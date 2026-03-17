BNR: Datoria externă a României a crescut la 229 de miliarde de euro în ianuarie. Ce arată datele despre capacitatea de plată a țării

Datoria externă totală a României a crescut în prima lună din 2026 cu 1,986 miliarde de euro și a ajuns la 229,33 miliarde de euro, potrivit datelor publicate marți de Banca Națională a României (BNR). Indicatorul arată câți bani are de returnat România către creditori din străinătate, prin stat, bănci și companii.

Structura datoriei arată că cea mai mare parte rămâne pe termen lung, ceea ce înseamnă împrumuturi cu scadență mai mare de un an. La 31 ianuarie 2026, datoria externă pe termen lung a însumat 181,7 miliarde de euro, adică 79,2% din total, în creștere cu 1,3% față de finalul anului trecut.

În paralel, datoria pe termen scurt, care trebuie rambursată într-un interval mai mic de un an, a fost de 47,6 miliarde de euro, reprezentând 20,8% din total și marcând o ușoară scădere, de 0,6%.

Pe lângă nivelul datoriei, datele BNR indică și o evoluție mai bună a capacității de plată. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a coborât la 11,8% în ianuarie 2026, de la 17,2% în 2025, ceea ce înseamnă că o parte mai mică din veniturile generate de economie merge către plata ratelor și dobânzilor.

În același timp, rezervele valutare ale BNR asigură acoperirea importurilor pentru 7,2 luni, față de 6 luni la finalul anului trecut, oferind un tampon mai consistent în cazul unor eventuale șocuri externe.

Un alt semnal pozitiv vine din faptul că rezervele valutare acoperă 109,6% din datoria externă pe termen scurt, ceea ce indică, în termeni simpli, că România ar putea acoperi integral obligațiile externe scadente pe termen scurt din rezervele existente.

La finalul lui 2025, acest indicator era de 104,8%.

Per ansamblu, indicatorii arată că, în ciuda creșterii datoriei, capacitatea de plată a României s-a îmbunătățit.

Deficitul de cont curent a scăzut ușor

În același timp, dezechilibrul extern s-a redus ușor. Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 977 milioane de euro în ianuarie 2026, față de 1,03 miliarde de euro în aceeași lună din 2025. Acest indicator arată diferența dintre banii care intră și cei care ies din economie prin comerț, servicii și transferuri.

Reducerea deficitului a fost determinată în principal de scăderea deficitului comercial, respectiv diferența dintre importuri și exporturi de bunuri, care s-a diminuat cu 414 milioane de euro.

În schimb, excedentul din servicii a fost ușor mai mic, cu 12 milioane de euro. Balanța veniturilor primare, care include profituri și dobânzi plătite investitorilor străini, a rămas negativă, la 530 milioane de euro, în timp ce veniturile secundare, precum transferurile din străinătate, au adus un excedent mai mare, cu 183 milioane de euro.

Investițiile străine directe, în ușoară creștere

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 429 milioane de euro în ianuarie 2026, ușor peste nivelul de 417 milioane de euro din aceeași perioadă a anului trecut. Acestea reflectă interesul investitorilor străini pentru economia locală.

Din total, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au avut o valoare netă de 488 milioane de euro. În schimb, creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 59 milioane de euro, ceea ce arată că unele companii au returnat finanțări către firmele-mamă.

Per ansamblu, datele publicate de Banca Națională a României conturează o creștere moderată a datoriei externe, dar și o îmbunătățire a unor indicatori esențiali.

Cu alte cuvinte, deși nivelul datoriei continuă să urce, presiunea imediată asupra economiei pare mai redusă, iar poziția externă este ușor mai stabilă la începutul anului.

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
Abbas Araghchi
3
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
apa
5
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Digi Sport
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cosmin marinescu
Efectele situației din Orientul Mijlociu şi prețului petrolului pentru economie. Oficial BNR: Reducerea deficitului nu este opţională
BNR
Prognoza BNR arată o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei: Creştere pronunţată în trimestrul II
mugur isărescu
O nouă tentativă de fraudă financiară care folosește imaginea deepfake a guvernatorului BNR Mugur Isărescu. Avertizarea experților
o persoana numara bancnote de lei
Războaie, taxe vamale și atacuri cibernetice: cum amenință riscurile globale din 2026 economia României și cum îi afectează pe români
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-03-17 at 12.42.09
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat...
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Israelul l-a ucis pe Ali Larijani într-un atac aerian nocturn...
pupitru psd
PSD îi cere premierului Bolojan să aprobe urgent scutirea fermierilor...
Alexandru Nazare
Încă un pas spre OCDE: România a obținut ultimul aviz necesar...
Ultimele știri
Suma uriașă pe care i-ar fi plătit-o Putin lui Kim Jong Un pentru soldați și muniția primită din Coreea de Nord (raport)
Războiul din Iran modifică ordinea regională, dar nu aşa cum îşi doresc SUA, susține şeful parlamentului iranian
În Rusia, blocarea reţelei Telegram se apropie de 80%. De ce restricționează autoritățile utilizarea aplicației
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Dan Petrescu, operat de urgență: „Destul de complicat!”. Ultimele detalii despre starea antrenorului. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Gigi Becali aruncă în aer fotbalul românesc, cu o zi înainte de alegerile FRF: „Răzvan Burleanu e în pericol...
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Cum este corect: rețele de socializare sau rețele sociale? Mulți folosesc greșit termenul
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Pericol ascuns în grădini și parcuri. Planta de primăvară care poate intoxica pisicile și câinii
Film Now
Glumă sau înțepătură? Jane Fonda, după ce Barbra Streisand l-a omagiat pe Robert Redford la Oscar 2026: Eu...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026