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BNR respinge modificarea reglementărilor privind ROBOR: „Nu există motive pentru revizuirea cadrului normativ”

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bnr inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ce este ROBOR și ce credite sunt influențate

Banca Națională a României (BNR) a anunțat joi că nu are în vedere modificarea reglementărilor privind calcularea ROBOR și că susține în continuare actualul cadru normativ. Precizările vin după informațiile apărute în presă și în contextul în care Consiliul Concurenței a amendat mai multe bănci pentru coordonarea comportamentului în procedura de stabilire a indicatorului.

„Banca Națională a României nu are în vedere vreo modificare a reglementărilor actuale referitoare la ROBOR. Poziția BNR a rămas aceeași, pe care a prezentat-o public de-a lungul timpului, de susținere a actualelor reglementări, care respectă principiile și recomandările internaționale în materie. BNR nu consideră că există vreun motiv de revizuire a cadrului normativ”, a transmis instituția.

Precizările BNR vin după ce, la 7 iunie, Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea a zece bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro.

Autoritatea de concurență a susținut că băncile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul prin schimbul unor informații confidențiale și strategice, în special al celor referitoare la nivelul indicatorului în cadrul procedurii de fixing.

Băncile sancționate au avut la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta planuri prin care să elimine practicile considerate anticoncurențiale. Măsurile urmau să fie analizate și aprobate de Consiliul Concurenței.

Au primit amenzi Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, Banca Transilvania, inclusiv pentru fapta atribuită OTP Bank România, ING Bank – Sucursala București, Raiffeisen Bank România, Exim Banca Românească, CEC Bank, UniCredit Bank, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România și Libra Internet Bank.

Instituțiile de credit au contestat în instanță decizia Consiliului Concurenței.

Ce este ROBOR și ce credite sunt influențate

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare și este utilizat la calcularea dobânzilor pentru creditele acordate companiilor și altor persoane juridice, inclusiv unor entități ale statului, precum autoritățile publice locale.

Indicatorul influențează și dobânzile plătite de persoanele fizice pentru creditele contractate înainte de 2019, dacă acestea nu au solicitat trecerea la IRCC.

IRCC a înlocuit ROBOR ca indice de referință pentru majoritatea creditelor noi în lei cu dobândă variabilă acordate consumatorilor începând din mai 2019. Creditele mai vechi pot rămâne însă legate de ROBOR dacă titularii nu au încheiat cu banca un act adițional pentru schimbarea indicelui.

Editor : A.D.

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