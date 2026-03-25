BNS avertizează: măsurile privind carburanții pot adânci recesiunea. Propuneri pentru ieftinirea benzinei și motorinei

Blocul Național Sindical critică dur ordonanța de urgență privind măsurile aplicate în domeniul carburanților, susținând că intervențiile statului riscă să afecteze funcționarea economiei de piață și să adâncească recesiunea. BNS propune reducerea accizelor și a TVA pentru a tempera creșterea prețurilor.

„O măsură anti-piață” care îngrijorează investitorii

Sindicaliștii consideră că plafonarea adaosului comercial nu este soluția potrivită și transmite un semnal negativ către mediul economic.

„Limitarea adaosului comercial (partea cea mai mică din componenta prețului carburantului la pompă) este o măsură anti-piață și o intervenție de natură să îngrijoreze finanțatorii externi privind ‘economia de piață funcțională’ din România: statul transmite clar că el este cel care face business-plan-urile”, potrivit comunicatului de presă al BNS.

„Pare mai degrabă o măsură prin care bugetul speculează criza prețurilor din energie, în timp ce continuă să încaseze accize majorat și TVA la un preț al carburantului mai mare – venituri excepționale și necuvenite în situație de criză”, conform sursei menționate.

BNS: Statul are alte instrumente fiscale

Reprezentanții BNS susțin că Guvernul ar trebui să folosească măsuri fiscale directe, nu intervenții administrative.

„Statul român și Ministerul de Finanțe au la dispoziție instrumente reale de politică fiscală”, potrivit BNS.

„Reducerea accizelor, în condițiile în care a majorat accizele la carburanți în trei rânduri: 1 ianuarie 2026, 1 august 2026, 1 ianuarie 2025”, potrivit comunicatului de presă al BNS.

„Nivelul accizelor din România este mult peste minimul acceptat de aquis-ul comunitar. Prima măsură care se impune este reducerea accizelor la nivelul de la 31 decembrie 2025”, mai spune sursa citată.

Potrivit sindicaliștilor, o astfel de măsură ar avea efecte similare cu plafonarea, dar fără distorsiuni de piață.

„Din estimările noastre, revenirea accizelor la nivelul de la 31 decembrie 2025 ar conduce la scădere a prețurilor cel puțin egală cu cea propusă prin măsura-non piață de plafonare a adaosului”, potrivit sursei amintite.

Comparații cu alte state din UE

BNS atrage atenția că prețurile carburanților din România sunt deja mai mari decât în mai multe state europene.

„Prețul mediu la pompă pentru litrul de benzină, prețul din România era mai mare decât cele din alte 13 state UE-27”, potrivit comunicatului de presă al BNS.

„Prețul mediu la pompă pentru litrul de motorină în România era în 16 martie mai mare decât cel din Malta, Bulgaria, Slovenia, Slovacia, Cipru, Ungaria, Croația, Cehia”, mai spune sursa menționată.

Reducerea TVA, o altă soluție propusă

Sindicaliștii propun și reducerea temporară a TVA pentru a limita impactul creșterii prețurilor.

„Statul român poate reduce temporar cota de TVA aplicată carburanților, de la 21% la 11%. O măsură echivalentă a fost deja implementată în Spania”, potrivit BNS.

Avertisment: risc de recesiune și costuri sociale

BNS avertizează că actualele politici pot agrava situația economică.

„Statul român nu trebuie să speculeze criza: o economie cu șocuri precum scumpirea energiei electrice cu 60% [...] nu are cum să fie competitivă și va contribui mai degrabă la amplificarea recesiunii”, potrivit sursei citate.

„Măsurile actuale nu ajută populația”

Sindicaliștii susțin că măsurile actuale nu ajută populația, ci cresc povara economică.

„Această OUG nu protejează populația, ci protejează o conduită de speculare a crizei pe seama economiei reale”, potrivit comunicatului de presă al BNS.

„Statul vrea să încaseze mai mult din taxe și accize și pasează costurile către companii și lucrători”, conform sursei menționate.

„Statul trebuie să renunțe la intervențiile de tip comandă administrativă și să returneze economiei ceea ce a extras excesiv din taxe — altfel, costul social va fi plătit integral de salariați”, potrivit sursei amintite.

În final, BNS propune un mix de măsuri pentru stabilizarea prețurilor.

„Dacă vrem să temperăm creșterile de prețuri la benzină și motorină, ar trebui să operăm cu un mix de reduceri: și acciză, și TVA (...) fără să afecteze negativ veniturile bugetare”, potrivit BNS.

