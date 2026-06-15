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BNR: Datoria externă a României a crescut cu peste un miliard de euro în primele patru luni din 2026

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Deficitul de cont curent s-a redus Investițiile străine directe au scăzut

Datoria externă totală a României a crescut cu 1,087 miliarde euro în primele patru luni ale acestui an, ajungând la 229,55 miliarde euro la finalul lunii aprilie 2026, potrivit datelor publicate luni de Banca Națională a României (BNR). În același timp, deficitul de cont curent s-a redus comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar investițiile străine directe au scăzut.

Potrivit BNR, datoria externă pe termen lung a ajuns la 182,774 miliarde euro la 30 aprilie 2026, reprezentând 79,6% din totalul datoriei externe. Comparativ cu finalul anului trecut, aceasta a crescut cu 1,4%.

În schimb, datoria externă pe termen scurt a scăzut cu 2,8% față de 31 decembrie 2025 și a ajuns la 46,776 miliarde euro, reprezentând 20,4% din totalul datoriei externe.

Deficitul de cont curent s-a redus

Datele publicate de banca centrală arată că deficitul de cont curent al balanței de plăți a fost de 7,98 miliarde euro în perioada ianuarie-aprilie 2026, comparativ cu 9,101 miliarde euro în aceeași perioadă a anului trecut.

BNR precizează că deficitul balanței bunurilor s-a redus cu 698 milioane euro, în timp ce balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 197 milioane euro.

Pe de altă parte, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 204 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a avut o contribuție pozitivă de 430 milioane euro.

Investițiile străine directe au scăzut

În primele patru luni din 2026, investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 1,529 miliarde euro, în scădere față de 2,232 miliarde euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Din total, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au avut o valoare de 2,020 miliarde euro, în timp ce creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 491 milioane euro.

BNR mai arată că rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 14,9% în perioada ianuarie-aprilie 2026, comparativ cu 18,4% în anul 2025.

În același timp, gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii cu rezervele valutare ale BNR a fost de 6,2 luni la finalul lunii aprilie, față de 6 luni la sfârșitul anului trecut.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale BNR a ajuns la 105%, comparativ cu 104,4% la 31 decembrie 2025.

Editor : A.D.

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