Bilanțul PNRR la Ministerul Economiei: 32 de jaloane și ținte îndeplinite și peste 907 milioane de euro securizate

Toate cele 32 de jaloane și ținte din PNRR aflate în responsabilitatea Ministerului Economiei au fost îndeplinite, iar peste 907 milioane de euro au fost securizate, a declarat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o postare pe Facebook.

Obiectivele au vizat digitalizarea, sprijinirea sectorului privat și turismul. Potrivit bilanțului prezentat de ministru, nicio investiție asumată de instituție nu a fost eliminată în urma ultimelor negocieri cu Comisia Europeană.

„Am atins toate jaloanele și țintele asumate în proiectele implementate. În ciuda unor insistențe și presiuni, nu am acceptat renunțarea la nicio investiție asumată de minister. Iar în urma ultimelor negocieri cu Comisia Europeană, niciuna nu a fost eliminată”, a transmis Darău.

Printre proiectele incluse în PNRR s-au numărat automatizarea unor procese administrative, conectarea satelor la internet de mare viteză și dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din întreprinderile mici și mijlocii.

Ministrul interimar a susținut că rezultatele au însemnat proiecte finalizate, investiții deblocate și fonduri europene ajunse în economia reală. Postarea nu a detaliat însă structura celor peste 907 milioane de euro securizate și nici cât din această sumă a fost deja plătită beneficiarilor.

Editor : A.D.