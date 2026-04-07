Live TV

BNR: Inflația va crește peste estimări până în vară, pe fondul scumpirii energiei și al războiului din Orientul Mijlociu

Data actualizării: Data publicării:
inflatie-cos-alimente-preturi-grafic-1536x1024
BNR a revizuit în creștere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR. Foto: Getty Images
Din articol
Rata anuală a inflației va înregistra o creștere peste estimările anterioare în intervalul martie-iunie 2026, în principal pe fondul scumpirii combustibililor, determinată de majorarea semnificativă a cotațiilor petrolului și gazelor naturale, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, arată un comunicat transmis marți de Banca Națională a României (BNR).

Potrivit evaluărilor actuale ale băncii centrale, aceste evoluții vor fi amplificate de mai mulți factori interni. Este vorba, pe de o parte, de efecte de bază nefavorabile în trimestrul al doilea din 2026 pe segmentul energiei, iar pe de altă parte, de impactul măsurilor fiscale adoptate anterior.

Mai exact, expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică, precum și majorarea cotelor de TVA și a accizelor, aplicate începând cu a doua parte a anului 2025, vor continua să influențeze temporar creșterea prețurilor. Aceste efecte sunt însă estimate să se disipeze în trimestrul al treilea din 2026, moment în care inflația ar urma să cunoască o corecție descendentă abruptă.

Citește și: BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50%, în contextul inflației ridicate și al riscurilor economice

Presiuni dezinflaționiste pe termen mediu

BNR subliniază că procesul de corecție bugetară început în 2025 ar putea avea, în perspectivă, un efect pozitiv asupra inflației.

Reducerea deficitului și temperarea cererii agregate sunt de natură să genereze presiuni dezinflaționiste și să contribuie la stabilizarea anticipațiilor inflaționiste.

Totodată, aceste evoluții ar putea sprijini ajustarea deficitului de cont curent, una dintre vulnerabilitățile majore ale economiei României.

Cu toate acestea, persistă incertitudini legate de măsurile viitoare de consolidare bugetară, necesare pentru respectarea angajamentelor asumate prin planul fiscal-structural convenit cu Comisia Europeană și în cadrul procedurii de deficit excesiv.

BNR avertizează că riscurile la adresa economiei și a inflației rămân ridicate, în special din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a crizei energetice globale.

Acestea pot afecta economia pe mai multe canale:

  • reducerea puterii de cumpărare a populației,
  • creșterea costurilor pentru companii,
  • încetinirea economiilor europene și globale,
  • deteriorarea percepției de risc asupra regiunii, cu impact asupra costurilor de finanțare.

În acest context, banca centrală consideră esențială absorbția la maximum a fondurilor europene, în special a celor din PNRR. Aceste resurse pot compensa parțial efectele negative ale consolidării bugetare și ale conflictului geopolitic, contribuind în același timp la implementarea reformelor structurale și la tranziția energetică.

De asemenea, evoluția inflației va depinde și de deciziile marilor bănci centrale, precum Banca Centrală Europeană și Rezerva Federală a SUA, dar și de politicile monetare adoptate în regiune.

Conform celor mai recente date prezentate în februarie de guvernatorul Mugur Isărescu, BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, la 3,9%, față de 3,7% anterior.

Pentru 2027, banca centrală estimează o scădere a inflației la 2,7%, ceea ce ar indica revenirea treptată către intervalul țintit pe termen mediu.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
China IMF Economy
Avetismentul șefei FMI: „Toate drumurile duc la prețuri mai mari și o creștere economică mai lentă”
Mașină electrică la încărcare
Înmatriculările de mașini electrice au crescut puternic în Germania, pe fondul crizei carburanților
bnr
BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50%, în contextul inflației ridicate și al riscurilor economice
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
pompe de ulei si steagul rusiei
În fața unei grave crize energetice globale, Kremlinul susține că lumea stă la coadă pentru a cumpăra energie rusească
Recomandările redacţiei
mircea lucescu la marginea terenului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI - SEDINTA
CNA a decis retragerea licenței postului TV Realitatea PLUS...
fotografii cu victor ponta, nicusor dan si florian coldea
Nicușor Dan pune „o întrebare esențială” în scandalul pozelor...
florin barbu face declaratii
Motorina fără acciză pentru fermieri, blocată în Guvern. Florin...
Ultimele știri
Republica Moldova cere aderarea rapidă la UE și promite sprijin pentru securitatea Europei: „Aducem ceva unic la masa negocierilor”
Prețul petrolului rusesc a atins un nivel record. Creșterea a atins 230% în cazul sortimentului Urals
Carmina Fusté: „Atunci când dezinformarea domină, fumătorii adulți rămân fără alternative reale, iar sănătatea publică nu progresează"
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Transformare incredibilă a fotbalistului care a luat două titluri cu CFR Cluj. E vedetă rock și i-a făcut imn...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Transplantul cardiac, inevitabil pentru Mircea Lucescu: „Nu ne mai putem aștepta la o recuperare...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Cozi ca pe vremea lui Ceaușescu în benzinării după ieftinirea carburanților. Cât au economisit șoferii la un...
Digi FM
Codruța Filip, confesiuni în lacrimi după divorțul de Valentin Sanfira: "Tot ce am trăit în anii ăștia nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...