tranzacționate și numărul de tranzacții efectuate.

În cazul schimburilor între criptomonede, furnizorii vor raporta valorile juste de piață agregate și numărul de tranzacții realizate.

De când se aplică noile reguli și care este termenul-limită

Noile obligații se aplică tranzacțiilor realizate începând cu 1 ianuarie 2026.

Informațiile vor fi raportate anual, în anul următor celui pentru care se face raportarea.

Primul termen-limită pentru transmiterea datelor este 15 martie 2027, pentru tranzacțiile efectuate în anul 2026.

Furnizorii de servicii de criptoactive care nu respectă noile obligații riscă amenzi cuprinse între 20.000 și 150.000 de lei.

Sancțiunile se aplică în cazul în care raportarea nu este depusă, este depusă cu întârziere sau conține informații incomplete ori incorecte.

De ce a fost introdusă această măsură

Ordonanța de urgență nr. 71/2025 transpune în legislația românească Directiva europeană cunoscută sub numele de DAC8, care face parte din seria de reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit Comisiei Europene, dezvoltarea rapidă a pieței criptoactivelor a îngreunat verificarea și impozitarea veniturilor obținute din acest domeniu, din cauza caracterului descentralizat al criptomonedelor.

Noile reguli sunt menite să ajute autoritățile fiscale să identifice mai ușor câștigurile și să se asigure că impozitele sunt plătite corect.

Cum sunt impozitate în prezent câștigurile din criptomonede

În România, câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede sunt impozitate în prezent cu o cotă de 10%, dacă sunt depășite plafoanele prevăzute de Codul fiscal. În anumite condiții, contribuabilii pot datora și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10%.

Potrivit modificărilor anunțate, cota de impozit pe venit ar urma să crească la 16% începând cu 1 ianuarie 2026.

Noile obligații de raportare nu introduc un impozit suplimentar, ci permit ANAF să verifice mai ușor dacă veniturile din criptomonede sunt declarate și impozitate conform legii.

