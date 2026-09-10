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Video BCE crește dobânzile și avertizează că inflația va rămâne ridicată. Prețurile la energie pun din nou presiune pe economia Europei

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ECB Governing Council Meeting in Berlin - Press Conference
Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene (BCE). Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
BCE estimează o inflație de 3% în acest an Petrolul trece de 105 dolari, gazele se scumpesc puternic Lagarde: BCE va urmări atent creșterea prețurilor la energie

Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat joi, cu 25 de puncte de bază, cele trei rate ale dobânzilor reprezentative, pentru a doua oară în acest an, și a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu continuă să alimenteze presiunile inflaționiste. Decizia vine într-un moment în care prețurile energiei cresc puternic, petrolul Brent depășind 105 dolari pe baril, iar costurile de împrumut ale guvernelor europene au urcat la niveluri care nu au mai fost atinse de mulți ani.

Rata dobânzii la facilitatea de depozit va crește la 2,50%, cea pentru operațiunile principale de refinanțare la 2,65%, iar rata facilității de creditare marginală la 2,90%, începând din 16 septembrie 2026, potrivit unui comunicat BCE.

„Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze presiuni inflaționiste, iar inflația ar trebui să se mențină la niveluri net superioare țintei pe o perioadă prelungită. Decizia adoptată astăzi subliniază angajamentul Consiliului guvernatorilor de a defini politica monetară astfel încât să asigure stabilizarea inflației la nivelul țintei de 2% pe termen mediu”, transmite șefa BCE.

Investitorii se așteptau ca BCE să majoreze costul împrumuturilor în zona euro, însă avertismentele băncii centrale privind intensificarea presiunilor inflaționiste în mai multe sectoare ale economiei au provocat îngrijorare pe piețe.

BCE estimează o inflație de 3% în acest an

Noile proiecții ale BCE indică o inflație medie de 3% în 2026, de 2,5% în 2027 și de 2,1% în 2028. Inflația care exclude energia și alimentele este estimată la 2,5% în acest an, 2,6% anul viitor și 2,3% în 2028.

Față de estimările din iunie, prognoza privind inflația pentru 2026 a rămas neschimbată, însă estimările pentru 2027 și 2028 au fost revizuite în creștere.

BCE și-a îmbunătățit, în schimb, estimările privind economia zonei euro. Creșterea este prognozată la 0,9% în 2026, 1,4% în 2027 și 1,5% în 2028, estimările pentru primii doi ani fiind revizuite în sus, în principal datorită rezilienței peste așteptări a economiei.

„Perspectivele rămân deosebit de incerte, cu riscuri în sensul creșterii la adresa inflației și în sensul scăderii la adresa expansiunii economice”, avertizează BCE.

Petrolul trece de 105 dolari, gazele se scumpesc puternic

Decizia BCE vine pe fondul unei noi creșteri a prețurilor energiei, după intensificarea atacurilor SUA și Iranului asupra navelor care tranzitează Golful și Strâmtoarea Hormuz. Petrolul Brent a depășit joi 105 dolari pe baril, în creștere cu peste 4% față de ziua precedentă. Gazele s-au scumpit puternic atât în Marea Britanie, cât și în Europa continentală, scrie The Guardian.

Prețul angro al gazelor din Olanda, referința pentru piața europeană, a depășit 80 de euro/MWh pentru prima dată din ianuarie 2023, iar contractul cu livrare în luna următoare se tranzacționa la 82,56 euro/MWh, în creștere cu 3,4%.

Creșterea prețurilor energiei a provocat turbulențe și pe piețele obligațiunilor. Randamentele titlurilor de stat britanice pe 10 ani au urcat la cel mai ridicat nivel din august 2007, în timp ce randamentele obligațiunilor germane și franceze au atins, de asemenea, maxime ale ultimilor ani.

Băncile centrale se tem că scumpirea petrolului și gazelor se va transmite mai departe în economie prin costuri mai mari de transport și încălzire, alimentând o creștere mai amplă a prețurilor.

O altă sursă de îngrijorare este nivelul stocurilor europene de gaze. Investitorii se tem că guvernele din Marea Britanie și Uniunea Europeană au subestimat riscul epuizării stocurilor de gaze și efectul negativ asupra inflației pe care l-ar putea avea o cursă ulterioară pentru asigurarea aprovizionării. Datele recente arată că depozitele de gaze ale UE sunt umplute în proporție de doar 67%, mult sub media de 84% din ultimii cinci ani.

Lagarde: BCE va urmări atent creșterea prețurilor la energie

Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat că inflația generală ar urma să revină în jurul țintei spre sfârșitul anului 2027, inclusiv ca urmare a efectelor dobânzilor mai ridicate.

„Vom continua să monitorizăm îndeaproape amploarea și persistența creșterii prețurilor la energie și modul în care aceasta se transmite în stabilirea prețurilor și a salariilor, în anticipațiile privind inflația și în dinamica generală a economiei”, a spus Lagarde.

BCE precizează că viitoarele decizii privind dobânzile vor fi luate în funcție de datele economice și financiare și de evoluția inflației, de la o ședință la alta, fără ca instituția să se angajeze în avans asupra unei anumite traiectorii a ratelor.

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Editor : M.I.

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