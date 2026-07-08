BNR a menținut dobânda-cheie la 6,5% pe an. Ce mesaj transmite despre economia României

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis, în ședința de miercuri, să mențină dobânda de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, precum și celelalte instrumente de politică monetară. Potrivit băncii centrale, decizia vine în contextul în care stabilitatea macroeconomică depinde de un mix echilibrat de politici economice și de implementarea reformelor asumate, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene.

În urma ședinței din 8 iulie, Consiliul de administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an.

Totodată, banca centrală a decis să păstreze rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an. De asemenea, au fost menținute nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

BNR: Deciziile urmăresc menținerea stabilității prețurilor

Potrivit comunicatului transmis de banca centrală, deciziile adoptate au ca obiectiv menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, în condițiile susținerii unei creșteri economice sustenabile.

„Deciziile Consiliului de administrație al BNR vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile”, a precizat BNR.

Banca Națională a subliniat că, în actualul context economic, stabilitatea macroeconomică depinde atât de politicile economice interne, cât și de implementarea reformelor structurale.

„În contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung, sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare”, se mai arată în comunicatul băncii centrale.

Editor : A.D.