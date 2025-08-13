Live TV

BNR: Datoria externă a României a crescut cu 7,48 miliarde euro în primele șase luni din 2025

Data publicării:
bani-pensii-salarii
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În primele șase luni din 2025, datoria externă a României a crescut cu 7,48 miliarde de euro, ajungând la 212,37 miliarde de euro, potrivit BNR. Creșterea se datorează în principal majorării datoriei pe termen lung și unui deficit mai mare al contului curent.

”În perioada ianuarie - iunie 2025, datoria externă totală a crescut cu 7,480 miliarde euro, până la 212,373 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 162,089 miliarde euro la 30 iunie 2025 (76,3% din totalul datoriei externe), în creştere cu 4,6% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2025 nivelul de 50,284 miliarde euro (23,7% din totalul datoriei externe), în creştere cu 0,8% faţă de 31 decembrie 2024”, arată datele BNR.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2,779 miliarde euro (comparativ cu 2,414 miliarde euro în perioada ianuarie - iunie 2024), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 1,776 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,003 miliarde euro.

În perioada ianuarie-iunie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 13,897 miliarde euro, comparativ cu 11,682 miliarde euro în perioada ianuarie-iunie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,918 miliarde euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 480 milioane euro, balanţa veniturilor primare a consemnat un deficit mai mic cu 111 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 888 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5% în perioada ianuarie - iunie 2025, comparativ cu 19,6% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 iunie 2025 a fost de 5,3 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2025 a fost de 92,8%, comparativ cu 99,1% la 31 decembrie 2024.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

