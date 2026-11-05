BNS propune trei variante pentru majorarea salariului minim în 2027

BNS anunţă, joi, că propune trei variante de calcul pentru salariul minim pe 2027, cu valori cuprinse între 4.583 şi 4.793 de lei.

„BNS propune trei variante de calcul pentru salariul minim pe 2027, cu valori cuprinse între 4.583 şi 4.793 de lei, în funcţie de formula utilizată”, anunţă BNS.

Propunerea principală a Blocul Naţional Sindical este ca formula de calcul să ţină cont şi de pierderea puterii de cumpărare din anul precedent, astfel încât inflaţia să nu erodeze în continuare veniturile salariaţilor.

„În această variantă, salariul minim ar ajunge la 4.652 de lei”, arată Blocul Naţional Sindical într-o postare pe Facebook.

BNS precizează că celelalte două scenarii vizează aplicarea formulei actuale de indexare cu inflaţia şi productivitatea muncii, care ar conduce la 4.583 de lei, respectiv stabilirea salariului minim la 50% din câştigul salarial mediu brut, ceea ce ar însemna 4.702 lei.

„BNS susţine un mecanism de stabilire a salariului minim care să protejeze puterea de cumpărare şi să asigure venituri decente pentru salariaţii din România”, mai afirmă sindicatul.

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţa că, în discuţiile unu la unu pe care le are cu patronatele şi sindicatele înainte de reuniunea din Consiliul Naţional Tripartit în care se va analiza cuantumul salariului minim, a primit o propunere care vizează trecerea unor contribuţii de la angajat la angajator şi o alta conform căreia taxele pe salariu să scadă, ceea ce ar duce la majorarea veniturilor şi pentru salariat şi pentru angajator.

„Sunt, într-adevăr, scenarii maximaliste ca propunere din partea unora, dar sunt şi scenarii mai puţin obişnuite pentru discuţiile din ultimii ani. De exemplu, IMM România ne-a propus astăzi, că azi dimineaţă am avut discuţie cu ei, să evaluăm o scădere de taxare pe salariul minim, care să însemne mai puţină povară pentru companii şi mai mulţi bani net pentru salariat. Deocamdată suntem în situaţia de a primi toate propunerile şi de la sindicate şi de la patronate. Sunt sindicate care... domnul Hosu a revenit cu ideea justificată de a trece din contribuţii de la angajat la angajator. Sunt tot felul de scenarii. Ele toate trebuie ascultate, trebuie discutate în Consiliul Naţional Tripartit”, a afirmat Florin Manole, la Antena 3, miercuri seară, conform News.ro.

Editor : A.C.