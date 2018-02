BNS: Guvernul pare a fi intrat într-un delir legislativ continuu

Transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat nu este decât o creştere brutală a fiscalităţii pe forţa de muncă, iar Guvernul refuză să vadă adevărata problemă, respectiv OUG 79/2017, cea care a lansat haosul în sistemul fiscal şi în cel de securitate socială, susţin reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS), citați de Agerpres.

Dumitru Costin, președintele BNS

„Pe tot parcursul anului 2017 am atras atenţia guvernelor în exerciţiu că aşa-zisul transfer al contribuţiilor sociale, în fapt o creştere brutală a fiscalităţii pe muncă, nu are doar o latură fiscală, această măsură fiind imperios necesar să fie pusă în acord cu reglementările fiecăreia din componentele sistemului de securitate socială. Refuzul guvernelor de a asculta ne-a adus azi aici. În fiecare săptămână primim câte un proiect de OUG care încearcă să repare efectele revoluţiei fiscale sau efectele măsurilor de corecţie a revoluţiei fiscale. În încercarea de a cârpi efectele aşa zisei revoluţii fiscale, cât şi erorile grosolane în reglementare, Guvernul pare a fi intrat într-un delir legislativ continuu”, se arată într-un comunicat al BNS.

Confederaţia sindicală precizează că, la începutul lunii februarie, Guvernul adopta OUG 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, iar săptămâna aceasta alte două proiecte de OUG, cu acelaşi obiect, urmează să intre în Guvern, unul iniţiat de Ministerul Muncii, celălalt de Ministerul Sănătăţii.

„Ambele proiecte încearcă să repare ceea ce se mai poate din efectele dezastruoase ale creşterii brutale a fiscalităţii pe veniturile din muncă, iar urgenţa vine de fiecare dată din lipsa de viziune”, spun sindicaliştii.

Potrivit BNS, OUG 79/2017 privind modificarea Codului Fiscal a fost adoptată la începutul lunii noiembrie, însă abia după trei luni Guvernul a sesizat că prevederile acesteia sunt în contradicţie cu prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi cu cele ale Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

Începând de la 1 ianuarie 2018, OUG 79/2017 prevede că persoanele aflate în concediu de creştere copil cât şi persoanele ce beneficiază de asistenţă socială sunt asigurate în sistemul de asigurări de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări de sănătate.

„OUG 111/2010 şi Legea 416/2001 nu au fost modificate până în prezent, ca urmare acestea continuă să reglementeze faptul că pentru cele două categorii menţionate, plata contribuţiei de sănătate se asigură din bugetul de stat. După aproximativ 45 de zile Guvernul constată că nu a prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018 sumele aferente pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru cele două categorii. Drept urmare, vine cu o propunere de act normativ prin care îşi ia din sarcină responsabilitatea acoperirii contribuţiei de asigurări de sănătate pentru cele două categorii sociale vizate de cele două acte normative (beneficiarii concediului de creştere copil şi beneficiarii de asistenţă socială), lăsând ca prestaţiile pentru aceştia să fie decontate din contribuţiile celor ce au contracte de muncă”, menţionează BNS în comunicat.

În ceea ce priveşte proiectul de OUG iniţiat de Ministerul Sănătăţii, acesta a avut ca obiectiv iniţial corectarea unei erori produse tot de actualul Guvern. În luna decembrie 2017, prin OUG 99/2017 Guvernul a modificat OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în ideea de a pune în acord prevederile acestei ordonanţe cu prevederile deja faimoasei OUG 79/2017.

„Au scăpat însă din vedere faptul că stagiul de cotizare legat de contribuţia asiguratorie pentru muncă poate fi dovedit doar începând cu 1 ianuarie 2018, ca urmare nici un salariat nu ar fi putut beneficia de indemnizaţie de concediu medical în primele 6 luni ale anului 2018. În data de 13 februarie 2018, Ministerul Sănătăţii transmitea spre aprobare un proiect de OUG care conţinea un singur articol ce viza prevederile OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, respectiv ART. 71. Prin derogare de la prevederile art. 7, în primul semestru al anului 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical”, explică reprezentanţii BNS.

În acest context, luni, 19 februarie 2018 a fost transmis spre avizare la Consiliul Economic şi Social, acelaşi proiect iniţiat de Ministerul Sănătăţii, dar cu o formă total diferită, spun sindicaliştii BNS, completarea încercând „să calmeze” situaţia creată de OUG 3/2018, în ceea ce priveşte veniturile persoanelor aflate în concediu medical.

„Ca şi în cazul persoanelor scutite de impozit, problema nu se rezolvă, ci doar se amână. În plus, lipsa de viziune în elaborarea acestui mecanism precum şi lipsa de cunoaştere a implicaţiilor practice creează situaţii de discriminare ce bulversează chiar principiile de construcţie ale unui sistem de securitate socială. Concret, proiectul de OUG instituie un mecanism tranzitoriu de calcul al CAS, pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018. De la 1 iulie 2018 mecanismul încetează să mai producă efecte, ca urmare vorbim doar de o amânare a momentului în care valoarea netă a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se va reduce. Surprinzător este însă faptul că prevederile acestui proiect de OUG fac ca tranziţia spre aplicarea integrală a noului tratament fiscal să fie şi mai dificilă decât în prezent. Practic, proiectul rezolvă doar temporar situaţia unor categorii sociale în schimb multiplică situaţiile de discriminare create”, arată BNS.

Potrivit comunicatului, înainte de 1 ianuarie 2018 o persoană putea beneficia de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate doar dacă avea un stagiu minim de cotizare de 6 luni în ultimele 12. Conform actualului proiect, în perioada 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018 o persoană care are stagiu de cotizare de cel puţin o lună în ultimele 12 luni beneficiază de indemnizaţie pentru concediu medical. În schimb, de la 1 iulie 2018 se revine la stagiul minim de cotizare de 6 luni în ultimele 12 luni.

„Situaţiile generate sunt de-a dreptul absurde. O persoană care s-ar angaja în luna mai 2018 poate beneficia de indemnizaţie de concediu medical în luna iunie 2018 (are minim 1 lună de cotizare), în schimb în luna iulie 2018 nu mai are acest drept pentru că nu are minim 6 luni de cotizare în ultimele 12 luni”, avertizează reprezentanţii BNS.

Sindicaliştii vin şi cu situaţii concrete pentru cele două perioade, respectiv 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018 şi începând cu iulie 2018.

„Sintetizând efectul proiectului OUG: două persoane cu acelaşi salariu brut în decembrie 2017, una a primit compensarea pentru creşterea contribuţiilor sociale, cealaltă nu, începând cu 1 iulie 2018. Prima persoană primeşte o indemnizaţie netă de 2.835 lei, iar cealaltă persoană primeşte o indemnizaţie netă de 2.362 lei. Două persoane cu indemnizaţii de asigurări sociale identice în valoare brută 4.200 lei, cu stagii de cotizare şi baze de calcul identice: una intră în concediu medical în 29 iunie 2018 şi are o indemnizaţie netă de 3.676 lei, în timp ce cealaltă intră în concediu medical pe 1 iulie 2018 şi are o indemnizaţie netă de 2.835 lei”, mai arată reprezentaţii BNS.