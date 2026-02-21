Live TV

Video UE impune o limită pentru plățile cash, de anul viitor. Adrian Negrescu: „În România funcționează deja această regulă”

Plățile cash vor fi limitate în toate țările membre UE, inclusiv în România. Limita comună pentru plățile în numerar va fi impusă chiar de anul viitor. Argumentul este că numerarul rămâne preferat de prea multe rețele criminale, pentru că permite tranzacții anonime. Așadar, din 2027, plățile numerar care trec de 10.000 euro vor fi interzise în statele membre. Depunerile mari în nci vor fi permise doar dacă poate fi justificată proveniența banilor, iar sancțiunile vor apărea doar în caz de depășirea limitelor sau tentativă de evitare a obligațiilor de identificare.

Economistul Adrian Negrescu a explicat la Digi24 că măsura e menită să contribuie la combaterea spălării banilor și la reducerea evaziunii fiscale.

În România funcționează deja această regulă. Noi nu putem face plăți în cash mai mari de 10.000 lei în momentul de față, între firme. N mai zic că inclusiv persoanele fizice nu pot plăti către companii mai mult de 10.000 de lei cash. Restul banilor, dacă sunt bani mai mulți de plată, se plătesc prin cont. Mai mult decât atât, o companie poate avea în casierie în momentul de față, la finalul fiecărei zile în România, maximum 50.000 lei. Sunt niște măsuri care sunt menite într-adevăr să limiteze cash-ul, dar nu din prisma plăților uzuale”, a explicat Adrian Negrescu.

Economistul a spus că în multe țări există reguli foarte stricte.

„De exemplu, în Grecia nu poți plăti mai mult de 500 euro cash, în Franța 1.000 euro, iar în altele, în Germania sau Austria, nu există nicio limită pentru plățile cash, dar acolo funcționează foarte, foarte bine sistemul de plată prin card. Oamenii sunt obișnuiți să plătească din cont, mai puțin în alte țări, precum România, unde, într-adevăr, din păcate, cash-ul este în prim-plan. Și pe bună dreptate. Gândiți-vă că în mediul rural sunt foarte puține bancomate”, a afirmat Negrescu.

Economistul a subliniat că regula este menită să uniformizeze nivelul de plată cu bani cash în toate țările europene.

UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro digital și cum îl vom folosi

