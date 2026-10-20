Live TV

BNR: Rata anuală a inflației va crește până la sfârșitul anului și va depăși nivelul de 6,1% estimat anterior

Data publicării:
bnr inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Scumpirea energiei și a combustibililor, principalele riscuri pentru inflație Inflația a scăzut la 6,17% în august, de la 10,42% în iunie

Rata anuală a inflației va crește până la sfârșitul anului 2026 și va depăși nivelul de 6,1% anticipat anterior de Banca Națională a României (BNR), potrivit minutei ședinței de politică monetară din 8 octombrie, publicată marți. Principalele cauze sunt scumpirea combustibililor și a energiei, creșterea prețurilor materiilor prime și evoluția cursului de schimb al leului.

Membrii Consiliului de administrație al BNR au arătat că noile date economice indică o deteriorare a perspectivei inflației pe termen scurt, comparativ cu estimările prezentate în luna august. Prognoza anterioară anticipa o rată anuală de 6,1% în decembrie 2026, urmată de o scădere graduală până la 2,8% în iunie 2028.

„În ceea ce privește evoluțiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit noilor date și analize, rata anuală a inflației se va plasa pe o traiectorie ascendentă până la finele anului curent, implicit peste valorile din prognoza pe termen mediu din luna august 2026, care anticipa situarea acesteia la 6,1% în decembrie 2026 și descreșterea ei ulterioară până la 2,8% în iunie 2028”, se arată în document.

Scumpirea energiei și a combustibililor, principalele riscuri pentru inflație

Deteriorarea perspectivelor este asociată în special factorilor care influențează costurile de producție, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al secetei severe din acest an.

„S-a observat că relativa înrăutățire a perspectivei apropiate a inflației are ca determinanți factori/șocuri pe partea ofertei, cu precădere scumpirea combustibililor și energiei și creșterea cotațiilor altor materii prime, inclusiv agroalimentare - în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al secetei severe din acest an -, precum și evoluția cursului de schimb al leului”, se menționează în minută.

Banca centrală a atras atenția că prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea accentua presiunile inflaționiste, inclusiv prin scumpirea bunurilor importate. Evoluțiile de pe piețele internaționale ale petrolului și materiilor prime continuă astfel să reprezinte o sursă importantă de incertitudine pentru economia României.

„Totodată, s-a convenit că balanța riscurilor induse de factorii pe partea ofertei rămâne înclinată în sens ascendent pe termen scurt, date fiind îndeosebi incertitudinile asociate evoluției cotațiilor țițeiului și altor materii prime în contextul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu, precum și efectele directe și indirecte potențial exercitate de acestea pe plan intern, inclusiv prin intermediul prețurilor unor bunuri intermediare și finale importate”, potrivit documentului.

Există însă și factori care ar putea limita scumpirile. Membrii Consiliului au evidențiat rezultatele favorabile din acest an ale unor sectoare ale producției agricole vegetale, cu efecte pozitive asupra prețurilor legumelor, fructelor și ouălor, precum și asupra altor produse agroalimentare. În același timp, evoluția consumului populației și a cererii din economie ar putea tempera transmiterea costurilor mai mari cu energia și combustibilii către prețurile bunurilor și serviciilor.

Citește și: ANALIZĂ De ce continuă să crească prețurile în România și cum afectează inflația salariile, facturile și economiile românilor

Inflația a scăzut la 6,17% în august, de la 10,42% în iunie

În analiza evoluțiilor recente, BNR a evidențiat reducerea semnificativă a ratei anuale a inflației în primele două luni ale trimestrului al treilea. Aceasta a coborât de la 10,42% în iunie la 6,17% în august 2026, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonării prețului energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor din anul precedent.

Totodată, rata anuală a inflației CORE2 ajustat, indicator care exclude din calcul o serie de prețuri volatile și administrate, a scăzut de la 8,3% în iunie la 6,2% în august. Evoluția a fost determinată de încetinirea creșterii prețurilor alimentelor procesate și de reducerea ritmului scumpirilor pentru bunurile nealimentare și servicii.

În ședința din 8 octombrie 2026, Consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an.

