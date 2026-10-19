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Bani europeni pentru investiții în tehnologii strategice: 240 de milioane de euro pentru firme din șase județe

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bani, fonduri UE, euro
Foto: Getty Images
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Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) anunţă fonduri de 240 de milioane de euro pentru firmele care investesc în tehnologii strategice în Dolj, Gorj, Prahova, Mureş, Hunedoara şi Galaţi, sume puse la dispoziţie prin Programul Dezvoltare Durabilă şi Tranziţie Justă. Pentru firmele mari, finanţarea poate ajunge până la 50 de milioane de euro şi se poate acorda pentru echipamente, linii tehnologice, hale sau software specializat.

„240 de milioane de euro pentru firmele care investesc în tehnologii strategice în Dolj, Gorj, Prahova, Mureş, Hunedoara şi Galaţi. Prin Programul Dezvoltare Durabilă şi Tranziţie Justă, MIPE pune la dispoziţia companiilor un nou instrument financiar pentru investiţii în domeniile STEP (Tehnologii strategice în Europa), implementat de Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID)”, arată, luni, MIPE într-o postare pe Facebook.

Ghidul practic pentru firme, care include şi orientările pentru identificarea şi pregătirea proiectelor, a fost publicat şi explică pas cu pas cum se poate accesa finanţarea.

În cadrul programului, se poate obţine un împrumut în lei, din care 70% cu dobândă zero, din Fondul pentru o Tranziţie Justă, şi 30% cu dobândă de piaţă, de la bancă. După ce investiţia e finalizată şi validată, până la 50% din împrumut poate fi şters, prin reducerea principalului.

Pentru IMM-uri, sunt avute în vedere proiecte între 300.000 de euro şi 10 milioane de euro, în timp ce pentru firme mari sumele sunt între 1,5 şi 50 de milioane de euro. MIPE precizează că rambursarea se face în până la 12 ani, cu până la 3 ani de graţie.

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Finanţarea se poate acorda pentru echipamente, linii tehnologice, hale, software specializat, licenţe şi brevete, în domenii precum tehnologiile digitale şi deep-tech, tehnologiile curate, biotehnologiile, medicamentele critice, materiile prime critice sau tehnologiile cu dublă utilizare.

„Primul pas este simplu: firmele interesate trimit la BID o fişă sintetică a proiectului. Fişele se depun continuu şi se analizează în ordinea primirii, până la epuizarea fondurilor, aşa că merită să nu amânaţi”, afirmă oficialii MIPE.

Editor : M.I.

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