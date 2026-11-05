Live TV

BNS propune trei variante pentru majorarea salariului minim în 2027

Data actualizării: Data publicării:
bani bancnote gettyimages
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

BNS anunţă, joi, că propune trei variante de calcul pentru salariul minim pe 2027, cu valori cuprinse între 4.583 şi 4.793 de lei. 

„BNS propune trei variante de calcul pentru salariul minim pe 2027, cu valori cuprinse între 4.583 şi 4.793 de lei, în funcţie de formula utilizată”, anunţă BNS. 

Propunerea principală a Blocul Naţional Sindical este ca formula de calcul să ţină cont şi de pierderea puterii de cumpărare din anul precedent, astfel încât inflaţia să nu erodeze în continuare veniturile salariaţilor. 

„În această variantă, salariul minim ar ajunge la 4.652 de lei”, arată Blocul Naţional Sindical într-o postare pe Facebook. 

BNS precizează că celelalte două scenarii vizează aplicarea formulei actuale de indexare cu inflaţia şi productivitatea muncii, care ar conduce la 4.583 de lei, respectiv stabilirea salariului minim la 50% din câştigul salarial mediu brut, ceea ce ar însemna 4.702 lei. 

„BNS susţine un mecanism de stabilire a salariului minim care să protejeze puterea de cumpărare şi să asigure venituri decente pentru salariaţii din România”, mai afirmă sindicatul. 

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţa că, în discuţiile unu la unu pe care le are cu patronatele şi sindicatele înainte de reuniunea din Consiliul Naţional Tripartit în care se va analiza cuantumul salariului minim, a primit o propunere care vizează trecerea unor contribuţii de la angajat la angajator şi o alta conform căreia taxele pe salariu să scadă, ceea ce ar duce la majorarea veniturilor şi pentru salariat şi pentru angajator. 

„Sunt, într-adevăr, scenarii maximaliste ca propunere din partea unora, dar sunt şi scenarii mai puţin obişnuite pentru discuţiile din ultimii ani. De exemplu, IMM România ne-a propus astăzi, că azi dimineaţă am avut discuţie cu ei, să evaluăm o scădere de taxare pe salariul minim, care să însemne mai puţină povară pentru companii şi mai mulţi bani net pentru salariat. Deocamdată suntem în situaţia de a primi toate propunerile şi de la sindicate şi de la patronate. Sunt sindicate care... domnul Hosu a revenit cu ideea justificată de a trece din contribuţii de la angajat la angajator. Sunt tot felul de scenarii. Ele toate trebuie ascultate, trebuie discutate în Consiliul Naţional Tripartit”, a afirmat Florin Manole, la Antena 3, miercuri seară, conform News.ro.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
2026-05-14-2298
2
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
Meetings of the parliamentary groups
3
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social...
andrei muraru fb
4
Ambasadorul Muraru, replică pentru liderul PSD: „N-am văzut ca românii să treacă pragul...
melania trump
5
Melania Trump, anunț surpriză în ziua alegerilor din SUA. Reprezentanți ai Rusiei și...
A venit rezultatul autopsiei lui Jesus de Miguel! Instanța a fost informată și cercetează trei aspecte
Digi Sport
A venit rezultatul autopsiei lui Jesus de Miguel! Instanța a fost informată și cercetează trei aspecte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
luca-niculescu-guvernx
Luca Niculescu: Discuțiile cu sindicatele au fost despre indexarea pensiilor, birocratizare și consultările pentru finanțarea europeană
poftofel cu bani
BNS: 1,4 milioane de salariați sunt plătiți cu salariul minim sau cu cel mult 75 de lei peste acest nivel. Ce propune pentru 2027
luca niculescu la guvern
Anunțul lui Luca Niculescu după întâlnirea cu sindicatele: Sprijin pentru indexarea pensiilor și debirocratizare
Dumitru Costin
Creșterea salariului minim, în discuție la Guvern. Dumitru Costin (BNS): „Nu este o nebunie din capul liderilor de sindicat”
Luca Niculescu Guvern 2
Premierul Luca Niculescu nu merge în Parlament să prezinte situația deficitului bugetar cerută de AUR. Are întâlniri cu sindicatele
Recomandările redacţiei
887160854_1655772549273070_6202206423400913590_n
Guvernul este dispus să plătească pentru menținerea trupelor...
profimedia-1149490222
Amenințări cu bombă pentru mai multe avioane, în Europa. Șeful UE...
Ședința de guvern din 30 octombrie 2026
Proiectul de buget pentru 2027 va fi elaborat, în premieră, printr-un...
ofiteri diicot
DIICOT: Un cubanez din serviciile secrete din Rusia a coordonat...
Ultimele știri
Ministrul Agriculturii: „Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă din 2027”
Giorgia Meloni avertizează că Europa riscă să devină irelevantă în negocierile de pace privind Ucraina
UE şi-a propus ca până în 2030 ponderea elevilor de 15 ani cu rezultate slabe la citire, matematică şi ştiinţe să scadă sub 15%
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, despre femeia pe care și-a dorit-o toată viața, dar pe care nu a reușit să o cucerească...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Primă uriașă pentru victorie la Universitatea Craiova – Egnatia! Suma de șase cifre pusă la bătaie
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Olympiakos Pireu a pus ochii pe titularul Universității Craiova. Exclusiv
Adevărul
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a...
Digieconomic
Cine mai primește alocație după 18 ani. Documentele necesare și condițiile impuse de lege
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: Cristiano Ronaldo a aflat și a decis pe loc să se retragă de la echipa națională!
Pro FM
Theo Rose, copleșită după ce fiul ei, Sasha, a lovit-o, a mușcat-o și a tras-o de păr. Cum a intervenit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Wild Horse Nine”, distribuţie remarcabilă într-un decor neobişnuit. John Malkovich, Sam Rockwell, Steve...
Adevarul
Criză de meseriași. Românii găsesc cu greu un electrician sau un instalator, deși salariile ajung la 5.500 de...
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
UTV
Cabral a dezvăluit cum se descurcă după divorțul de Andreea Ibacka. „Mă uit la tutoriale pe YouTube să...