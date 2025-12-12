Live TV

Tranzacțiile cu criptomonede vor fi raportate la ANAF. Ce date vor ajunge la fisc și de când se aplică noile reguli

Data publicării:
monede bitcoin
Furnizorii de servicii de criptoactive vor fi obligați să transmită anual către ANAF informații despre tranzacțiile cu criptomonede ale clienților lor. Foto: Profimedia Images
Din articol
Cine va raporta la ANAF De când se aplică noile reguli și care este termenul-limită De ce a fost introdusă această măsură Cum sunt impozitate în prezent câștigurile din criptomonede

Furnizorii de servicii de criptoactive vor fi obligați să transmită anual către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informații despre tranzacțiile cu criptomonede ale clienților lor, dar și date de identificare ale acestora, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate recent de Guvern. Noile reguli se aplică tranzacțiilor realizate începând cu 1 ianuarie 2026, iar prima raportare către ANAF va fi făcută până la 15 martie 2027.

Măsura este prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2025, publicată în Monitorul Oficial în 10 decembrie, și reprezintă transpunerea în legislația națională a unei directive europene care vizează creșterea transparenței fiscale în domeniul criptomonedelor.

Vezi Ordonanța de urgență aici.

Cine va raporta la ANAF

Obligația de raportare nu revine persoanelor fizice care cumpără sau vând criptomonede, ci furnizorilor de servicii de criptoactive.

În această categorie intră platformele de tranzacționare, bursele de criptomonede și alte entități care intermediază sau facilitează tranzacții cu criptoactive.

Acești furnizori vor trebui să transmită anual către ANAF informații despre utilizatorii lor și despre tranzacțiile efectuate de aceștia prin intermediul platformelor.

Pentru persoanele fizice, furnizorii vor raporta numele și prenumele, adresa, statul de rezidență fiscală, codul de identificare fiscală, precum și data și locul nașterii.

În cazul firmelor sau al altor entități juridice, raportarea va include denumirea, adresa, statul de rezidență și codul de identificare fiscală.

Aceste date sunt necesare pentru identificarea contribuabililor și stabilirea corectă a rezidenței fiscale.

Pe lângă datele de identificare, ANAF va primi și informații despre tranzacțiile cu criptomonede realizate de utilizatori.

Pentru fiecare tip de criptoactiv, cum ar fi Bitcoin sau alte monede virtuale, vor fi raportate valori agregate, nu fiecare tranzacție individuală.

Astfel, vor fi transmise sumele brute totale plătite la achizițiile de criptomonede în schimbul monedei clasice, precum leul sau euro, sumele brute totale încasate la vânzare, numărul total de unități tranzacționate și numărul de tranzacții efectuate.

În cazul schimburilor între criptomonede, furnizorii vor raporta valorile juste de piață agregate și numărul de tranzacții realizate.

De când se aplică noile reguli și care este termenul-limită

Noile obligații se aplică tranzacțiilor realizate începând cu 1 ianuarie 2026.

Informațiile vor fi raportate anual, în anul următor celui pentru care se face raportarea.

Primul termen-limită pentru transmiterea datelor este 15 martie 2027, pentru tranzacțiile efectuate în anul 2026.

Furnizorii de servicii de criptoactive care nu respectă noile obligații riscă amenzi cuprinse între 20.000 și 150.000 de lei.

Sancțiunile se aplică în cazul în care raportarea nu este depusă, este depusă cu întârziere sau conține informații incomplete ori incorecte.

De ce a fost introdusă această măsură

Ordonanța de urgență nr. 71/2025 transpune în legislația românească Directiva europeană cunoscută sub numele de DAC8, care face parte din seria de reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit Comisiei Europene, dezvoltarea rapidă a pieței criptoactivelor a îngreunat verificarea și impozitarea veniturilor obținute din acest domeniu, din cauza caracterului descentralizat al criptomonedelor.

Noile reguli sunt menite să ajute autoritățile fiscale să identifice mai ușor câștigurile și să se asigure că impozitele sunt plătite corect.

CITEȘTE ȘI: CCR a validat pachetul fiscal: impozite mai mari la locuințe, terenuri, mașini și dividende din 2026. Cum vor fi afectați românii

Cum sunt impozitate în prezent câștigurile din criptomonede

În România, câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede sunt impozitate în prezent cu o cotă de 10%, dacă sunt depășite plafoanele prevăzute de Codul fiscal. În anumite condiții, contribuabilii pot datora și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10%.

Potrivit modificărilor anunțate, cota de impozit pe venit ar urma să crească la 16% începând cu 1 ianuarie 2026.

Noile obligații de raportare nu introduc un impozit suplimentar, ci permit ANAF să verifice mai ușor dacă veniturile din criptomonede sunt declarate și impozitate conform legii.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
4
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
aer poluat in oras
5
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Digi Sport
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pacient in patul de spital
Raport al Comisiei Europene: România are cea mai mică finanțare a sănătății din UE. Speranța de viață rămâne printre cele mai scăzute
Persoane care beneficiază de scutire la plata impozitelor în 2025. Foto Shutterstock
CCR a validat pachetul fiscal: impozite mai mari la locuințe, terenuri, mașini și dividende din 2026. Cum vor fi afectați românii
597953330_1310787527756211_5437212915339020499_n
Cum poate ajunge România exportator de ouă în Israel. Ce au verificat inspectorii sanitar-veterinari veniți în țară
Rețea de transport de energie electrică
Republica Moldova a solicitat din nou României energie electrică de avarie
Presedintele României, Nicușor Dan.
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut o creștere a prezenței militare”
Recomandările redacţiei
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției...
pupitru psd
DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu...
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiției: Este inacceptabilă orice formă de persecuție a...
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Ce conține planul de pace revizuit al lui Zelenski, trimis la Casa...
Ultimele știri
Muzeul Naţional de Istorie a României are un nou director interimar. Cine este Cornel Constantin Ilie
Percheziții în Neamț: două persoane audiate după ce au folosit detectoare de metale în situri arheologice
Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas (Le Monde)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
Mesajul misterios pe care Darius Olaru l-a transmis în timpul meciului FCSB – Feyenoord: „Ia zi, când plec?”...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit cum a trăit FCSB – Feyenoord 4-3 în sufrageria de acasă: „Voi da în două zile toți...
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan: „Încrederea în zona politică și în Justiție a scăzut”. Ce spune premierul despre ministrul Radu...
Playtech
Data la care se răcește cu adevărat în România. Vine gerul după temperaturile ridicate de acum
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul...
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Bolojan spune când cresc pensiile. „Să fim corecți cu pensionarii”. Care e cel mai negru scenariu?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție