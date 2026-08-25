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BNR: Creditele acordate populației și companiilor au ajuns la 472,4 miliarde de lei în iulie, în creștere cu 7,6%

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BNR
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Companiile se împrumută tot mai mult în valută Creditul guvernamental a urcat la 286,1 miliarde de lei

Soldul creditului neguvernamental acordat de bănci a ajuns la 472,4 miliarde de lei la finalul lunii iulie 2026, în creștere cu 7,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelelor publicate marți de BNR. Comparativ cu luna iunie, creditarea privată s-a redus însă cu 0,3%. În termeni reali, după ajustarea cu inflația, soldul a scăzut cu 0,5% față de iulie 2025 și cu 0,8% față de luna precedentă.

Creditarea în lei, care reprezintă 66,8% din total, a ajuns la 315,8 miliarde de lei, în creștere cu 3,6% față de iulie anul trecut. În același timp, împrumuturile în valută, cu o pondere de 33,2% din total, au avansat cu 16,6%, până la echivalentul a 156,6 miliarde de lei. Exprimată în euro, componenta în valută a crescut cu 12,8% față de iulie 2025.

În cazul populației, soldul creditelor în lei a ajuns la 200,5 miliarde de lei, cu 8,1% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut și cu 0,7% mai mare decât în iunie.

În schimb, creditele în valută acordate populației și-au continuat declinul. Soldul acestora a coborât la 14,2 miliarde de lei, cu 12,6% sub nivelul din iulie 2025 și cu 1,3% mai puțin față de luna precedentă.

Companiile se împrumută tot mai mult în valută

În cazul companiilor și al altor sectoare, dinamica este inversă. Finanțările în valută continuă să crească într-un ritm puternic, în timp ce creditarea în lei este în scădere.

Soldul creditelor în valută acordate companiilor și altor sectoare a ajuns la 142,5 miliarde de lei, în creștere cu 20,5% față de iulie 2025. Comparativ cu luna iunie, acesta s-a redus ușor, cu 0,2%.

În același timp, creditele în lei acordate companiilor și altor sectoare au coborât la 115,3 miliarde de lei, cu 3,4% sub nivelul din iulie anul trecut și cu 1,9% mai puțin față de iunie.

Raportat la luna precedentă, soldul total al creditului neguvernamental s-a redus cu 0,3% în iulie. Componenta în lei a scăzut cu 0,2%, iar cea în valută, exprimată în lei, cu 0,3%. Exprimată în euro, creditarea în valută a coborât cu 0,4% față de iunie.

Creditul guvernamental a urcat la 286,1 miliarde de lei

Creditul guvernamental acordat de instituțiile de credit a ajuns la 286,1 miliarde de lei la finalul lunii iulie, în creștere cu 2,4% față de iunie și cu 12,6% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În termeni reali, avansul anual al creditului guvernamental a fost de 4,1%. Din soldul total, 50,2 miliarde de lei reprezintă creditele acordate administrațiilor publice, iar aproape 236 de miliarde de lei sunt titluri de natura datoriei emise de sectorul public și deținute de instituțiile de credit.

Editor : A.D.

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