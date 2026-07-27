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(P) Vacanță în SUA fără griji: Cum alegi asigurarea de călătorie potrivită și ce aspecte trebuie să ai în vedere

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Heymondo x Digi24
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Din articol
Ce trebuie să cauți când alegi asigurarea de călătorie pentru SUA? Cât costă o asigurare de călătorie pentru SUA? Cum simplifică Heymondo experiența de călătorie

Statele Unite ale Americii rămân una dintre cele mai spectaculoase și râvnite destinații de vacanță pentru români. Fie că este vorba despre un city-break în New York, un road trip de neuitat pe faimoasa Route 66 sau o vizită pe coasta însorită din California, o călătorie peste Ocean necesită o planificare minuțioasă. Pe lângă vize, bilete de avion și cazare, există un element esențial pe care niciun călător nu ar trebui să îl omită: asigurarea medicală de călătorie pe durata șederii.

Sistemul de sănătate american este recunoscut la nivel mondial pentru calitatea și tehnologia sa avansată, dar și pentru costurile extrem de ridicate. În SUA, servicii medicale banale în Europa pot genera facturi substanțiale. O simplă consultație de Urgență poate costa peste 1.000 de dolari, iar un transport cu ambulanța ajunge frecvent la 2.500 de dolari. Dacă ai nevoie să fii internat, adaugi încă 7.000 de dolari pe noapte de spitalizare și, nu în ultimul rând, operații simple precum cea de apendicită pot costa până la 25.000 de dolari.
În acest context, alegerea unei asigurări de călătorie potrivite devine o prioritate financiară și un pas esențial pentru liniștea fiecărui călător.

Ce trebuie să cauți când alegi asigurarea de călătorie pentru SUA?

În conformitate cu instrucțiunile Ministerului Afacerilor Externe, în cazul în care călătorești în Statele Unite, este esențial să închei o asigurare de călătorie cu acoperire medicală extinsă, pentru a evita să plătești pentru eventuale consultații sau operații. În plus, pentru a te proteja împotriva evenimentelor neprevăzute, cum ar fi o posibilă anulare a călătoriei, poți adăuga o acoperire suplimentară care să te protejeze și în acest caz. De aceea, o asigurare de călătorie pentru SUA cu acoperiri extinse devine singura plasă de siguranță reală.

Atunci când evaluezi opțiunile disponibile pe piață, este recomandat să acorzi atenție câtorva criterii de bază:
1. Plafonul de acoperire medicală: Având în vedere costurile din SUA, este indicat ca polița să includă acoperiri medicale foarte mari, de ordinul sutelor de mii sau chiar milioanelor de euro/dolari.

2. Plata directă a cheltuielilor: O asigurare eficientă ar trebui să preia direct costurile spitalizării și tratamentelor, astfel încât tu să nu fii nevoit să achiți sume uriașe din propriul buzunar și să aștepți decontarea ulterioară.

3. Asistență non-stop: În situații de urgență sau stres, accesul rapid la o echipă de suport 24/7 este esențial.

4. Acoperiri suplimentare: Pe lângă urgențele medicale, acoperiri extrem de utile pot include pierderea sau dauna bagajelor, anularea sau întreruperea călătoriei, precum și acoperire pentru sporturi de aventură sau activități de agrement.

Cât costă o asigurare de călătorie pentru SUA?

O întrebare frecventă în rândul turiștilor este legată de bugetul necesar pentru o astfel de asigurare. În realitate, costul unei asigurări reprezintă doar o fracțiune insesizabilă din costul total al vacanței în Statele Unite.

Tariful variază în funcție de mai mulți factori:
• Durata sejurului: O vacanță de o săptămână va avea un cost diferit față de un circuit de o lună.

• Nivelul de acoperire selectat: Opțiunile de bază sunt mai accesibile, în timp ce pachetele extinse (care includ anularea călătoriei sau acoperiri crescute pentru echipamente) au un cost ușor adaptat.

• Numărul de călători: În cazul în care călătorești în grup sau în familie, deseori poți obține o reducere.

În medie, o asigurare pentru o călătorie de 10-14 zile în SUA costă doar câțiva euro pe zi: o investiție minimă raportată la riscul financiar imens pe care îl implică o urgență medicală neasigurată.

Cum simplifică Heymondo experiența de călătorie

Heymondo, companie digitală de asigurări de călătorie, cu peste 10 ani de experiență în domeniu pe mai multe piețe europene, vine în sprijinul călătorilor români cu procese simplificate de achiziție și gestionare a asigurărilor.

Lansată din dorința de a elimina birocrația și termenii complecși, o asigurare de călătorie Heymondo oferă avantaje clare pentru cei care călătoresc în SUA:
• Aplicație mobilă dedicată: Călătorii beneficiază de apeluri de asistență gratuite prin internet 24/7 oriunde s-ar afla, consultarea asigurării și notificarea rapidă a incidentelor. Totul prin intermediul aplicației.

• Asistență 24/7: Ai o echipă dedicată alături de tine nonstop în cazul unor situații neprevăzute din timpul călătoriei: medicale, pierderea bagajelor, întârzieri în transport, etc.

• Acoperiri medicale extinse: Pentru SUA, Heymondo acoperă cheltuieli medicale de până la 2.500.000 €.

• Rambursarea rezervărilor dacă nu călătorești: Prin adăugarea acoperirii opționale pentru anularea călătoriei, îți asiguri rambursarea rezervărilor în cazul în care, în final, nu poți călători, dintr-unul dintre motivele prevăzute în poliță.

Pregătirea unei vacanțe în SUA trebuie să includă întotdeauna o evaluare atentă a riscurilor. Alegerea unei asigurări de călătorie cu acoperiri extinse elimină anxietatea legată de neprevăzut și îți permite să te bucuri la maximum de tot ceea ce are de oferit o aventură americană.

Editor : A.D.V.

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