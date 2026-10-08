BNR explică de ce a crescut cursul euro la noi maxime istorice

Banca Națională a României (BNR) a venit joi cu precizări despre evoluția cursului de schimb, după ce euro a atins în ultimele zile noi maxime istorice în raport cu leul. Potrivit băncii centrale, cursul leu/euro și-a accentuat creșterea în primele 20 de zile din septembrie, iar la sfârșitul lunii și la începutul lui octombrie a înregistrat o creștere „abruptă și semnificativă”, după care s-a menținut pe noul palier.

În analiza contextului financiar, banca centrală a făcut referire atât la evoluția cursului de schimb, cât și la dobânzile de pe piața interbancară și la randamentele titlurilor de stat.

„Principalele cotații ale pieței monetare interbancare și-au prelungit evoluția liniară în august și în primele două decade din septembrie, pentru ca ulterior să cunoască ajustări ascendente succesive, mai pronunțate în primele zile din octombrie. La rândul lor, randamentele pe termen mediu și lung ale titlurilor de stat și-au mărit fluctuațiile în prima parte a lunii septembrie și au înregistrat apoi o creștere considerabilă – în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și pe fondul situației politice interne și al incertitudinilor asociate –, care s-a corectat în mare parte în primele zile din octombrie. În aceeași conjunctură, cursul de schimb leu/euro și-a accentuat ascensiunea în primele decade din septembrie, iar la finele lunii și în debutul lui octombrie a consemnat o creștere abruptă semnificativă, rămânând apoi pe noul palier”, arată BNR în comunicatul publicat după ședința Consiliului de administrație, în care banca centrală a decis să mențină dobânda de politică monetară la 6,50% pe an.

Creșterea cursului leu/euro înseamnă că este nevoie de mai mulți lei pentru cumpărarea unui euro și indică deprecierea monedei naționale.

BNR a plasat evoluția cursului în același context în care au crescut și randamentele titlurilor de stat: conflictul din Orientul Mijlociu, situația politică internă și incertitudinile asociate. Creșterea randamentelor s-a corectat însă în mare parte în primele zile din octombrie.

Citește și: BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50%. Care sunt estimările privind evoluția inflației

Euro a atins un nou maxim istoric pe 6 octombrie

Euro a fost cotat marți, 6 octombrie, la 5,3527 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum la cursul de referință anunțat de BNR. Precedentul record a fost stabilit pe 2 octombrie, când moneda europeană a ajuns la 5,3447 lei.

Miercuri, euro a fost cotat la 5,3501 lei, iar joi cursul a coborât ușor, până la 5,3470 lei. Moneda europeană s-a menținut astfel aproape de maximul istoric și peste pragul de 5,34 lei.

Editor : A.D.