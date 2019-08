Un nou semn de recesiune: bogații americani nu mai cheltuiesc

Un nou avertisment de recesiune - bogații americani nu mai cheltuiesc. O reducere bruscă a cheltuielilor în rândul celor înstăriți ar putea escalada în restul economiei și să creeze o încetinire a creșterii, atrag atenția economiștii.

Bogații lumii și-au pus limită la cheltuieli pentru orice, de la imobiliare la bijuterii, stârnind temeri de o potențială recesiune care începe de la vârf.

Imobiliarele de lux înregistrează cel mai rău an de la criza financiară. Piețe precum Manhattan au înregistrat cea mai mare scădere din ultimul an și jumătate. De asemenea, retailerii de lux se luptă să supraviețuiască în timp ce magazinele cu prețuri accesibile, precum Walmart și Target, traversează cea mai bună perioadă. În prima jumătate a anului, vânzările la licitațiile de artă au scăzut pentru prima dată în foarte mulți ani. În timp ce clasa de mijloc și sectoarele de consum mai larg continuă să cheltuiască, economiștii spun că din cauza faptului că cei înstăriți încep să își închidă portofelel creșterea economică are de suferit.

Există mai multe motive pentru scăderea cheltuielilor - modificările fiscale, de exemplu, sunt de vină pentru o parte din încetinirea achizițiilor imobiliare. Acum preferă să pună bani deoparte. Economiile celor bogați au explodat, dublându-se în ultimii doi an.