De asemenea, dobânda pentru facilitatea de creditare (Lombard) a fost păstrată la 7,50% pe an, iar cea pentru facilitatea de depozit la 5,50% pe an.

Banca centrală a decis să mențină și nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Blood pressure measurement in progress
1
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
2026-10-20-1739
3
România are un Guvern plin după luni de interimat. Cabinetul Luca Niculescu a trecut de...
atac scoala bistrita colaj
4
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat...
Protests are taking place in Paris on October 17
5
Celulă de criză în Franța: mașini incendiate, vitrine sparte și 2.400 de arestări...
Arpad Paszkany, milionarul retras. A plecat din România și trăiește în lux
Digi Sport
Arpad Paszkany, milionarul retras. A plecat din România și trăiește în lux
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The European Central Bank - ECB - is set to raise borrowing costs by another half point this month, ECB President Christine
Banca Centrală Europeană, în alertă din cauza inflației și a scumpirii energiei. Piețele anticipează o nouă majorare a dobânzilor
profimedia-1113479940
De ce continuă să crească prețurile în România și cum afectează inflația salariile, facturile și economiile românilor
inflatie calcule bani
România rămâne și în septembrie țara cu cea mai mare inflație din UE. Rata anuală, aproape dublă față de media europeană (Eurostat)
microfon si monitor de computer intr-un studio radio
Guvernul a aprobat majorarea amenzilor aplicate de CNA. Ce sancțiuni riscă posturile TV și radio
inflatie-cos-alimente-preturi-grafic-1536x1024
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 6,61% în luna septembrie
Recomandările redacţiei
luca niculescu inquam george calin
Luca Niculescu: Începând de mâine, intrăm direct în urgenţe...
sorin grindeanu parlament camera deputatilor
Sorin Grindeanu: Nu vom administra eșecul Guvernului Bolojan și al...
ilie bolojan guvern 2
Bolojan acuză PSD că a blocat reforma statului pentru a-l controla...
Ședința în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului în care se dezbate și votează învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, la Palatul Parlamentului din București, 20 octombrie 2026.
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai...
Ultimele știri
Ministerul Muncii anunță ajutoare umanitare pentru vârstnici, copii și persoane cu dizabilități. Ce vor conține pachetele
Nicuşor Dan spune că România are un avantaj în securitatea cibernetică: „Reţelele online au devenit un câmp de confruntare”
Podul peste Prut de la Ungheni, care leagă România de Republica Moldova, a ajuns la un stadiu fizic de 56%. Când va fi finalizat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 lucruri pe care le fac părinții buni, dar pe care copiii ajung să le aprecieze abia la maturitate
Cancan
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră
Fanatik.ro
Prima promisiune pe care a făcut-o premierul Luca Niculescu are legătură cu sportul. Ce i-a transmis lui...
editiadedimineata.ro
Rusia folosește o rețea de boți și videoclipuri false generate cu AI pentru a influența alegerile din SUA
Fanatik.ro
Când va fi prezentat Nicolae Stanciu. U Cluj pregătește alte două transferuri tari
Adevărul
Autostrada în carouri roșii, soluția neobișnuită găsită de inginerii unei țări. Șoferii sunt avertizați că...
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La o zi după ce a anunțat divorțul de Gael Monfils, Elina Svitolina a decis să spună adevărul
Pro FM
Cel mai nou cuplu din showbiz? Jennifer Lopez, idilă discretă cu un actor cunoscut. „Le place să meargă la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rosamund Pike, despre decizia care i-a afectat cariera. Se întâmpla chiar după ce „Gone Girl” o catapultase...
Adevarul
Recordul comercial al Chinei zguduie economia globală. Ce avertizează experții
Newsweek
Florin Manole, declarații confuze despre creșterea vârstei de pensionare în Armată. Legea îl contrazice!
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce s-a micşorat Luna de-a lungul timpului. Descoperirea cercetătorilor după o analiză a faliilor de la...
Digi Animal World
Momentul inedit în care un câine scapă o minge prin gard. Imaginile sunt virale: ”M-a făcut să izbucnesc în...
Film Now
Meryl Streep, despre chimia incontestabilă cu Robert Redford: Era divin. Cu adevărat uimitor. Nu voiam ca...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...