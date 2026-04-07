BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50%, în contextul inflației ridicate și al riscurilor economice

Consiliul de administrație al Banca Națională a României a decis, în ședința de marți, să păstreze dobânda de politică monetară la 6,50% pe an, în condițiile în care inflația scade lent, iar economia încetinește. Decizia vine într-un context marcat de incertitudini externe majore, în special din cauza crizei energetice și a conflictului din Orientul Mijlociu.

Pe lângă dobânda-cheie, BNR a menținut și celelalte instrumente: dobânda pentru creditele de urgență (Lombard) la 7,50% și dobânda la depozite la 5,50%. 

De asemenea, BNR a decis să păstreze la același nivel rezervele minime obligatorii pentru bănci.

Pentru populație, decizia BNR înseamnă că ratele la credite nu vor scădea prea curând. Dobânzile rămân la niveluri ridicate, iar eventualele ieftiniri ale creditelor vor întârzia.

Pe de altă parte, nici nu sunt așteptate creșteri bruște ale ratelor în perioada imediat următoare, ceea ce aduce o anumită stabilitate pentru cei cu credite în derulare.

În același timp, evoluțiile din piața financiară arată că dobânzile interbancare au scăzut în februarie, dar au crescut din nou în martie, iar randamentele titlurilor de stat au urcat pe fondul deteriorării sentimentului investitorilor. Cursul leu/euro a înregistrat o creștere ușoară și s-a stabilizat ulterior.

Inflația a coborât la 9,31% în februarie 2026, însă nivelul rămâne ridicat și continuă să afecteze puterea de cumpărare. Rata inflației de bază (CORE2 ajustat) a scăzut ușor la 8,3%, pe fondul temperării cererii și al scăderii unor prețuri la alimente și importuri.

Scăderea generală a fost determinată în principal de ieftinirea energiei, dar alte prețuri continuă să crească, inclusiv cele la combustibili, produse din tutun și unele servicii. În plus, rata medie anuală a inflației a continuat să crească, semn că efectele scumpirilor anterioare persistă.

BNR avertizează că inflația ar putea crește temporar în următoarele luni, din cauza scumpirii petrolului și gazelor, pe fondul tensiunilor internaționale.

La aceasta se adaugă efectele eliminării plafonării prețurilor la energie și ale majorării TVA și accizelor, care vor continua să influențeze prețurile. Ulterior, însă, inflația ar urma să scadă mai accentuat spre finalul anului.

Datele arată o răcire accentuată a economiei. PIB-ul a scăzut cu 1,9% în trimestrul IV 2025 față de trimestrul anterior, iar creșterea anuală a coborât la doar 0,2%.

Consumul populației este în scădere, vânzările din comerț s-au redus, iar industria și construcțiile au intrat pe minus. Producția industrială și exporturile au înregistrat scăderi, iar serviciile prestate populației s-au diminuat.

Totuși, investițiile au continuat să crească solid, oferind un sprijin important economiei. În același timp, deficitul comercial și deficitul de cont curent s-au redus, pe fondul ajustării importurilor.

Datele din începutul anului 2026 indică o ușoară revenire față de finalul lui 2025, dar pe fondul unei noi încetiniri în termeni anuali.

Deși șomajul nu a crescut semnificativ și chiar a scăzut ușor, apar semne de răcire pe piața muncii. Numărul salariaților este în scădere, iar companiile devin mai prudente.

Intențiile de angajare s-au redus, iar deficitul de forță de muncă raportat de firme s-a diminuat. În același timp, salariile cresc mai lent, iar costurile cu forța de muncă în industrie s-au temperat, ceea ce pune presiune pe veniturile reale ale populației.

BNR a transmis că principalele riscuri vin din afara țării. Războiul din Orientul Mijlociu și criza energetică globală pot duce la noi scumpiri și la costuri mai mari pentru economie.

Aceste evoluții pot afecta direct populația prin creșteri de prețuri și indirect prin încetinirea economiei. În plus, există incertitudini legate de măsurile viitoare de consolidare bugetară și de evoluțiile economice la nivel european și global.

BNR a atras atenția că atragerea fondurilor europene, în special prin PNRR, este esențială pentru susținerea economiei și compensarea efectelor negative ale crizei.

Totodată, a transmis că va monitoriza atent evoluțiile interne și internaționale și este pregătită să intervină pentru menținerea stabilității prețurilor și a sistemului financiar.

Următoarea ședință de politică monetară este programată pentru 15 mai.

