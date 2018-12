„Vom lăsa copiilor o țară datoare vândută”. Avertismentul experților fiscali, după măsurile anunțate de Guvern

Cosmin Gheorghiu, consultant de investiții, a declarat în direct la Digi24 că scăderile masive de la Bursa de Valori București anticipează un viitor sumbru pentru economia României. Politicile incoerente anunțate de ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici riscă să descurajeze investitorii, care s-ar putea reorienta spre țări unde legislația este mai previzibilă și unde nu riscă să fie taxați dur pentru investițiile derulate pe termen lung. „Pericolele sunt destul de mari”, avertizează Gheorghiu, care spune că România riscă să devină neatractivă pentru investitori, din punct de vedere al performanțelor, deși până acum a stat bine la acest capitol.

Cosmin Gheorghiu, consultat de investiții: „Era de așteptat o cădere pe bursă. Nimeni nu dorește să aibă expuneri prea mari în astfel de condiții. Pilonul 2 e iar destul de important. Sunt fonduri de pensii care au acțiuni și titluri de stat, iar acestea trebuie să se vândă ca să se dea banii înapoi oamenilor, asta ținând cont de dreptul de a retrage cu o taxă de 2%.

Băncile, la fel, sunt lovite cu acea taxă pe ROBOR, care nu ține de bănci. ROBOR este o consecință a economiei de piață. Nu ține de nicio bancă ce ROBOR își dorește. E legat de inflație.

Fondurile de investiții care nu au legătură cu fondurile de pensii își doresc să nu aibă expunere într-o asemenea piață unde nu se poate previziona niciun fel de cadru legislativ. Nu avem o politică coerentă de legi.

Există premise ca aceste prevederi, în mare parte, să fie realizate. De aceea, nimeni nu își dorește. Nici acum nu se vinde 100% din expunerea pe România sau din expunerea pe fondurile de pensii. Se vinde o mică parte. Când o să intre în vigoare, atunci o să vedem o scădere și mai mare.

Nu doresc să fac afirmații politice, dar pericolele sunt destul de mari. Companiile serioase nu prea își doresc un asemenea mediu politic. Investiții - am văzut o taxă de 35% pe investițiile nerealizate în anul respectiv. Investițiile nu se fac. Când ai un an bun, îți previzionezi niște bani pe care îi investești în perioada respectivă, dar te poți gândi și peste doi ani, când poate nu o să ai un an la fel de bun.

Guvernul ia 35% din banii ăștia, mă refer la companiile de stat, ia 35% din banii de investiții după un an, ceea ce este absurd. Nu se poate face un plan de investiții pe 12 luni. Sunt proiecte cu perioadă mare de derulare și vine statul și ia 35% din banii ăștia.

În fine, pericolele sunt destul de mari, pemntru că nu o să mai fie o piață atractivă din punct de vedere al performanțelor. Iar România se situa foarte bine la capitolul ăsta.

Persoanele care investesc și care au o politică de investiții sunt direct afectate. Azi au pierdut minimum 7%. Pe ceilalți aceste scăderi nu ne prea afectează. Dar bursa este un indicator al economiei. Indirect, ne arată cât o să pierdem noi, ca orice cetățean.”

Consultantul fiscal Adrian Benta a declarat că, în primul rând, faptul că Guvernul anunță un program de investiții construit exclusiv pe împrumuturi înseamnă că România va acumula datorii pe care le vor plăti generațiile următoare. „Noi, ca țară, vom trăi de acum încolo numai pe datorie”, spune consultantul fiscal.

„În primul rând, anunțul cu taxarea băncii este unul pentru publicul larg, dar măsurile de acolo sunt mult mai complexe, iar pe mine m-a impresionat cel mai mult faptul că vom avea iarăși un program de investiții de circa 10 miliarde de euro, construit exclusiv pe împrumuturi. Adică noi, ca țară, de acum încolo trăim numai pe datorie.

Nu neg nici pe departe faptul că avem nevoie de investiții publice, însă sursa aceasta de a le face doar pe datorii este ceva care nu îmi place. Suntem în situația în care vom lăsa copiilor o țară datoare vândută.

În ceea ce privește taxarea băncilor, toată lumea a avut percepția că a fost un joc de glezne cu ROBOR și nu au fost numai creșteri ale pieței. Au fost și niște înțelegeri și ROBOR a crescut mai mult decât era normal.

Să nu uităm că la sfârșitul lunii septembrie profiturile în sistemul bancar erau cele mai mari din ultimii 10 ani. Și dacă aș fi fostîn poziția ministrului de Finanțe, aș fi vrut și eu să particip la acele profituri, mai ales că acei bani nu sunt profituri ale băncii, sunt de fapt cheltuieli, sunt luați din banii persoanelor fizice și, pe de altă parte, observăm că și băncile s-au îndepărtat puțin de economie. Împrumută mai mult statul sau titlurile de stat, întrucât garanțiile de stat sunt mai sigure decât o companie ce ar putea să intre în insolvență. Prima concluzie a acestui proiect, pentru mine, a fost ca este impresionant din punct de vedere a ceea ce vrem să facem. A doua concluzie a fost că, de fapt, construim pe datorie.”, a declarat consultantul fiscal Adrian Benta.

