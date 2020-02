BNR: Coronavirusul ar putea determina scăderea inflaţiei din România

Banca Naţională a României a inclus la capitolul factori care ar putea contribui la reducerea inflaţiei din acest an răspândirea coronavirusului, care ar putea determina încetinirea economiei globale, a declarat, marţi, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul unei conferinţe de presă pe tema Raportului asupra inflaţiei.



Enunţul a fost inserat într-un slide din prezentarea BNR privind potenţialele cauze de abatere a inflaţiei de la traiectoria proiectată.



"Nu avem date suplimentare, însă am hotărât să introducem această frază din două motive: pentru că am văzut cum a reacţionat Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi mai ales ultima declaraţie sau opinie a unui institut din Marea Britanie. Din experienţa noastră internaţională, astfel de luări de poziţie nu sunt întâmplătoare, negândite, sunt cântărite cuvintele. Ce a apărut acum o zi sau două în Marea Britanie este mai mult decât de luat în considerare. Astfel că am introdus acest element. Deocamdată este la capitolul "riscuri", mai degrabă "incertitudini". Dar tendinţa va fi să scadă creşterea economică în lume", a precizat guvernatorul.



Alţi factori luaţi în calcul de BNR care ar putea duce inflaţia la o valoare mai mică decât cea prognozată sunt: evoluţia economiei zonei euro (tensiuni geopolitice, vulnerabilităţi ale unor pieţe emergente), posibila escaladare a conflictelor comerciale, finalizarea Brexitului, precum şi conduita acomodativă a politicilor monetare ale BCE şi Fed.



În schimb, liberalizarea pieţelor de energie şi gaze naturale ar putea duce la o inflaţie mai mare decât cea prognozată, la fel şi problemele de pe piaţa muncii, respectiv insuficienţa şi necorelarea ofertei de forţă de muncă cu cererea.



Banca Naţională a României a redus prognoza de inflaţie pentru 2020 la 3%, de la 3,1%, cât era estimarea anterioară, a anunţat, marţi, guvernatorul BNR Mugur Isărescu, într-o conferinţă de presă.



Pentru anul următor, banca centrală previzionează o inflaţie de 3,2%.

Redactare G.M.