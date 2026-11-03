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BNS: 1,4 milioane de salariați sunt plătiți cu salariul minim sau cu cel mult 75 de lei peste acest nivel. Ce propune pentru 2027

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Din articol
Puterea de cumpărare a salariului minim a scăzut în perioada de înghețare Salariul minim net acoperă mai puțin de jumătate din coșul pentru un trai decent

Blocul Național Sindical (BNS) propune ca salariul minim brut să ajungă la 4.652 de lei de la 1 ianuarie 2027, cu 327 de lei peste nivelul actual. Potrivit studiului prezentat marți, suma ar recupera o parte din pierderea de putere de cumpărare din perioada în care salariul minim a fost înghețat și s-ar încadra în intervalul prevăzut de lege. Formula actuală ar duce salariul minim la 4.583 de lei.

BNS estimează că aproximativ 1,4 milioane de salariați, adică 26,9% din total, câștigă salariul minim sau cu cel mult 75 de lei mai mult. Studiul mai arată că opt din zece salariați au salariul de bază sub câștigul salarial mediu.

Puterea de cumpărare a salariului minim a scăzut în perioada de înghețare

Salariul minim brut a fost de 4.050 de lei din ianuarie 2025 până în iunie 2026. De la 1 iulie 2026, acesta a crescut la 4.325 de lei. În cele 18 luni fără majorare, prețurile au crescut cu 13,8%, potrivit calculelor BNS pe baza indicilor INS. Sindicaliștii estimează că salariul minim a pierdut 12% din puterea de cumpărare în perioada de înghețare.

Legea prevede actualizarea anuală a salariului minim, după consultarea sindicatelor și patronatelor. Salariul trebuie evaluat și în raport cu un reper de adecvare de 47%-52% din câștigul salarial mediu brut. Potrivit studiului, în 2026 raportul este de aproximativ 45,9%, sub limita de jos a intervalului.

Calculul BNS folosește prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză din octombrie 2026: o inflație medie prognozată de 4,6% și o creștere reală a productivității de 1,37%. Aplicată salariului minim actual de 4.325 de lei, formula ar conduce la un salariu minim brut de 4.583 de lei în 2027, adică 47,8% din câștigul mediu prognozat.

Propunerea BNS este de 4.652 de lei. Pentru a ajunge la această sumă, sindicatul propune ca, înainte de aplicarea formulei, baza de calcul să fie ajustată pentru a recupera scumpirile din perioada de înghețare. Salariul minim de 4.050 de lei din 2025, indexat cu inflația din 2026, ar ajunge la 4.390 de lei. Aplicarea formulei la această valoare ar da 4.652 de lei.

Suma ar reprezenta 48,5% din câștigul salarial mediu prognozat pentru 2027, în intervalul prevăzut de lege. BNS susține că propunerea poate fi aplicată fără modificarea formulei actuale și ar fi cu 69 de lei peste rezultatul acesteia.

Salariul minim net acoperă mai puțin de jumătate din coșul pentru un trai decent

Potrivit studiului, salariul minim net actual, de 2.699 de lei, acoperă 48,7% din valoarea coșului lunar pentru un trai decent al unei familii cu doi adulți și doi copii. Coșul a fost calculat la 11.668 de lei în septembrie 2026.

Cu salariul minim brut propus de BNS pentru 2027, de 4.652 de lei, salariul net ar ajunge la aproximativ 2.898 de lei. Sindicaliștii estimează că acesta ar acoperi circa 52% din valoarea coșului. România nu are încă un coș minim de consum oficial, deși Legea nr. 174/2020 prevede stabilirea unuia.

Studiul atrage atenția și asupra efectului fiscal produs de apropierea salariilor de minim. BNS numește acest fenomen „zid fiscal”: potrivit calculelor sale, un salariu brut de 4.326 de lei ar aduce un net cu 85 de lei mai mic decât salariul minim net. Sindicatul propune ca suma neimpozabilă să scadă treptat pe măsură ce salariul brut crește, astfel încât fiecare majorare să aducă un câștig net.

Printre măsurile propuse de BNS se numără un termen ferm pentru actualizarea salariului minim la 1 ianuarie și indexarea automată cu inflația dacă decizia întârzie. Sindicaliștii mai cer stabilirea anuală a unui coș minim oficial, publicarea trimestrială a distribuției salariilor și introducerea unor ținte concrete pentru extinderea negocierii colective.

Potrivit studiului, acoperirea negocierii colective era de 28% în 2023, față de pragul de 80% menționat în directiva europeană. BNS susține că salariul minim a ajuns să funcționeze, în practică, drept grilă salarială pentru o mare parte din economie.

Editor : A.D.

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