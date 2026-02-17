Live TV

BNR se reunește pentru a doua ședință de politică monetară din 2026. Codirlașu: „Inflația ridicată nu permite reducerea dobânzii”

Data publicării:
bnr
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Reducerile de dobândă ar putea veni abia în a doua parte a anului Adrian Codirlașu: „Procesul de scădere a inflației va fi lent”

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) se întrunește marți, 17 februarie, pentru cea de-a doua ședință de politică monetară din acest an, iar analiștii se așteaptă la menținerea dobânzii-cheie la 6,5%, în condițiile în care inflația rămâne aproape de 10%. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, a declarat pentru Digi24.ro că nivelul ridicat al inflației nu permite, deocamdată, o reducere a dobânzii, iar eventualele scăderi vor depinde de evoluția prețurilor în perioada următoare.

Rata dobânzii de politică monetară se află la nivelul de 6,5% încă de la jumătatea anului 2024, nivel menținut inclusiv pe parcursul anului 2025 și la începutul lui 2026, în contextul unei inflații ridicate, alimentate inclusiv de transferarea aproape integrală în prețuri a majorării TVA.

Reducerile de dobândă ar putea veni abia în a doua parte a anului

Economiștii din sectorul bancar estimează că BNR va păstra și de această dată dobânda-cheie la nivelul actual, urmând să analizeze evoluția inflației înainte de a începe ciclul de relaxare monetară.

Primele reduceri sunt anticipate, în majoritatea scenariilor, spre primăvară sau vară, însă momentul exact depinde de ritmul în care vor scădea prețurile.

Estimările indică o posibilă reducere cumulată de aproximativ un punct procentual pe parcursul anului 2026, deși prognozele diferă între instituțiile financiare, existând și variante mai prudente sau mai accelerate.

În ianuarie 2026, rata anuală a inflației a fost de 9,6%, în ușoară scădere față de 9,7% în decembrie 2025, iar scăderi mai consistente sunt așteptate în a doua jumătate a anului.

BNR estimează că inflația ar putea ajunge la 3,7% la finalul lui 2026, aproape de intervalul-țintă al băncii centrale, situat între 1,5% și 3,5%.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a semnalat încă din noiembrie că discuțiile privind reducerea dobânzilor ar putea avea loc abia după vară, banca centrală preferând să aștepte confirmarea unei scăderi sustenabile a inflației.

Ședința de marți are ca obiect stabilirea dobânzii de politică monetară și prezentarea noului raport asupra inflației, document care va include actualizarea perspectivelor economice.

Adrian Codirlașu: „Procesul de scădere a inflației va fi lent”

Adrian Codirlașu a explicat pentru Digi24.ro că procesul de scădere a inflației va fi unul gradual, iar nivelul acesteia ar putea rămâne la 6-7% spre finalul anului.

„Cel mai probabil banca centrală va menține rata de dobândă de politică monetară constantă. O va menține pentru că inflația este aproape de 10%. O inflație ridicată și, evident, nu se poate reduce acum rata de dobândă. Va depinde foarte mult de cum evoluează”, a declarat acesta.

Potrivit președintelui CFA România, deficitul bugetar reprezintă unul dintre factorii care mențin presiunile inflaționiste, deoarece împrumuturile statului pot avea efecte similare cu introducerea de bani suplimentari în economie, ceea ce se reflectă ulterior în creșterea prețurilor.

